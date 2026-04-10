Brutális hiány a magyar költségvetésben!
Az idei év első három hónapjában az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Egyetlen hónap alatt több mint 1300 milliárd forintos hiányt halmozott fel a magyar költségvetés a Nemzetgazdasági Minisztérium friss adatai szerint. Ezzel az első negyedév végére 3420 milliárdra hízott a deficit.

Ha megnézzük az előző éveket, akkor azt látjuk, hogy a márciusi hónapok korábban sokkal kisebb deficitet eredményeztek, mint most.

Még a választási évek sem hoztak olyan kiugró hiányszámokat, mint az idei deficit.

Az NGM tájékoztatása szerint március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt. "Márciusban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 1313,6 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 831,2 milliárd forintos deficittel. Az eltérésben jelentős szerepet játszanak a kormány otthonteremtési, valamint közútépítési intézkedései" – közölte a tárca.

Március végére az egész évre tervezett költségvetési hiány 83%-ánál jár a deficit.

Ahogy a fenti ábrán is látszik, csak egyetlen év volt, amikor az időarányos teljesülés az ideinél is kedvezőtlenebbül alakult.

  • A kiadási oldalon, az előző év azonos időszakához képest többletkiadásként jelentek meg a Vidéki Otthonfelújítási Program, valamint az Otthon Start Program keretében igénybe vett támogatások miatti kifizetések összegei.
  • 2026 márciusában jelent meg először költségvetési kiadásként az Otthon Start Program keretében igénybe vett kölcsönök állami kamattámogatásának kifizetése.
  • Jelentősen magasabb összegben teljesültek az állami beruházási fejezetek kiadásai is, elsősorban a közútfejlesztési beruházások előrehaladása okán.
  • Ezen felül, március hónapban nagyobb összegben kerültek kiutalásra az uniós kiadások is, melynek túlnyomó részét, mintegy 150 milliárd forintot a gazdáknak nyújtott agrártámogatások tették ki.

Címlapkép forrása: Getty Images

