Így néz ki Orbán Viktor 16 év alatt felépített rendszere a Reuters szerint

Orbán Viktor és a Fidesz tizenhat évnyi, sorozatos kétharmados győzelem után először néz szembe szoros küzdelemmel az április 12-i országgyűlési választáson. A kormányfő legfontosabb szakpolitikáit tekintette át a Reuters hírügynökség.

A Fidesz a 2010-es hatalomra kerülése után kétharmados többségével új alaptörvényt fogadtatott el, és több száz jogszabályt módosított. A kormánypárt a fékek és ellensúlyok rendszerét is átszabta. Ez megmutatkozott a bírói kar átalakításában, az új választási szabályokban, valamint a kulcsfontosságú intézmények vezetői posztjainak betöltésében is.

Az összefoglalóban kiemelték: a kritikusok szerint az új választási rendszer a nagy pártoknak kedvez. Az átrajzolt választókerületek és a határon túli magyarok szavazati joga pedig tovább erősítette a Fidesz pozícióit. Orbán Viktor 2022 óta rendszeresen rendeleti kormányzást alkalmaz, az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A kormány szigorította a civil szervezetek működési feltételeit, emellett kiterjesztette az ellenőrzést a tudományos és felsőoktatási intézmények felett. Ennek következtében a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány 2018-ban bezárta budapesti irodáját, és Berlinbe költözött. A Közép-európai Egyetem pedig 2019-ben Bécsbe települt át.

A Reuters szerint Orbán Viktor a jobboldali konzervatív értékrend védelmezőjeként pozicionálta magát. Kormányzása során határozottan fellépett a muszlim bevándorlással, valamint a gender- és LMBTQ-ideológiával szemben. A kabinet az alaptörvénybe foglalta, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. Emellett korlátozták az azonos neműek örökbefogadási lehetőségeit és a transzneműek jogait. 2025 márciusában az Országgyűlés olyan törvényt fogadott el, amely jogalapot teremtett a Pride-felvonulások rendőrségi betiltására.

A 2015-ös migrációs válság után a déli határon kerítés épült, és az ország Európa egyik legszigorúbb menekültügyi szabályait vezette be. A népességfogyás kezelésére a kormány a bevándorlás helyett a családtámogatási és adókedvezmény-rendszer kiterjesztését választotta.

A hírügynökség azt írta: a médiapiac szerkezete is gyökeres átalakuláson ment keresztül. A kritikusok szerint a közmédia kormányzati szócsővé vált. Az állami hirdetési bevételek átirányítása a kormánypárti magánmédia megerősödéséhez vezetett. Ezzel párhuzamosan több független orgánumot megszüntettek, vagy kormányközeli üzletemberek vásároltak fel.

A külpolitikában a kormány az európai uniós és NATO-tagság fenntartása mellett keleti nyitást hirdetett Oroszország és Kína felé, ösztönözve az onnan érkező tőkebefektetéseket. Bár a miniszterelnök elítélte az Oroszország által 2022-ben indított háborút, és megszavazta az uniós szankciókat, határozottan ellenezte az orosz energiahordozók embargóját. Ezenkívül blokkolta a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret folyósítását Ukrajnának.

A gazdaságpolitikát tekintve a kormány 2013-ban visszafizette az IMF-hitelt, és egészen a koronavírus-járványig sikeresen csökkentette az államadósságot. A választások előtt a kabinet a költségvetési hiánycélt 2025-re és 2026-ra egyaránt 5 százalékra emelte. A költségvetést olyan intézkedésekkel stabilizálták, mint

az Európában legmagasabbnak számító bankadó,

a magánnyugdíjpénztári vagyon államosítása,

valamint a távközlési, energia- és kiskereskedelmi szektorra kivetett különadók.

A Reuters megjegzi azt is: mindeközben a kormánypárthoz közel álló üzleti körök jelentős érdekeltségeket szereztek ezekben az ágazatokban. A magyar gazdaság azonban már három éve stagnál.

Mi lesz, ha nyernek?

Én holnapután hárommillió szavazatot szeretnék összegyűjteni, és az bőven elég lesz a többséghez

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az ATV Mérleg című műsorának pénteken délután adott interjúban, amikor a választás utáni esetleges koalíciókötésről kérdezték.

Szerintem lehet hárommillió olyan magyar, aki megértette, átgondolta és elfogadta - részben vagy egészben - azt, amit tanácsoltunk vagy mondtunk - tette hozzá, kiemelve,

nekünk nincsen B tervünk, mert az gyengíti az A terv sikerének esélyét.

A kormányzati terveiről szólva jelezte:

erről a megnyert választás után lehet beszélni, de a Belügyminisztérium feladatkörét nem szűkítené, inkább bővítené.

A Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszternek szánt szerepről szólva közölte: elgondolása szerint az ő feladata lenne kitárgyalni az önkormányzati vezetőkkel a terület új feladatleosztási és finanszírozási rendszerét.

Forrás: Reuters

