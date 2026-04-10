Bezuhant az amerikai fogyasztói bizalom
Gazdaság

Nagyot romlott az amerikai fogyasztói bizalom áprilisban, miközben megugrottak az inflációs várakozások. A gyártói megrendelések második hónapja stagnálnak. At iráni háború egyértelműen rontja a fogyazstói hangulatot és nagy kérdés, hogy az egyre törékenyebb fogyasztás mikor kezd el érdemben belassulni.

A Michigan-i Egyetem fogyasztói bizalmi indexe áprilisban óriásit zuhant, 53,3 pontról 47,6 pontra esett vissza (várakozás: 52 pont). Ezen belül a jelenlegi helyzet megítálése 55,8 pontról 50,1 pontra esett vissza, míg a jövőbeli helyzet megítélése 51,7 pontról 46,1 pontra esett vissza.

Az inflációs várakozások 3,8%-ról 4,8%-ra emelkedtek. A gyártói megrendelések az előző hónap után ismét stagnáltak.

A bejövő adatok megerősítik azt a képet, hogy az iráni háború és a magasan ragadt energiaárak stagflációs irányba lökik az amerikai gazdaságot.

Előretekintve az egyik legnagyobb kérdés, hogy a fogyasztók mennyire tudják elviselni a magasabb árakat.

Ha nem, akkor az inflációs hatást a (negatív) növekedési hatás dominálhatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

