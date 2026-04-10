Választás 2026: nagyot ugrott az átjelentkezettek és a külföldön szavazók száma, váratlan következménye lehet

Április 12-én vasárnap országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon, amelyen a korábbiakhoz hasonlóan most is állandó lakóhelyükön, más belföldi szavazókörben, külképviseleteken vagy levélben adhatják le szavazataikat az arra jogosult állampolgárok.

Mivel április 8-án lejárt az átjelentkezések visszavonásának határideje, írásunkban azt is megnéztük, hogy hogyan változott a szavazásra jogosultak száma 2022-höz képest az egyes módokat tekintve és hogy ez milyen hatással lehet a választások végeredményére.

Alig néhány nap van hátra a 2026-os országgyűlési választásig, amelyet 2026. április 12-én, vasárnap tartanak. Írásunkban most megnéztük, hogy hol és milyen módokon lehetséges szavazatot leadni, illetve hány állampolgár élhet az egyes módokkal. Mivel 2022-höz képest érdemi változás látszik idén a szavazatok földrajzi megoszlásában, ennek eredményekre gyakorolt hatását külön is megvizsgáltuk.

Hogyan zajlik a szavazás 2026-ban?

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:

Egyéni választókerületi (OEVK) jelöltre. (Egyéni képviselői körzetből 106 van az országban, így 106 képviselői hely sorsa dől el.)

Országos pártlistára. (Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.)

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező (külhoni) állampolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak.

A nemzetiségek kedvezményes mandátummal kerülhetnek az Országgyűlésbe. A nemzetiségi névjegyzékben szereplők országos pártlista helyett a nemzetiségi listára szavaznak. Azok, akik a nemzetiségi listára szeretnének szavazni, április 2. 16 óráig kérvényezhették a nemzetiségi névjegyzékbe vételüket. A kérelem személyesen vagy online (személyazonosság igazolásával) április 9. 16 óráig volt visszavonható.

Szavazni április 12-én vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig lehet.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) várhatóan már a választás éjszakáján előzetes eredményt közöl, azonban a választás jogi eredményét csak a külföldi urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg. Az egyéni választókerületek esetében az eredmény véglegesítésének határideje április 18 (újraszámlálás esetén április 20-án), a teljes végeredményt - azaz a listás szavazatokat - illetően pedig május 4.

Az előzetes eredményekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az NVI egészen addig nem közöl részeredményeket, amíg az utolsó választási helyiségek be nem zárnak Magyarországon. A választási törvény értelmében, aki este 7 óráig beállt a sorba, hogy leadja szavazatát, az ezt megteheti.

Az átjelentkezettek magas száma miatt ezért elképzelhető, hogy az urnazárás több választókörben is csak este 7 után történhet meg, így az első eredmények csak később jöhetnek.

Az új Országgyűlésnek legkésőbb május 12-ig kell megalakulnia. Az ülést a köztársasági elnök hívja össze, a miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés – tagjai többségének szavazatával – választja. A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz.

Kik szavazhatnak a 2026-os választáson?

Minden nagykorú (vagyis 18. évet betöltött, vagy annak betöltése előtt házasságot kötött) magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy szavazzon az országgyűlési képviselők választásán. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága/ hiánya miatt a bíróság a választójogból kizárt.

Február 4-i névjegyzéki állapotnak megfelelően február 20-ig mintegy 7,6 millió magyarországi lakóhellyel rendelkező választónak kellett kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Aki ezt nem kapta meg, a jegyzőnél, a helyi választási irodában kérhette április 2-ig, a névjegyzék zárásáig.

A külföldön élő magyar állampolgárok (akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel), szintén részt vehetnek az országgyűlési választásokon, amennyiben regisztráltak és rendelkeznek érvényes magyar okmánnyal (személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély).

Hol szavazhatok?

A választásokon való részvételének helye és módja elsősorban attól függ, hogy rendelkezik-e magyarországi lakcímmel. A választásokon minden magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgár elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az egyes választástípusokhoz kapcsolódóan azonban különböző lehetőségei vannak, ha máshol (másik szavazókörben) kíván szavazni, illetve amennyiben fogyatékossággal él vagy mozgásában korlátozott. Alább ezekről a lehetőségekről is tájékozódhat.

A saját szavazóhelyiségét itt találhatja meg.

