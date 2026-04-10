Megszavazták a részvényesek: 241,2 milliárd forint osztalékot fizet ki a Mol

Megszavazták az osztalékot
Az elnök-vezérigazgató nyitóbeszédét követően a közgyűlésen jelenlévő részvényesek többek között az osztalék-kifizetésről is szavaztak: ez alapján
241,2 milliárd forintos osztalékot fog kifizetni a tavalyi eredménye után a részvényeseknek a Mol,
ami magasabb, mint az elmúlt évek osztaléka - igaz, a 2021-es és 2022-es számot nem múlja felül.
Összesen 300 forint részvényenkénti osztalékot szavaztak meg: ezen belül
- a részvényenkénti alaposztalék 180 forintra nőtt, ami 9,1%-os növekedés az előző évi 165 forinthoz képest, ezen felül
- további 120 forint körüli rendkívüli osztalékot fizet a Mol részvényenként.
A 300 forintos részvényenkénti juttatás nem okozott meglepetést az elemzők számára - az Erste indoklásában rámutat, hogy a 2025-ös tiszta EBITDA amerikai dollárban számolva 9,6%-kal magasabb lett éves összevetésben, ami lehetővé teszi a nettó nyereség magasabb arányú szétosztását a részvényesek között.
A 300 forint
A JELENLEGI ÁRFOLYAMON SZÁMOLVA 7,5 SZÁZALÉKOS OSZTALÉKHOZAMOT JELENT.
Kinek mennyi jut belőle?
Hogy kinek jut ebből a 220 milliárd forintból, ahhoz érdemes megnézni a vállalat tulajdonosi szerkezetét. Mint látható, a részvények több mint fele tartozik a közkézhányadba, a vállalat munkavállalói részvénytulajdonosi programja 8 százalékos tulajdoni aránnyal szerepel, az OTP is nagy részvényesként van jelen a vállalatban, míg a maradék több, mint 30 százalékos tulajdonrész különféle alapítványok kezében van.
A vállalat nagytulajdonosai között tehát három alapítványt láthatunk, ők együttesen a tavalyi év után 73,6 milliárd forintot kaphatnak az osztalékból, de az OTP-nél is 13,1 milliárd forint landolhat, a Mol-munkavállalók számára több mint 19,1 milliárd forint lehet az osztalék, az intézményi befektetőknek és a kisrészvényeseknek pedig több mint 135 milliárd forint jut.
Egyéb fontos rendelkedések
A közgyűlés az osztalékfizetésen túl többek között megválasztotta
- Világi Oszkárt és Bacsa Györgyöt az igazgatóság tagjává 2026. május 1-től 2031. április 30-ig tartó időtartamra.
- Kaderják Pétert és Ivan Miklošt a felügyelő bizottság tagjává 2026. május 1-től 2031. április 30-ig tartó időtartamra.
Az árfolyamról
A Mol árfolyama idén eddig 35 százalékkal került feljebb, ezzel a legjobban teljesítő hazai blue chipről beszélünk. A részvény január 23-án sikeresen megdöntötte a 2007 szeptemberében elért rekordot,
ezzel új történelmi csúcsra került az olajcég árfolyama.
A meredek rali elsősorban a szerbiai NIS olajfinomító felvásárlásával kapcsolatos spekuláció felerősödésének volt betudható.
