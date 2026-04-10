Súlyos árat fizethetünk a fegyverkezésért: kiderült, honnan fog hiányozni a rengeteg pénz a jövőben

A világ új fegyverkezési korszakba lépett: néhány év alatt ugrásszerűen nőtt a védelmi kiadások súlya az országok GDP-jében. De miközben a biztonság ára emelkedik, egyre égetőbb kérdés, hogy ezt ki és miből fizeti meg – és milyen gazdasági következményekkel.

2020 és 2024 közt a világ országainak pontosan fele növelte a védelmi kiadásait – derült ki az Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss publikációjából. A tendencia eredményeképpen 2024-re már az országok 40 százaléka GDP-jének több, mint 2 százalékát fordította erre a célra, míg 2018-ban ez az arány csupán 27 százalék volt.

A védelmi kiadások alakulása a második világháború óta az IMF által vizsgált 164 országban. Pirossal azoknak az országoknak az aránya, akik a GDP-jük több, mint 2 százalékát fordítják védelmi kiadásokra (jobb tengely). Kékkel a világ országainak átlagos védelmi célú kiadása, szaggatott vonallal a GDP-arányosan súlyozott átlagos kiadás. Forrás: IMF World Economic Outlook, April 2026, Chapter 2.

Mindez jól mutatja, hogy a fokozódó geopolitikai feszültségek és egyre intenzívebb fegyverkezés korszakába léptünk.

A veszélyekre reagálva tavaly júniusban a NATO tagjai is úgy határoztak, hogy 5 százalékra szeretnék növelni a GDP-arányos védelmi kiadásaikat.

A lépés egyszerre szült reményeket és aggodalmakat. Míg egyesek a védelmi költésekben az európai gazdaság új motorját látják, addig másokat aggaszt, hogy miből telik majd a kiadások ilyen szintű emelésére. Az IMF most éppen ezekre a kérdésekre keresett választ: miből szokták finanszírozni az államok a hadiipari boomokat, és mennyire megy ez más célok kárára? Lehet gazdasági fellendülést remélni a fegyverkezéstől?

Még tovább nőhet az adóssághegy

A Valutaalap a második világháború utáni időszakot vizsgálva éppen arra az eredményre jutott, amire számítani lehetett:

a védelmi kiadások jelentősebb növelését az országok döntően nem adóemelésekből vagy más bevételi forrásokból finanszírozzák, hanem elsősorban költségvetési hiány növelésével.

Egy tipikus védelmi boom során – amely átlagosan több mint két és fél évig tart, és mintegy 2,7 százalékponttal emeli a GDP-arányos kiadásokat – a többletkiadások körülbelül kétharmada deficitből származik. A fennmaradó rész kisebb mértékben bevételnövelésből vagy a kiadások átcsoportosításából adódik. Ez a finanszírozási szerkezet különösen a feltörekvő és fejlődő gazdaságokban jellemző, ahol az utóbbi évtizedben ráadásul egyre gyakoribbá váltak az ilyen kiadási hullámok.

A gazdasági következmények gyorsan jelentkeznek. A védelmi kiadások növelése utáni három éven belül átlagosan mintegy 2,6 százalékponttal nő a költségvetés hiánya, és három éven belül körülbelül 7 százalékponttal nő a GDP-arányos államadósság is. Sőt, általában a külső egyensúly is romlik, mivel a megnövekedett hadiipari kereslet jelentős részét jellemzően importtal fedezik az országok. Ezen folyamatok eredményeként csökken a kormányok költségvetési mozgástere és nő a gazdaság sérülékenysége – különösen azokban az országokban, ahol eleve korlátozottak a büdzsében rejlő tartalékok.

Hosszabb távon fontos tanulság a fegyverkezés és a jóléti kiadások közti átváltás megjelenése. Előfordul, hogy a védelmi kiadások növekedését nem új forrásokból, hanem más területek rovására finanszírozzák, aminek eredményeként a szociális kiadások – például az egészségügyre, oktatásra fordított források – visszaszorulhatnak. Háborús időszakban ez a hatás különösen erős: az államadósság ugrásszerűen, akár 14 százalékponttal is nőhet, miközben a társadalmi kiadások reálértéken csökkennek. Az IMF szerint ezért kulcsfontosságú, hogy a védelmi kiadások növelése egy olyan középtávú fiskális stratégiába illeszkedjen, amely egyszerre ügyel a fenntarthatóságra, a külső egyensúlyra és arra, hogy a kiadások a növekedést is támogassák.

Egyesre vizsgázott a fegyverkezés

Kérdéses azonban, hogy a védelmi kiadások növelése valójában mennyire képes tartós növekedés megalapozására. Az IMF szerint a védelmi kiadások multiplikátorhatása általában 1 körüli. Ez azt jelenti, hogy minden elköltött 1 egységnyi (például egy forintnyi) többletkiadás nagyjából ugyanekkora mértékben, 1 egységgel növeli a gazdaság teljes kibocsátását (GDP-jét). Másképp fogalmazva: az állami költekezés hatása egy az egyben jelenik meg a gazdasági teljesítményben, de nem hoz létre lényeges tovagyűrűző hatást.

Ez azért fontos és szomorú megállapítás, mert ahogy az IMF is megállapítja, így "az országoknak fontolóra kell venniük, hogy a védelmi kiadások gazdasági kibocsátásra való hatása valószínűleg mérsékelt".

Tehát valószínűleg az európai gazdaság reneszánszát sem a fegyverkezés fogja elhozni.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a tényleges hatás jelentősen függ attól, hogy a többletkiadásokat hogyan finanszírozzák, mire költik, és milyen mértékben támaszkodnak importra. A védelmi kiadások akkor járulhatnak hozzá érdemben a növekedéshez és a termelékenység javulásához, ha nagyobb arányban irányulnak beruházásokra, különösen kutatás-fejlesztésre, és nem szorítják ki más, produktív ágazatok beruházásait.

Emellett rövid távon a védelmi boomok mindenképpen élénkítik a gazdaságot: nő a fogyasztás és a beruházás, különösen a védelmi szektorhoz kapcsolódó ágazatokban, ami magasabb GDP-t jelent. Az élénkülésnek is megvannak azonban a kockázatai: az infláció gyorsulását hozhatja magával. Különösen igaz ez a deficitből finanszírozott, főként folyó kiadásokra (például bérekre, működésre) fókuszáló kiadásnövelésre, ami ugyan erős keresleti lökést ad, de könnyen túlfűtheti a gazdaságot. Ráadásul a növekvő államadósság következtében a magánvállalatok hitelfelvételi lehetőségei is megdrágulhatnak, ami visszafoghatja a magánberuházásokat.

A negatív hatásokat erősíti, ha a kiadások jelentős része importált haditechnikai eszközökre megy, hiszen ilyenkor a kereslet "kiszivárog" a hazai gazdaságból, és a folyó fizetési mérleg romlik. Egy összehangolt védelmi kiadási stratégia azonban, ami a regionális együttműködések keretében megvalósuló közös beszerzésekre épít, és csökkenti az importfüggőséget, érdemben mérsékelheti a külső egyensúly romlását.

Ebben a tekintetben a NATO- és az uniós tagság kifejezetten előnyös, hiszen lehetőséget teremt a tagállamok közötti koordinációra, a közös fejlesztésekre és beszerzésekre, valamint a védelmi ipari együttműködés erősítésére.

Ez nemcsak hatékonyabb forrásfelhasználást tesz lehetővé, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy a védelmi kiadások nagyobb része a hazai vagy regionális gazdaságban hasznosuljon, ezáltal erősítve a növekedést és csökkentve a külső sérülékenységeket.