Szavazás lakóhelytől távol a 2026-os választáson

A 2026-os országgyűlési választáson az ország bármely, szabadon választott településén szavazhat, amennyiben online vagy papír alapon benyújtotta kérelmét április 2. 16 óráig. A külképviseleti névjegyzékből való törlési kérelmet április 8. 16 óráig lehetett benyújtani. Átjelentkezés esetében a választott település kijelölt szavazókörében adhatja le szavazatát.

Amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja leadni, kérhette külképviseleti névjegyzékbe vételét. Ennek határideje szintén április 2. 16 óra volt.

Hogyan szavaznak a 2026-os választáson az átjelentkezettek?

A Nemzeti Választási Irodánál átjelentkezést kérő választók az értesítőben jelölt helyszínen szavazhatnak. Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehetett. Kezdetben minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelöltek ki az átjelentkezéssel szavazók részére, a létszám függvényében azonban az NVI megoszthatja a szavazóköröket. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címét megtalálja a szavazóhelyiség-keresőben.

Az átjelentkezők a választott településen is az eredeti lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak.

Hogyan és hol lehet külföldről szavazni?

Külhoni (hazai lakcímmel nem rendelkező) magyar állampolgárok szavazása a 2026-os választáson:

Külhoni magyar állampolgárként - választási regisztrációját követően - szavazatát az önnek megküldött szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le az országgyűlési általános választásokon, az országos népszavazásokon. Aki regisztrálni akart, kérelmét március 18-ig juttathatta el az NVI-hez.

A külhoni szavazóknak a választási iroda az országos lista jogerőssé válását követően március 28-tól juttatja el a szavazási levélcsomagot. Az ily módon voksolóknak a szavazatot tartalmazó borítékot

a szavazás befejezéséig kell eljuttatnia a külképviseletekre, vagy

a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttatnia bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába, vagy pedig

levélben elküldenie a Nemzeti Választási Irodához. Ebben az esetben a szavazatnak április 12-én 19 óráig meg kell érkeznie.

Személyes leadási helyszínek:

A szavazási levélcsomag

feladható postán (ingyenesen); ebben az esetben legkésőbb április 12-én (a szavazás napján) 19:00 óráig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához, vagy a miniszter által kijelölt 151 magyar külképviselethez,

leadható 2026. március 30-tól 2026. 04. 10-ig munkanapokon a miniszter által kijelölt 151 magyar külképviseleten,

illetve 2026. március 28. és 2026. 04. 10. között minden nap az Ungvári, a Beregszászi, a Kolozsvári, a Csíkszeredai és a Szabadkai Külképviseleti Választási Irodában minden nap 7.00 órától 21.00 óráig. 2026. 04. 11-én 7.00 órától 22.00 óráig.

A szavazás napján (2026.04.12.) a szavazás ideje alatt (06.00 órától 19.00 óráig) a levélcsomag leadható Magyarországon bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában

országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen vagy

Magyarország kijelölt külképviseletein.

Abban az esetben, ha a külföldön élő választópolgár, úgy gondolja, hogy a postai szolgáltatással nem érne vissza levélcsomagja, levélszavazatát egy harmadik borítékba helyezve a helyi magyar külképviseleti választási irodához is eljuttathatja a helyi postai szolgáltatóval, ebben az esetben a külképviseletei választási iroda fogja, haza hozni a szavazatát. Ebben az esetben a harmadik borítékban több lezárt szavazati levélcsomagot is eljuttathat a külképviseleti választási irodához.

Külföldön tartózkodó, de hazai lakcímmel rendelkező magyarok szavazása a 2026-os választáson:

Az amerikai kontinensen a külképviseleti szavazás magyar idő szerint már április 11-én megkezdődhet, míg az európai, ázsiai, afrikai és ausztráliai országokban április 12-én zajlik a voksolás. A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain szavazhatnak, amennyiben április 2. 16 óráig regisztrálták magukat a külképviseleti névjegyzékbe. Ezen választók számára a levélben történő szavazás nem lehetséges.

Külképviseleten mozgóurnás szavazás nem lehetséges. A külképviseleten történő szavazás során a szavazólapokat zöld borítékba kell helyezni és a borítékot le kell zárni; ennek elmulasztása esetén a szavazat érvénytelen.

Összesen 149 helyen lehet szavazni, a külképviseletek listája itt található meg.

