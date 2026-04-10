Jön a választás, milyen eredmény születhet?

A vasárnapi választáson öt párt küzd a parlamenti mandátumokért és végső soron a kormányalakítási lehetőségért. A választási rendszer és a közvélemény-kutatások alapján számba vesszük a legvalószínűbb kimeneteket.
Az esetek bemutatásához alapvetően a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorát használtuk, de egyéb modelleken is lefuttattuk a lehetséges eredményeket: a Voksadaton, és a 2026-valasztas.hu-n. Az egyes modellek kis mértékben eltérő eredményeket adnak.
Kétpárti parlament?
Eddig egyetlen közvélemény-kutatás, a Medián legutóbbi felmérése jelezte azt, hogy a Mi Hazánk nem éri el az 5%-os bejutási küszöböt, és így csak a Fidesz és a Tisza jut be az országgyűlésbe. Bár nem ez mondható a legvalószínűbb kimenetnek, az egyszerűsége miatt érdemes ezzel kezdenünk.
Mint ismert, az egyéni körzetek szerkezete a Fidesznek kedvez. Ez azt jelenti, hogy azonos szavazatszám mellett a jelenlegi kormánypárt több mandátumot szerezne. Ha például 46-46%-ot kapna mindkét párt, akkor a mandátumarány a kalkulációk szerint 107-92 lenne, vagyis a Fidesz szerezne parlamenti többséget. (A roma nemzetiségi mandátumot és a levélszavazatok 95%-át a Fideszhez számoltuk.)
A kalkulátorok eredményei igazolják azt a közbeszédben elterjedt információt, miszerint
a Tiszának 4 százalékpont előnyre van szükség a szavazateloszlásban, hogy több mandátumot szerezzen.
Egy 48-44 százalékos listás és választókerületi szavazatarány a modellek szerint 100-101 mandátumot jelentene a Tiszának. Ehhez azonban rögtön három megjegyzést kell hozzátennünk.
- A választókerületek eredményére vonatkozó becslések alapvetően azon alapulnak, hogy a múltban az egyes területek választói preferenciái mennyiben tértek el az országostól. A szimuláció részletes számait böngészve azonban látható, hogy a 4 százalékpontos különbségből egyes helyeken egészen kicsi, akár 1 százalékponton belüli differencia adódik. Vagyis az egyéni választókerületek modellbecslései rendkívül bizonytalanok.
- Ebből az is következik, hogy amennyiben nem billen el ennél nagyobb mértékben az országos pártpreferencia, a 106 körzetből sok olyan lehet, ahol szoros eredmény alakul ki. Ráadásul igen sok helyen a "távszavazók" (külképviseleti és más belföldi szavazókörben szavazók) az összes szavazó 2-6%-át is kitehetik, és így könnyen lehet, hogy a választások győztese csak a voksolást követő hét végén derül ki, amikor ezeket a szavazatokat megszámolják.
- A modellek szerint a 4 százalékpontos különbség csak akkor elegendő a Tiszának a többséghez, ha kétpárti parlament alakul. Amennyiben többfelé oszlanak el a szavazatok, ennél nagyobb különbség szükséges az ellenzéki győzelemhez.
A Fidesz előnye választásmatematikailag több tényezőből áll össze. Önmagában a vegyes (listás és területi) rendszer biztosítja azt, hogy a parlamentbe ne tökéletesen szavazatarányosan jussanak be a pártok. Az ilyen típusú torzítás egyébként megszokott, a kormányzóképes többség biztosítására sok országban ez a gyakorlat. Ugyanakkor a kormánypárt felé való torzításnak ez csak az alapfeltétele, ezen belül három tényezőt érdemes kiemelni. Az egyik, hogy a választókerületek mérete eltérő, a kisebb vidéki körzetek miatt a szavazatok ott jellemzően "erősebbek". A szélsőséges példa erre az 56 ezer fős dombóvári és a 83 ezres soroksári kerület. Ezt a hatást fokozhatja a győzelmek eltérő mértéke: ha egy párt két helyen nyer nagyon, a másik pedig három helyen kisebb mértékben, akkor az összes szavazatszám jelentősége háttérbe szorul. Ez is tipikusan a főváros-vidék viszonylatban fordul elő. (A hatást csak részben ellensúlyozza a győzteskompenzáció.) A harmadik tényező pedig a gerrymandering: a választási szakértők között egyetértés van abban, hogy a választókörzetek határainak utóbbi években történt átrajzolgatása a Fidesznek kedvez.
Hárompárti parlament?
Amennyiben a Mi Hazánk is eléri az 5%-os küszöböt, képviselőket küldhet a parlamentbe, ami így hárompárti lesz. Egy 7%-os eredményt feltételezve az nem változik, hogy a Fidesz a Tiszával azonos szavazatszám elérése esetén abszolút többségbe kerülne a parlamentben 102-103 mandátummal. A Tisza helyzete viszont nehezedik: 4 százalékpontos győzelem helyett inkább 5 százalékpontra lenne szüksége:
Ez egyben azt is jelenti, hogy a szűkebb Tisza győzelem esetén a párt nem éri el a 100 mandátumot, ezért a Fidesznek valamilyen Mi Hazánk támogatás segítségével kormányon maradhatna.
A modellek nagyjából azt mutatják, hogy
- amennyiben a Fidesz 1 százalékpontosnál kisebb hátránnyal végez a Tisza mögött, akkor egyedül alakíthat kormányt,
- ha a Fidesz 1-5 százalékpontos hátrányt szed csak össze, akkor a Mi Hazánk lehet a mérleg nyelve,
- a Tisza ennél nagyobb előnynél kerülhet abszolút többségbe a parlamentben.
A hárompárti parlament esetében is érvényes azonban az a megállapításunk, hogy több igen szoros választókerületi eredményt jósolnak a modellek, ami azt jelenti, hogy a fenti számok igen képlékenyen alakulhatnak majd.
Eszerint akár néhány választókörzet utolsó pillanatig extrém szoros eredménye is dönthet a választás győzteséről. Furcsa módon ezt akkor lehet elkerülni, ha a példátlanul élesen eltérő eredményeket közlő kormányközeli és kormányfüggetlen közvélemény-kutatók közül az egyik csoportnak teljesen igaza van. Az 5-6 százalékpontos Fidesz- vagy a 10 százalékpont feletti Tisza-győzelem ugyanis megkímélne minket a nagy izgalmaktól vasárnap este.
