Ez aztán az igazi fordulat: havazott Magyarországon!

Míg húsvéthétfőn az ország déli részein még 25 Celsius-fokos, szinte nyárias meleg volt, néhány nap alatt jelentősen átalakult az időjárás Magyarországon. Az Északi-középhegység felett áthaladó csapadékzóna az alacsonyabb vidékeken esőt és havas esőt okozott. A magasabb hegyekben ugyanakkor már havazás kísérte a frontátvonulást. Először a Bükk csúcsai fehéredtek...
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