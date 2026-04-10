Hatalmasat ugrott az amerikai infláció
Gazdaság

Portfolio
3,3%-ra ugrott az amerikai infláció az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt. Az inflációs kosár többi része nem néz ki rosszul, de ennek már kevés jelentősége van, ugyanis a magasabb árak előbb utóbb mindenhova megtalálják az útjukat.

A márciusi amerikai infláció éves alapon 3,3% volt az előző havi 2,4%-kal szemben (várakozás: 3,3%). A maginfláció márciusban 2,6% volt az előző havi 2,5%-kal szemben (várakozás: 2,7%).

Havi alapon 0,9%-kal nőtt az infláció és 0,2%-kal a maginfláció.

A márciusi adat volt az első, ami már a háború okozta energiaár-sokk - egy részét - tartalmazza. A részletes adatok alapján az energiaárak havi alapon 10,9%-kal nőttek, az élelmiszerárak viszont nem változtak. A termék és szolgáltatásinfláció is havi alapon 0,2%-kal emelkedett.

A mostani adatokról elmondható, hogy a háború előttig egy lassú, apránként haladó deizinflációt láttunk, de ezt a Donald Trump amerikai elnök idei második háborúja teljesen felborította.

Kiderült, mi okozhatja a következő brutális drágulást a magyar boltokban

Megszavazták a részvényesek: 241,2 milliárd forint osztalékot fizet ki a Mol

Súlyos árat fizethetünk a fegyverkezésért: kiderült, honnan fog hiányozni a rengeteg pénz a jövőben

A magasabb infláció hatására az elmúlt hónapokban folyamatosan árazódtik ki a kamatcsökkentések és mostanra a piac szerint az első kamatcsökkentés 2027 közepére várható.

A következő hónapokban pedig tovább emelkedhet az infláció, ahogy a magasabb árak a gazdaság egyre nagyobb részébe begyűrűznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Kimondta az amerikai tábornok: titokban a keményvonalasok átvették a vezetést Iránban, súlyos katonai hibát követtek el
Vészjelzést adott le, majd hirtelen zuhanni kezdett az Egyesült Államok MQ-4C Triton csúcsfegyvere – Mélyen hallgat a hadsereg
Barátság kőolajvezeték: megszólalt Volodomir Zelenszkij, miért állítják helyre az olajtranzitot
