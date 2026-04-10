Példátlan szigorral csap le az embereket manipuláló mesterséges intelligenciára Kína

Kína új szabályozást vezet be az emberi viselkedést és kommunikációt utánzó mesterséges intelligencián (MI) alapuló szolgáltatásokra, különös tekintettel a kiskorúak védelmére - jelentette a kínai állami média a hatóságok közlésére hivatkozva.

A jelentés szerint az átmeneti intézkedéseket a kínai kibertér-felügyelet több kormányzati szervvel közösen adta ki azzal a céllal, hogy egyensúlyt teremtsenek a technológiai innováció és a biztonsági szempontok között.

A szabályozás értelmében az ilyen rendszerek nem állíthatnak elő kiskorúak számára olyan tartalmakat, amelyek

veszélyes viselkedésre ösztönözhetnek, szélsőséges érzelmi reakciókat válthatnak ki, vagy káros szokásokat erősíthetnek fel.

Tilos továbbá az önkárosításra vagy öngyilkosságra utaló tartalmak generálása, a sértő kommunikáció, valamint az olyan érzelmi függőség kialakítása, amely eltorzíthatja a társas kapcsolatokat.

A hatóságok megtiltották az érzelmi manipuláció alkalmazását is, amely ésszerűtlen döntésekre késztetheti a felhasználókat vagy sértheti jogaikat.

A szabályozás bevezetését az emberi jellegű interakcióra képes MI-alkalmazások gyors terjedésével indokolják Kínában, különösen a kulturális kommunikáció, illetve a gyermek- és idősgondozás területén.

Az intézkedések a "biztonságos fejlődés" elvét követik, és a hatóságok célja, hogy a szektor működése ellenőrzött keretek között fejlődjön. Az új szabályok 2026. július 15-én lépnek hatályba - tették hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images