KPMG: Eltűnhet Magyarországon a nemek közötti bérszakadék

Jelentős átalakulás előtt állnak a hazai munkáltatók, mivel 2026 nyaráig minden uniós tagállamnak – így Magyarországnak is – át kell ültetnie a saját jogrendjébe az Európai Unió bértranszparencia-irányelvét. A KPMG "See it differently" című tanulmányának első része rámutat, hogy az intézkedés elsődleges célja a nemek közötti bérszakadék felszámolása, amelyben hazánknak még jelentős lemaradása van.
Az Európai Bizottság 2023-as adatai szerint az uniós átlagos bérkülönbség 12 százalék volt, míg Magyarországon a 17 százalékot is meghaladta.
Az új szabályozás a toborzási folyamatoktól kezdve a munkavállalói béradatok kezeléséig és hozzáférhetőségéig alapjaiban érinti a vállalatok működését. Ide tartozik például a kiküldetésekkel kapcsolatos juttatások teljes kompenzációs csomagba történő beszámítása is. A legidőigényesebb feladatok várhatóan a besorolási rendszerek kialakítása, a javadalmazási szabályzatok megalkotása, valamint az adatszolgáltatáshoz szükséges technológiai háttér kiépítése lesznek.
A magyarországi sajátosságokat figyelembe véve a projekt megvalósítása a legtöbb vállalatnál kultúraváltást is igényel majd
– hangsúlyozta Szücs Andrea, a KPMG People Services csoportjának vezetője. Szerinte a vezetők és a munkavállalók szemléletének formálása, a besorolási rendszer és a szervezet teljes kompenzációs stratégiájának bemutatása, valamint az egyes munkavállalók saját kompenzációs csomagjának elmagyarázása komoly terhet róhat a HR-osztályokra. Ezért a folyamatos, átlátható kommunikációra legalább akkora hangsúlyt kell helyezni, mint az irányelv által előírt konkrét feladatok teljesítésére. A szakember arra is rámutatott, hogy a jövőben a munkavállalók nemcsak saját javadalmazási szintjüket és kategóriájukat ismerhetik meg, hanem azt is, hogy milyen elvárások teljesítésével érhető el egy magasabb pozíció.
A globális mobilitás új korszaka: rövid kiküldetések, szigorúbb szabályok, virtuális megoldások
Az átláthatóság erősödése mellett a globális munkavállalói mobilitás is átalakul, amelyet egyre inkább a gyors alkalmazkodás és a hatékony együttműködés jellemez. A 2025-ös KPMG Global Mobility Benchmarking Report szerint a vállalatok közel háromnegyede már a hagyományos, hosszú távú áthelyezések alacsonyabb költségű alternatívájaként alkalmaz rövid távú kiküldetéseket. Emellett látványosan nő az üzleti utak és az ingázó munkavállalók aránya.
A világszerte szigorodó vízumkövetelmények, az új bevándorlási szabályok és a költségcsökkentési kényszer miatt a cégek olyan innovatív megoldásokat is tesztelnek, mint a fizikai áthelyezéssel nem járó virtuális kiküldetések, vagy a globális foglalkoztatási ügynökségek bevonása azokon a piacokon, ahol nincs saját jogi jelenlétük. A hosszú távú kiküldetések ugyanakkor nem tűnnek el, hanem átalakulnak, és elsősorban a tehetségmegtartást, a tudásátadást, a vezetőképzést és a munkáltatói márkaépítést szolgálják majd.
Mesterséges intelligencia nélkül nem megy
A mobilitási folyamatok támogatása ma már elképzelhetetlen integrált, részben automatizált technológiai megoldások nélkül, amelyekben a mesterséges intelligencia kulcsszerepet kap. A jelentés szerint
a szervezetek 59 százaléka az adminisztratív feladatok automatizálását tekinti az AI-bevezetés fő prioritásának, és 62 százalékuk új technológiai beruházásokat tervez a következő 12–18 hónapban.
A KPMG szakértője ugyanakkor emlékeztet, hogy a bérszámfejtés és a határokon átívelő foglalkoztatás pontosságának biztosításához továbbra is nélkülözhetetlen az emberi tényező, a megbízható alapadatok és az átlátható szabályrendszer.
Spajić: az EU az utolsó békeprojekt a világon
Felértékelődtek a csatlakozás biztonságpolitikai hozadékai.
2 milliárd forintos tőkeemelés jön a Deltánál
Intézményi szereplő száll be.
Nagy átalakítás jöhet a 4iG-nél, nem fizet osztalékot a vállalat
Saját részvényeket is vásárolhatnak.
Trump kiakadt: ezen a ponton múlhat a béke Iránnal, de nem látszik a megoldás
Nem egyeznek az érdekek.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Blokkolt átutalások és többszázezres bukó - Így fest a csalásmegelőzés árnyoldala egy Revolut-ügyfélnél
Egy magyar nyelvű "emberi" ügyfélszolgálatot már megérdemelne közel 2,5 millió ügyfél.
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Kettészakadt a lakáspiac: Hol a legolcsóbb most az Otthon Start és a piaci lakáshitel?
A lakáshitelpiacot 2026 tavaszán két, teljesen eltérő élethelyzet választja ketté: egyfelől ott vannak a szuperolcsó Otthon Starttal induló fiatalok, másfelől azok a családok és továbbkölt
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kihagyhatatlan előnyök, ha új építésű otthont keresel! (x)
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.