Orbán Viktor: ellenszélben megyünk, 2028-ig is tarthatnak a nehéz idők

Orbán Viktor szerint elérhettek volna többet is a magyar gazdaságban, de ezt a külső környezet nem tette lehetővé, és az ígéreteiket így is tartották.

"Az, amit elértünk, lehetett volna több is, ha nem ellenszélben megyünk" – vélekedett a kormányfő a magyar gazdaság teljesítményéről interjújában Rónai Egonnal. A miniszterelnök attól tart, hogy még 2028 is "igazságtalan" év lesz, bár szerinte az ígéreteiket ebben a környezetben is sikerült tartani. Azt is kifejtette, hogy szerinte fenntarthatatlan az a brüsszeli politika, ami kizárja az orosz olaj használatát – ezt véleménye szerint az iráni háború tette egyértelművé.

A mai napon érkezett a hír, hogy az államháztartás hiánya elérte a teljes évre tervezett deficit 80 százalékát. Orbán Viktor szerint azonban "szakmailag ez nem aggályos", mivel a magyar büdzsé fejnehéz.

Azt ígérte, hogy az 5 százalékos költségvetési hiányt tartani fogják.

A miniszterelnök elmondta, hogy a választás másnapján vissza kell térni a kormányzati kérdésekhez, azt is tudja, hogy mikor érkezik majd a következő hitelminősítés (a nyilvános naptár itt érhető el), a nagyberuházások nagyjából hány százalékos készültségben vannak, mikor fognak megindulni, hogyan hatnak az exportra.

Azt ígérte, hogy a következő ciklusban végigvinnék az Otthon Start programot és a 14. havi nyugdíjat. A miniszterelnök szerint az energiafüggetlenségünket is növelni kell, "Paks 2-t be kell fejezni, és Paks 3-at is el kell indítani." Utóbbiról még nincsen kormányzati döntés.

Ha nem akarjuk, hogy Magyarország folyamatosan kiszolgáltatott legyen – és most látjuk, hogy ez milyen nagy bajokat tud okozni Magyarországon, a külvilágból jövő energia –, akkor kell saját energia

– vélekedett. Szerinte ez nem megy másképpen, csak nukleáris energiával. Emiatt Paks 1 üzemidejét meg kell hosszabbítani, Paks 2-t be kell fejezni, és Paks 3-at vagy egy nagy fix blokkrendszerrel, vagy kis moduláris erőművekkel, de létre kell hozni.

