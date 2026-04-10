Jó és rossz hírt is kaptak a magyar nyugdíjasok: mutatjuk a mellbevágó számokat

Havi 230 310 forintra növekedett az öregségi nyugdíjak "medián" értéke 2026 februárjában, ez 0,12%-os emelkedést mutat a januári 230 045 forintos összeghez képest – derül ki a KSH legfrissebb adataiból.
Az öregségi nyugdíjak átlagösszege magasabb ennél, 261 338 forintra tehető,
ami 0,13%-os emelkedést takar a januári 260 993 forinthoz viszonyítva.
A február ráadásul a nyugdíjasok legjövedelmezőbb hónapja: a jogosultak 2022 óta minden évben kézhez kapják a teljes 13. havi nyugdíjat, sőt, idén a fokozatosan beépülő 14. havi nyugdíj első negyedrészét is kifizette számukra a központi költségvetés. Maradva az átlagnyugdíj példájánál, idén februárban a 261 ezer forintos nyugdíjon felül 261 ezer forintnyi 13. havi juttatás ütötte a nyugdíjasok markát, a 14. havi nyugdíj első negyedrészének köszönhetően pedig további 65 ezer forintra, azaz mindösszesen 587 ezer forintra tehettek szert az érintettek.
A nominális nyugdíjösszegek emelkedése azonban elfedi a nyugdíjasokat érintő egyik legfájdalmasabb jelenséget: a nyugdíjaknak a bérekhez viszonyított relatív lecsúszását. A folyamat nem újdonság, hosszú ideje távolodnak egymástól a bérek és a nyugdíjak, a friss számok ismeretében viszont azt is megállapíthatjuk, hogy
a nyugdíjak leszakadását a 14. havi juttatás fokozatos beépítése sem tudja megállítani.
Mivel az átlagbéradatot erősen eltorzíthatják olyan egyszeri "sokkok", mint például a négyévente kifizetett fegyverpénz hatása, ezért az alábbiakban a mediánbér és a mediánnyugdíj összevetésével vizsgáljuk a folyamatokat.
A KSH adataiból kiolvasható, hogy az utóbbi 3 évben számottevő leszakadás ment végbe a nyugdíjak és a bérek középértéke között: 2023-ban még 66,1% volt a januári mediánnyugdíj és a kedvezmények nélkül számított januári nettó mediánkereset hányadosa, de fokozatos csökkenéssel 2026-ra 57,8%-ra süllyedt a mediánnyugdíj/mediánbér arány.
Az év egyes hónapjaiban mind a dolgozók, mind a nyugdíjasok bevételei változékonyan alakulhatnak, hiszen a rendszeres keresetek mellé például bónusz, prémium érkezhet, a nyugdíjasok pedig évente egy alkalommal 13. havi (és újabban 14. havi) juttatást is kapnak, ősszel pedig többféle jogcímen is – pl. nyugdíjprémium, évközi visszamenőleges nyugdíjkorrekció, élelmiszer-utalvány – részesülhetnek alkalmi plusz juttatásokban. Az egyes évek januárjában megfigyelt mediánérték-hányadosok ezeket a hatásokat nem tartalmazzák, ezért inkább indikátorként lehet rájuk tekinteni – arról, hogy hogyan változott a nyugdíjasok jövedelmi helyzete egész éves nézetben, legutóbb itt írtunk részletes elemzést.
A nyugdíjasok anyagi helyzetén 2021-től kezdődően a 13. havi, majd 2026-tól a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése nagyot lendített: ha eltekintünk az olyan esetleges juttatásoktól, mint a nyugdíjprémium vagy az élelmiszer-utalvány, a 13. havi nyugdíj teljes beépítése 8,33%-os egyszeri nyugdíjemelésnek felel meg. A 14. havi nyugdíj első negyedrészének idei kifizetése pedig – eltekintve az év eleji rendes nyugdíjemelés hatásától – 1,92%-os emelkedést eredményezett a jogosultak éves jövedelmében. (A 14. havi nyugdíj teljes beépítése a korábban megszokott 13 havi nyugdíjhoz képest ceteris paribus 7,69%-os éves jövedelememelkedést hoz.)
Megjegyzendő, hogy a mediánnyugdíj/mediánbér hányados 2023-2025 közti változásait a 13. és 14. havi juttatások bevezetése elvileg éves nézetben sem befolyásolta, hiszen 13. havi nyugdíj minden évben érkezett, 14. havi pedig semelyik évben sem. A 2026-os évre vonatkozóan viszont enyhe javulást hozott a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetése: ha ezzel az egyszeri hatással korrigálnánk a mediánnyugdíj/mediánbér hányadost, akkor 2026-ra vonatkozóan valamivel magasabb, 58,9%-os arányt kapnánk – eltekintve attól a minimális fékező tényezőtől, hogy a 2026-ban nyugdíjba vonulók idén még nem, leghamarabb 2027-ben jogosultak a 14. havi nyugdíjra.
Vegyük észre, hogy az 58,9% továbbra is alacsonyabb érték a 2025-ös 59,7%-nál,
azaz a nyugdíjasok juttatásai a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetése ellenére is távolodnak a bérektől.
A nyugdíjak és a bérek elkerülhetetlennek tűnő, tendenciózus távolodását elsősorban az okozza, hogy a nyugdíjak reálértéke (inflációval korrigált értéke) a kormány célkitűzése alapján lényegében stagnál, hiszen a nyugdíjemelések csak az inflációt követik, más tényezőt nem vesznek figyelembe. Ezzel szemben a béreknél jellemzően pozitív reálnövekedés (inflációnál nagyobb emelkedés) megy végbe, de ebből a nyugdíjasok a "svájci indexálás" eltörlése óta közvetlenül nem részesülnek – habár a kormány diszkrecionális döntésekkel, 13. és 14. havi juttatásokkal is tud javítani az idősek helyzetén.
A szakértők rendszeresen figyelmeztetnek, hogy a bérnövekedést nem figyelembe vevő, kizárólag inflációkövető nyugdíjemelési rend determinálja a nyugdíjasok anyagi leszakadását. A pusztán inflációkövető nyugdíjemelés hatása hosszú távra visszatekintve is jól számszerűsíthető: Simonovits András és Oblath Gábor számításai szerint a svájci indexálás, azaz a béremelkedést és az inflációt azonos súllyal figyelembe vevő nyugdíjemelés alkalmazása esetén a nyugdíjasok 12-16 százalékkal nagyobb reálnyugdíj-emelést érzékeltek volna annál, mint ami 2010 és 2024 között ténylegesen megvalósult.
