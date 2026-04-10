Megjöttek a friss adatok: csökkentek az MNB tartalékai

A februári történelmi csúcsról márciusra csökkentek a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékai, de nem drasztikus mértékben – derült ki a jegybank csütörtöki adatközléséből. A jelenség mögött az iráni háború hatása áll, de nem úgy, ahogyan arra számítani lehetett volna.

Március végén 58,7 milliárd eurót tettek ki a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékai. Ez ugyan 1,2 milliárd euróval alacsonyabb, mint a február végi adat, hosszabb időtávon nézve továbbra is magasan áll a tartalékok szintje.

A csökkenés mögött egyértelműen az arany árfolyamának változása áll.

A jegybank évek óta fokozatosan egyre több aranyat halmozott fel, amivel nőttek a tartalékok. Márciusban azonban a nemesfém ára csökkenésnek indult, így az aranytartalék értéke is kisebb: míg február végén az MNB-nek 15,5 milliárd eurónyi aranytartaléka volt, március végére ez a szám 14,1 milliárd csökkent.

Az arany árfolyamának változása mögött nagyrészt az állt, hogy az energiaimportőr országok jegybankjai elkezdték dollárra váltani az aranytartalékaikat, hogy a megdrágult energiaszámlák kiegyenlítésének hatásával szemben védjék a valutájuk árfolyamát. Ez a jelenség különösen erősen jelentkezett Törökországban, ahol egy hónap alatt több mint 100 tonnával apadt az aranytartalék.

Korábban az MNB is bejelentette, hogy amennyiben szükségük van a hazai energiaimportőröknek devizára, akkor ezt az MNB-n keresztül a devizatartalék terhére meg tudják tenni akár spot, akár forward tranzakciókhoz.

Emiatt is volt különösen érdekes a mostani adatközlés a tartalékokról, hiszen a bejelentés alapján jelentősebb csökkenésre is lehetett volna számítani.

Ehhez képest az látszik, hogy az aranytartalékok ugyan a fentebb leírt átértékelődési hatás miatt csökkentek, az MNB devizakövetelései még nőni is tudtak február vége óta.

Mindez arra enged következtetni, hogy valószínűleg az energiacégek kevéssé éltek a jegybank által felkínált lehetőséggel – vagy legalábbis ennek a hatását más tranzakciók ellensúlyozták.