Mi változott a 2022-es választásokhoz képest?

A 106 egyéni képviselőjelölt számában nincs változás, viszont míg a fővárosban a lakosságszám csökkenése miatt 2 képviselővel kevesebbet, addig Pest vármegyében kettővel többet választunk meg. További körzethatár-módosítások történtek Fejér és Csongrád-Csanád vármegyékben.

A választási eljárásról szóló törvény emellett pontosította a szavazatok esetleges újraszámolásának eseteit és menetét is.

Hányan vesznek részt a 2026-os választáson?

A Nemzeti Választási Iroda aktuális adatbázisa alapján

a 2026-os országgyűlési választásokon összesen 8 115 484 állampolgár jogosult részt venni.

Ez közel 100 000-rel elmarad a 2022-es létszámtól. A különbséget főként a hazai népesség fogyása magyarázza.

A választópolgárok legnagyobb része, mintegy 7,3 millió fő lakóhelyük szerinti szavazókörben adhatja le voksát, míg más belföldi szavazókörbe körülbelül 224 000 ember jelentkezett át. A jelenlegi állás szerint külképviseleten közel 91 000, míg levélben 496 000 ember szavazhat.

Pártlistára 8 039 619 fő jogosult szavazni, míg nemzetiségi listára 75 865-en voksolhatnak. (A nemzetiségi listára voksolók a klasszikus pártlistára nem szavazhatnak.)

Választásra jogosultak száma 2022 2026 Változás Összesen 8 215 304 8 115 484 -99 820 Lakhelyükön szavazók 7 536 306 7 304 549 -231 757 Más belföldi szavazókörben szavazók 157 551 223 963 66 412 Külképviseleten szavazók 65 480 90 734 25 254 Levélszavazók 456 129 496 286 40 157 Pártlistára szavazó választópolgárok 8 174 734 8 039 619 -135 115 Nemzetiségi listára szavazó választópolgárok 40 570 75 865 35 295 Bolgár 218 159 -59 Görög 355 269 -86 Horvát 2 268 1 683 -585 Lengyel 369 198 -171 Német 31 856 23 585 -8 271 Örmény 278 182 -96 Roma 0 46 078 46 078 Román 966 867 -99 Ruszin 1 044 766 -278 Szerb 641 0 -641 Szlovák 1 563 1 180 -383 Szlovén 280 232 -48 Ukrán 732 666 -66

Választásra jogosultak száma vármegyénként és Budapesten a 2026-os választáson:

Budapest: 1 300 936 fő

Bács-Kiskun: 395 547 fő

Baranya: 286 286 fő

Békés: 259 251 fő

Borsod-Abaúj-Zemplén: 483 918 fő

Csongrád-Csanád: 315 089 fő

Fejér: 337 002 fő

Győr-Moson-Sopron: 363 089 fő

Hajdú-Bihar: 411 338 fő

Heves: 228 553 fő

Jász-Nagykun-Szolnok: 282 631 fő

Komárom-Esztergom: 239 174 fő

Nógrád: 146 134 fő

Pest: 1 064 118 fő

Somogy: 236 730 fő

Szabolcs-Szatmár-Bereg: 419 202 fő

Tolna: 167 540 fő

Vas: 198 087 fő

Veszprém: 272 840 fő

Zala: 211 751 fő

Nagyot emelkedett az átjelentkezettek száma, több helyen megoszthatják a szavazóköri névjegyzéket

A kiemelkedően magas átjelentkezőszám miatt a legterheltebb fővárosi és vidéki szavazókörök névjegyzékét várhatóan több részre kellett osztani a gördülékeny voksolás érdekében.

A választási szabályok értelmében a helyi választási irodák vezetői tegnapig dönthettek a névjegyzékek megosztásáról. Erre a törvény szerint akkor volt lehetőségük, ha egy adott szavazókörben az átjelentkezők száma meghaladta az ezerötszázat. Ha a szavazásra jogosultak összlétszáma átlépte a kétezret, a bontás már kötelező volt. Az újonnan kialakított részek egyenként legfeljebb nyolcszáz választópolgárt tartalmazhatnak.

A statisztikák szerint a legtöbb átjelentkezőt Budapesten, különösen a II., III., X. és XIII. kerületben regisztrálták. Vidéken a kiemelt nagyvárosok, így Szeged, Győr, Debrecen és Pécs számíthatnak a legnagyobb forgalomra.

