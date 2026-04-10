Kiderült, nagyon megugrott az orosz gázexport az EU-ba

A szibériai Jamal LNG-projektből érkező import az első negyedévben 17 százalékkal, összesen 5 millió tonnára nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az Urgewald környezetvédelmi szervezet közlése szerint az EU tagállamai becslések alapján mintegy 2,88 milliárd eurót költöttek az üzemből származó földgázra.
A növekedés hátterében a katari LNG-szállítások kiesése áll, mert a kínálatot ugyanis jelentősen visszavetette a közel-keleti energetikai infrastruktúra megrongálódása, valamint az, hogy Irán fokozott ellenőrzést gyakorol a Hormuzi-szoros felett.
Ez a helyzet az európai földgázárakat is felhajtotta: márciusban a megawattóránkénti átlagár 52,87 euró volt, szemben a január-februári 35 eurós szinttel. A Jamal-projekt hosszú távú szerződései szintén részben követik ezt a piaci áremelkedést.
Az első negyedévben az Európai Unió a Jamal 71 szállítmányából 69-et vett át. Ez 97 százalékos arányt jelent, amely meghaladja a tavalyi 87 százalékos értéket. Az Ázsiába irányuló szállítmányok visszaesését részben egy tavaly életbe lépett uniós szankció okozza. Ez a szabályozás megtiltja az orosz LNG hajóról hajóra történő átrakodását, valamint az uniós kikötők tranzitcélú használatát.
Brüsszel mindezek ellenére sem kívánja felülvizsgálni a 2027 januárjában életbe lépő teljes orosz LNG-importtilalmat.
A rövid távú szerződések alapján történő behozatalra vonatkozó tilalom már jelenleg is hatályban van. Dan Jørgensen energiaügyi biztos a közelmúltban úgy fogalmazott, hogy hiba lenne megismételni a múlt hibáit. Ezzel az Ukrajna 2022-es orosz inváziója előtti súlyos, csővezetékes földgáztól való függőségre utalt.
Az Európai Bizottság adatai szerint 2026-ban eddig az EU-ba érkezett LNG több mint kétharmada az Egyesült Államokból származott. Ez rekordszintű kitettséget jelez az amerikai szállítások felé. Az uniós földgáztárolók töltöttsége ugyanakkor az átlag alatt marad a nyári betárolási szezon kezdete előtt.
Az Urgewald szerint az adatok arra utalnak, hogy a Jamal-projekt számára az európai piac nélkül rendkívül nehéz lenne más vevőt találni. A függőség tehát kölcsönös, sőt, Oroszország szemszögéből akár még erősebb is lehet.
