Megszólalt Sulyok Tamás a választásokról: bátorítok minden magyar állampolgárt

Sulyok Tamás köztársasági elnök a választás előtti utolsó napokban arra biztatta a magyarokat, hogy vegyenek részt a vasárnapi országgyűlési választáson, mert szerinte a demokrácia egyik alapja a szabad választás joga.

Az országgyűlési képviselők 2026-os általános választását április 12-én, vasárnap tartják, a szavazatokat pedig reggel 6 és este 7 óra között lehet leadni, miközben a levélszavazatoknak is legkésőbb vasárnap este 7 óráig kell beérkezniük – emlékeztetett Facebook-bejegyzésében.

Az államfő úgy fogalmazott, hogy az Országgyűlés tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás közvetlen megnyilvánulása, amelyben a választópolgárok döntenek Magyarország irányításáról, és felhatalmazást adnak a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. Azt írta,

a választás napja 36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben.

Sulyok Tamás bejegyzésében külön is arra kérte a választókat, hogy éljenek a jogukkal.

Ezért bátorítok minden magyar állampolgárt, hogy éljenek a választójogukkal!

– írta Sulyok Tamás.

Hozzátette: „Döntsünk közösen a legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről!”

A köztársasági elnök a politikai megosztottságon túli nemzeti összetartozást is hangsúlyozta. Mint írta, „ne feledjük, hogy egy nemzethez tartozunk és jóval több köt össze minket, mint amennyi elválaszthat.”

