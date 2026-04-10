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Ez aztán az igazi fordulat: havazott Magyarországon!

Portfolio
Csütörtök este hirtelen visszatért a télies időjárás az Északi-középhegységbe. A Bükk és a Mátra magasabb pontjain intenzív havazás kezdődött, Kékestetőn pedig meg is maradt a friss hó - írta meg az Időkép.

Míg húsvéthétfőn az ország déli részein még 25 Celsius-fokos, szinte nyárias meleg volt, néhány nap alatt jelentősen átalakult az időjárás Magyarországon. Az Északi-középhegység felett áthaladó csapadékzóna az alacsonyabb vidékeken esőt és havas esőt okozott. A magasabb hegyekben ugyanakkor már havazás kísérte a frontátvonulást. Először a Bükk csúcsai fehéredtek...

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