Ahol a névjegyzék megosztása szükségessé válik, a szavazóhelyiségeken belül több asztalt, vagy akár külön termeket is biztosíthatnak a torlódások elkerülése érdekében. A választópolgárokat ilyen esetekben ábécésorrend vagy az eredeti lakóhelyük – például vármegyéjük – alapján irányítják majd a megfelelő szavazóasztalokhoz.

Mennyiben változott a különböző módon szavazók megoszlása 2022-höz képest?

A szavazóbázis csökkenése mellett a különböző módon voksolók száma és részaránya is érdemben változott 2022-höz képest. A fő lakóhelyük szerinti listás szavazók aránya a 2022-es 91,7 százalékról 90,0 százalékra csökkent, amellyel párhuzamosan megnőtt az átjelentkezettek, a külképviseleteken és a levélben szavazók aránya.

A növekedés nemcsak relatív, de abszolút értékben is megfigyelhető, az átjelentkezettek, külképviseleteken és levélben voksolók bázisa ugyanis mintegy 67 000 (+42 százalék), 25 000 (+38 százalék), illetve 40 000 fővel (+9 százalék) bővült 2022-höz képest, annak ellenére, hogy a teljes szavazóbázis mintegy 100 000 fővel zsugorodott (-1,3 százalék).

A fő lakóhelytől távol listás szavazatra jogosultak száma 2026-ban 130 000-rel több, mint 2022-ben, ami közel 20 százalékos növekedést jelent, míg egyéni képviselők esetében a lakóhelytől távol leadott voksok száma akár 92 000-rel is meghaladhatja a 4 éve látottat (+41 százalék).

Az országos pártlistára a 2022-ben látotthoz képest 135 000-rel kevesebben szavazhatnak, míg a nemzetiségi listára 37 000-rel többen. Ez utóbbi főleg a roma nemzetiségi listára regisztrálóknak köszönhető, amely idén 46 550 főt érint. 2022-ben nem sikerült roma nemzetiségi listát állítani.

Az egyéni képviselőjelöltekre érkező szavazatok idén szintén nagyobb arányban érkeznek majd más körzetekből, illetve külföldről. 2022-ben ez az arány még csak közel 3 százalék volt, idén azonban meghaladja a 4 százalékot is. Az arány ráadásul a ténylegesen leadott szavazatok esetében várhatóan még magasabb lesz, ugyanis a korábbi tapasztalatok alapján az átjelentkezett, illetve külföldön szavazó állampolgárok körében magasabb a részvételi hajlandóság, mint a lakóhely szerint voksolók esetében.

Milyen következményei lehetnek ennek az eredményre nézve?

A más szavazókörökben és külföldön leadott egyéni képviselőjelölti voksok nagyobb aránya a politikai elemzők szerint több helyen befolyásolhatja érdemben a szavazás eredményét, különösen azokban a körzetekben, ahol a két legerősebb párt támogatottsága csak minimálisan tér el egymástól.

A 2022-es tapasztalatok alapján a fő lakcímtől távol született szavazatok az ellenzéki Tisza Párt esélyeit növelhetik, ezen szavazatok között ugyanis már 4 éve is nem ritkán 20 százalékpontos hátrányban voltak a kormánypártok képviselőjelöltjei.

A fő lakcímtől távoli egyéni képviselői szavazatok megnövekedett számának azonban van egy másik fontos következménye is: mivel ezen voksokat csak április 18-ig összesíti az NVI, könnyen előfordulhat, hogy több választókerületben is csak a szavazás után egy héttel születhet hivatalos végeredmény.

A jelenlegi kiélezett versenyben mintegy 10 választókerületben lehet 10 százalékponton belüli különbség a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP jelöltjeinek támogatottsága között, amelyek esetében a hivatalos végeredményre akár napokat is várni kell majd. Ezen kerületekben ráadásul relatíve magas az átjelentkezettek és a külföldről hazaszavazók aránya, ami tovább növeli a bizonytalanságot.

Mivel az elemzők többsége szerint a mostani választáson szoros küzdelemre van kilátás, 5-6 bizonytalan sorsú mandátum a teljes választás végeredményének kihirdetését is elodázhatja.

Azaz nem lehet kizárni egy olyan forgatókönyvet sem, amely szerint a teljes választás kimenetele csak több nappal a szavazás után válik véglegessé.

