NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Egy európai ország már lépett: teljesen betiltják a gázkazánokat az új lakásoknál
Gazdaság

Portfolio
Franciaország az elkövetkező években akár évi 10 milliárd eurót is fordít a fosszilis energiahordozókról történő átállásra – jelentette be Sébastien Lecornu miniszterelnök, megduplázva ezzel a jelenlegi állami támogatások mértékét.

Az intézkedéscsomag célja, hogy az ország csökkentse az importált kőolajtól és földgáztól való függőségét. Ezek az energiahordozók jelenleg a teljes energiafogyasztás 60 százalékát fedezik. A lépést különösen aktuálissá teszi az iráni háború. A konfliktus ugyanis megbénította a Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri olaj- és gázszállítást, valamint súlyos károkat okozott a közel-keleti energetikai infrastruktúrában.

Amíg a kőolajtól és a földgáztól függünk, addig mások háborúinak az árát fogjuk fizetni. Ezek a konfliktusok sajnos a jövőben is folytatódni fognak, és elszegényítenek bennünket

– mondta Lecornu televíziós beszédében. A miniszterelnök kiemelte: a hazai atomerőművek háromszor olcsóbban termelnek energiát, mint amennyibe az importált fosszilis energiahordozók kerülnek.

A tervek szerint Franciaország 2030-ra 85 terawattórányi földgázt váltana ki hazai termelésű villamos energiával. Ez a mennyiség az éves gázimport mintegy 20 százalékának felel meg. A program számos területet érint, az elektromobilitás fejlesztésétől kezdve az épületek fűtési rendszereinek korszerűsítéséig.

Még több Gazdaság

A konkrét intézkedések között szerepel, hogy 2030-ig évente egymillió új hőszivattyút telepítenek. Ezenfelül a jövő évtől

az újonnan épülő lakóingatlanokban tilos lesz fűtési célú gázkazánokat beépíteni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility