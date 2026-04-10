Éjszaka pörög igazán: új retail csatornát vezetett be a Rossmann (+Videó)

A drogériás automaták megjelenése így túlmutat önmagán, és nem egyszerűen egy új értékesítési formátumról van szó, hanem annak a jele, hogy a kiskereskedelem egyre inkább konkrét fogyasztási helyzetek mentén szerveződik újra. A kérdés már nem az, hogy online vagy offline csatornán történik-e a vásárlás, hanem az, hogy ki tud a leggyorsabban és legpontosabban reagálni egy adott igényre. Ebben a versenyben az ilyen típusú, erősen specializált megoldások egyre fontosabb szerepet kaphatnak.
Budapesten jelenleg öt ilyen automatát üzemeltet a Rossmann, jellemzően nagy forgalmú, éjszaka is aktív közlekedési csomópontokban. A lokációválasztás önmagában jelzi a koncepció lényegét, vagyis nem a klasszikus bevásárlási élményt helyettesítik, hanem az „elfelejtettem megvenni” vagy „most azonnal kell” típusú vásárlási helyzeteket célozzák. A kínálat ennek megfelelően szűk, de célzott – higiéniai termékek, sebtapaszok, alapvető drogériai cikkek, illetve olyan áruk, amelyek iránt tipikusan esti vagy hétvégi időszakban ugrik meg a kereslet. A modell egyik legérdekesebb jelzése, hogy
az automatákban realizált átlagos kosárérték megközelíti a hagyományos bolti vásárlások szintjét,
ami arra utal, hogy nem impulzusvásárlásról van szó, hanem magas relevanciájú, célzott költésről: a vásárló nem nézelődik, hanem konkért problémát old meg.
A hazai kiskereskedelem volumene az elmúlt évek visszaesése után csak lassan áll helyre, a fogyasztók továbbra is erősen árérzékenyek, és egyre tudatosabban tervezik a nagyobb bevásárlásokat. Ebben a környezetben felértékelődnek azok a modellek, amelyek nem a teljes kosárérték növelésére, hanem egy-egy konkrét vásárlási helyzet hatékony kiszolgálására építenek. Az automaták ebből a szempontból nem versenytársai a boltoknak vagy a webshopoknak, hanem egy harmadik, kiegészítő csatornát jelentenek.
A projekt háttere ugyanakkor nemcsak kereskedelmi, hanem szervezeti szempontból is figyelemre méltó. A drogériaautomaták egy 2023-ban indult, vállalaton belüli tehetségfejlesztő program keretében születtek meg és
egy ötfős, különböző szakterületekről érkező csapat vitte végig az ötletet a koncepciótól a megvalósításig.
Ez a felállás lehetővé tette, hogy a fejlesztés során egyszerre jelenjen meg az operációs, kereskedelmi, technológiai és bolti működési szemlélet – vagyis pontosan az a multidiszciplináris megközelítés, amely az ilyen típusú, határterületi innovációkhoz szükséges.
A cikk megjelenését a Rossmann Magyarország Kft. támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
