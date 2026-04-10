Megszavazták a részvényesek: 241,2 milliárd forint osztalékot fizet ki a Mol

Megszavazták az osztalékot

Az elnök-vezérigazgató nyitóbeszédét követően a közgyűlésen jelenlévő részvényesek többek között az osztalék-kifizetésről is szavaztak: ez alapján

241,2 milliárd forintos osztalékot fog kifizetni a tavalyi eredménye után a részvényeseknek a Mol,

ami magasabb, mint az elmúlt évek osztaléka - igaz, a 2021-es és 2022-es számot nem múlja felül.

Összesen 300 forint részvényenkénti osztalékot szavaztak meg: ezen belül

a részvényenkénti alaposztalék 180 forintra nőtt, ami 9,1%-os növekedés az előző évi 165 forinthoz képest, ezen felül

további 120 forint körüli rendkívüli osztalékot fizet a Mol részvényenként.

A 300 forintos részvényenkénti juttatás nem okozott meglepetést az elemzők számára - az Erste indoklásában rámutat, hogy a 2025-ös tiszta EBITDA amerikai dollárban számolva 9,6%-kal magasabb lett éves összevetésben, ami lehetővé teszi a nettó nyereség magasabb arányú szétosztását a részvényesek között.

A 300 forint

A JELENLEGI ÁRFOLYAMON SZÁMOLVA 7,5 SZÁZALÉKOS OSZTALÉKHOZAMOT JELENT.

Kinek mennyi jut belőle?

Hogy kinek jut ebből a 220 milliárd forintból, ahhoz érdemes megnézni a vállalat tulajdonosi szerkezetét. Mint látható, a részvények több mint fele tartozik a közkézhányadba, a vállalat munkavállalói részvénytulajdonosi programja 8 százalékos tulajdoni aránnyal szerepel, az OTP is nagy részvényesként van jelen a vállalatban, míg a maradék több, mint 30 százalékos tulajdonrész különféle alapítványok kezében van.

A vállalat nagytulajdonosai között tehát három alapítványt láthatunk, ők együttesen a tavalyi év után 73,6 milliárd forintot kaphatnak az osztalékból, de az OTP-nél is 13,1 milliárd forint landolhat, a Mol-munkavállalók számára több mint 19,1 milliárd forint lehet az osztalék, az intézményi befektetőknek és a kisrészvényeseknek pedig több mint 135 milliárd forint jut.

Egyéb fontos rendelkedések

A közgyűlés az osztalékfizetésen túl többek között megválasztotta

Világi Oszkárt és Bacsa Györgyöt az igazgatóság tagjává 2026. május 1-től 2031. április 30-ig tartó időtartamra.

Kaderják Pétert és Ivan Miklošt a felügyelő bizottság tagjává 2026. május 1-től 2031. április 30-ig tartó időtartamra.

Az árfolyamról

A Mol árfolyama idén eddig 35 százalékkal került feljebb, ezzel a legjobban teljesítő hazai blue chipről beszélünk. A részvény január 23-án sikeresen megdöntötte a 2007 szeptemberében elért rekordot,

ezzel új történelmi csúcsra került az olajcég árfolyama.

A meredek rali elsősorban a szerbiai NIS olajfinomító felvásárlásával kapcsolatos spekuláció felerősödésének volt betudható.

Címlapkép forrása: Mol