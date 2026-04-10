Ez az ország tűnik az iráni háború eddigi nyertesének

Kína elnöke, Hszi Csin-ping végignézte, ahogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök háborút indítottak náluk gyengébb ellenfelek ellen, csakhogy aztán kellemetlen meglepetésekkel szembesültek. Eközben Hszi elkerülte a felesleges kockázatokat abban a törekvésében, hogy Kínát hosszú távon a megerősödés és a stabilitás pályájára állítsa, valamint megfontoltan reagált a Covidra és Kína strukturális gazdasági gyengeségeire.
Hasonlóképpen Hszi nem volt hajlandó közvetlenül támogatni Oroszország ukrajnai háborúját, sőt még Putyin területi igényeit sem ismerte el. Most pedig tartózkodik attól, hogy nyíltan bírálja az Iránt érő amerikai légicsapásokat. Meghívása pedig továbbra is érvényben van Trump felé egy májusi pekingi látogatásra.
Továbbá Kína nem szenved el olyan nagy károkat ettől a háborútól és a stratégiailag fontos Hormuzi-szorosban és környékén felhalmozott tűzerőtől, mint amennyit még néhány évvel ezelőtt szenvedett volna. Olajkészletei és erős finomítói kapacitásai korlátozzák a rövid távú üzemanyaghiány kockázatát. Vezetékes gázimportja és hazai gáztermelése enyhíti a cseppfolyósított földgáz iránti igényét. Ha pedig a háború elhúzódik, baráti országoktól, különösen Oroszországtól, valamint a hatalmas szénkészleteiből és megújuló energiaforrásaiból is több energiára tehet szert.
