Ez aztán az igazi fordulat: havazott Magyarországon!

Csütörtök este hirtelen visszatért a télies időjárás az Északi-középhegységbe. A Bükk és a Mátra magasabb pontjain intenzív havazás kezdődött, Kékestetőn pedig meg is maradt a friss hó - írta meg az Időkép.

Míg húsvéthétfőn az ország déli részein még 25 Celsius-fokos, szinte nyárias meleg volt, néhány nap alatt jelentősen átalakult az időjárás Magyarországon. Az Északi-középhegység felett áthaladó csapadékzóna az alacsonyabb vidékeken esőt és havas esőt okozott. A magasabb hegyekben ugyanakkor már havazás kísérte a frontátvonulást. Először a Bükk csúcsai fehéredtek...