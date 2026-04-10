Brutális hiány a magyar költségvetésben!

Az idei év első három hónapjában az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Egyetlen hónap alatt több mint 1300 milliárd forintos hiányt halmozott fel a magyar költségvetés a Nemzetgazdasági Minisztérium friss adatai szerint. Ezzel az első negyedév végére 3420 milliárdra hízott a deficit.

Ha megnézzük az előző éveket, akkor azt látjuk, hogy a márciusi hónapok korábban sokkal kisebb deficitet eredményeztek, mint most.

Még a választási évek sem hoztak olyan kiugró hiányszámokat, mint az idei deficit.

Az NGM tájékoztatása szerint március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt. "Márciusban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 1313,6 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 831,2 milliárd forintos deficittel. Az eltérésben jelentős szerepet játszanak a kormány otthonteremtési, valamint közútépítési intézkedései" – közölte a tárca.

Március végére az egész évre tervezett költségvetési hiány 83%-ánál jár a deficit.



Ahogy a fenti ábrán is látszik, csak egyetlen év volt, amikor az időarányos teljesülés az ideinél is kedvezőtlenebbül alakult.

A kiadási oldalon, az előző év azonos időszakához képest többletkiadásként jelentek meg a Vidéki Otthonfelújítási Program, valamint az Otthon Start Program keretében igénybe vett támogatások miatti kifizetések összegei.

2026 márciusában jelent meg először költségvetési kiadásként az Otthon Start Program keretében igénybe vett kölcsönök állami kamattámogatásának kifizetése.

Jelentősen magasabb összegben teljesültek az állami beruházási fejezetek kiadásai is, elsősorban a közútfejlesztési beruházások előrehaladása okán.

Ezen felül, március hónapban nagyobb összegben kerültek kiutalásra az uniós kiadások is, melynek túlnyomó részét, mintegy 150 milliárd forintot a gazdáknak nyújtott agrártámogatások tették ki.

