Toplistás magyar bűnözőt fogtak el külföldön - Egy építkezésen találtak rá a rendőrök
Gazdaság

MTI
Elfogtak Németországban egy magyar csalót, aki a körözési toplistán szerepelt - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint európai, illetve nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben a 43 éves férfi ellen csalás és sikkasztás miatt, mert 2019 és 2021 között a férfi házfelújítási munkák elvégzését vállalva hét sértettől vett át előleget munkadíjra és anyagköltségre, a munkákat azonban nem végezte el, és eltűnt a megbízók elől.

Végül kiderült, hogy az elkövető Stuttgartban tartózkodik, ahol építőipari munkásként dolgozott, és a német rendőrök március 24-én elfogták.

Az elfogást követően a magyar hatóságok felvették a kapcsolatot a német társhatóságokkal annak érdekében, hogy a férfit mielőbb átadják Magyarországnak - áll a közleményben.

