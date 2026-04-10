Brutális hiány a magyar költségvetésben!

Egyetlen hónap alatt több mint 1300 milliárd forintos hiányt halmozott fel a magyar költségvetés a Nemzetgazdasági Minisztérium friss adatai szerint. Ezzel az első negyedév végére 3420 milliárdra hízott a deficit.
Ha megnézzük az előző éveket, akkor azt látjuk, hogy a márciusi hónapok korábban sokkal kisebb deficitet eredményeztek, mint most.
Még a választási évek sem hoztak olyan kiugró hiányszámokat, mint az idei deficit.
Az NGM tájékoztatása szerint március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt. "Márciusban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 1313,6 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 831,2 milliárd forintos deficittel. Az eltérésben jelentős szerepet játszanak a kormány otthonteremtési, valamint közútépítési intézkedései" – közölte a tárca.
Március végére az egész évre tervezett költségvetési hiány 83%-ánál jár a deficit.
Ahogy a fenti ábrán is látszik, csak egyetlen év volt, amikor az időarányos teljesülés az ideinél is kedvezőtlenebbül alakult.
- A kiadási oldalon, az előző év azonos időszakához képest többletkiadásként jelentek meg a Vidéki Otthonfelújítási Program, valamint az Otthon Start Program keretében igénybe vett támogatások miatti kifizetések összegei.
- 2026 márciusában jelent meg először költségvetési kiadásként az Otthon Start Program keretében igénybe vett kölcsönök állami kamattámogatásának kifizetése.
- Jelentősen magasabb összegben teljesültek az állami beruházási fejezetek kiadásai is, elsősorban a közútfejlesztési beruházások előrehaladása okán.
- Ezen felül, március hónapban nagyobb összegben kerültek kiutalásra az uniós kiadások is, melynek túlnyomó részét, mintegy 150 milliárd forintot a gazdáknak nyújtott agrártámogatások tették ki.
Toplistás magyar bűnözőt fogtak el külföldön - Egy építkezésen találtak rá a rendőrök
Sokakat megkárosított Magyarországon, majd eltűnt.
Jön a választás, milyen eredmény születhet?
Áttekintjük a lehetséges kimeneteket.
Választás 2026: nagyot ugrott az átjelentkezettek és a külföldön szavazók száma, váratlan következménye lehet
Mutatjuk, hogyan, hol és hányan szavazunk a vasárnapi országgyűlési választásokon.
Bemondta Zelenszkij a végső határidőt: eddig a dátumig jó eséllyel vége lesz a háborúnak
Addig nagyon nehéz időszak vár Ukrajnára.
Megjöttek a friss adatok: csökkentek az MNB tartalékai
A háttérben az arany áll.
Egyetlen dologra vár mindenki: addig nem indulnak meg a béketárgyalások, ameddig ez nem teljesül
Ha ez teljesül, kezdődik a megbeszélés.
A szakadék szélén táncol az ikonikus autómárka, hamarosan eldőlhet a sorsa
Fordulópont vagy lassú lejtmenet?
Nagy baj van a fronton: brutális veszteségekről beszélt Zelenszkij - Azt mondja, Oroszország már kénytelen hozzányúlni a stratégiai tartalékaihoz
Érdekes hírszerzési adatokat kapott az elnök.
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Kettészakadt a lakáspiac: Hol a legolcsóbb most az Otthon Start és a piaci lakáshitel?
A lakáshitelpiacot 2026 tavaszán két, teljesen eltérő élethelyzet választja ketté: egyfelől ott vannak a szuperolcsó Otthon Starttal induló fiatalok, másfelől azok a családok és továbbkölt
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kihagyhatatlan előnyök, ha új építésű otthont keresel! (x)
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!