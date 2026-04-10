Ketyeg az óra: hamarosan lejár az amerikai haladék Magyarország szomszédjában
Ketyeg az óra: hamarosan lejár az amerikai haladék Magyarország szomszédjában

Ismét működési engedélyének meghosszabbítását kéri Washingtontól az orosz többségi tulajdonban lévő, szankciókkal sújtott Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) - írta meg a HVG. Eközben a Mol továbbra is tárgyal az orosz tulajdonrész felvásárlásáról, hogy átvegye a cég feletti irányítást.

A NIS jelenlegi működési engedélye április 17-én lejár, így a vállalat számára létfontosságú a jóváhagyás megújítása.

Az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala (OFAC) legutóbb március 20-án adott haladékot a cégnek. A mentesség kiterjedt a szerb vállalatot kőolajjal ellátó, az Adria-vezetéket üzemeltető horvát Janafra is. A washingtoni büntetőintézkedéseket a NIS jelentős orosz tulajdonosi háttere miatt vezették be.

A helyzetre vélhetően megoldást jelenthetne, ha a Mol sikerrel járna a tavaly ősz óta tartó felvásárlási tárgyalásokkal. A magyar olajipari vállalat januárban jelentette be, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretszerződés főbb feltételeiről. Ennek értelmében a Mol megvásárolná a teljes, 56,15 százalékos orosz részesedést; a tranzakció részleteiről jelenleg is zajlanak az egyeztetések a felek között. Ezzel párhuzamosan a Mol az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával (ADNOC) is tárgyal, amely egy esetleges megegyezés esetén kisebbségi tulajdonosként szállhatna be a szerb cégbe.

A NIS tulajdonosi szerkezete jelenleg úgy fest, hogy az orosz Gazprom 11,3 százalékos, míg leányvállalata, a Gazpromnyeft 44,9 százalékos részesedést birtokol. A szerb állam közel 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban, a fennmaradó hányadon pedig a kisrészvényesek osztoznak.

