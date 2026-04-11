A választási forgatókönyvek lehetséges piaci hatásairól elmélkednek az elemzők

Az összes közvélemény-kutatás szerint két-vagy hárompárti országgyűlés alakul majd a vasárnapi választás után. Egyesek szerint a Tisza Párt és a Fidesz összecsapásában a Mi Hazánk lehet a mérleg nyelve. Ez a szélsőjobboldali, radikális párt lehet a „királycsináló”, amely Orbán Viktor kezében hagyja a kormányt – átvitt és konkrét értelemben egyaránt. Az alábbiakban néhány piaci, és politikai elemző véleményét mutatjuk be.

Rendelettel rendezve

A különböző okokból folyamatosan meghosszabbított veszélyhelyzeteknek köszönhetően a Fidesz-KDNP koalíció évek óta rendeleti úton kormányoz, bár a kétharmados többségük fényében ez feleslegesnek tűnhet.

A koronavírussal összefüggő első veszélyhelyzet 2020 márciusi kihirdetése és 2026. április 9-e között a kormány nagyjából 4000 kormányrendeletet és több mint 4500 kormányhatározatot hozott. Természetesen nem mindegyik kapcsolódik közvetlenül a veszélyhelyzethez, viszont legalább nem kell bíbelődni gombok nyomogatásával, elég a Magyar Közlönyben éjfél előtt két perccel kihirdetni egy rendeletet, ami éjfél után hatályba is lép.

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje többször hangsúlyozta, hogy ha kormányt alakíthat, célja a „jogállami működés helyreállítása”, vagyis a törvényeket ne rendeleti úton, a parlament megkerülésével, hanem az Országgyűlésben, vitát követően fogadják el.

Meglehetősen visszás lenne, ha a győztes – a rendeleti kormányzást „nyílt jogfosztásnak” és a demokrácia kiüresedésének nevező – Tisza Párt a fennálló helyzet folyamatos bírálatát követően mégsem térne vissza a hagyományos parlamenti törvényhozás kereteihez.

Fékezett habzású kétharmad - Az 1994-1998 közötti Horn Gyula szocialista miniszterelnök vezette kormány időszakában a koalícióban kormányzó MSZP-nek és SZDSZ-nek együtt 72 százalékos többsége volt az akkori Országgyűlésben (igaz, ehhez elég volt a szavazatok kevesebb mint 53 százalékát megszerezni, de ez a rendszer már csak ilyen). Horn Gyula azonban csak négyötödös többséggel lett volna hajlandó alkotmányt módosítani, mert azt akarta, az ellenzéknek is legyen beleszólása abba, hogy milyen legyen Magyarországon a közjogi berendezkedés.

Nem mindegy, milyen többség

Ha Tisza nyer, és a 199 fős parlamentben csak egyszerű többséget szerez, az új kormány számára hatalmas feladatot jelent majd azoknak a jogi és intézményi változásoknak a visszavonása, amelyeket Orbán alkotmányos többséggel hajtott végre

– nyilatkozta Mario Bikarski, a kockázati elemzésekkel foglalkozó Verisk Maplecroft cég európai vezető elemzője, a Reutersnek.

Ez „tartós jogalkotási patthelyzethez és politikai bizonytalansághoz” vezethet – tette hozzá.

A befektetők azonban egyelőre a Tisza győzelmének lehetséges pozitív következményeire koncentrálnak.

Az Orbán-rezsim bukása jelentős lökést adna a magyar gazdaságnak

– írta elemzésében Holger Schmieding, a Berenberg vezető közgazdásza.

„Ezzel eltűnne az európai együttműködés szorosabbá válásának egyik fő akadálya… és megnyílna az út az Oroszország elleni szigorúbb szankciók bevezetése előtt.” Az összefüggést valószínűleg abban látja az elemző, hogy a Budapest-Brüsszel ellentét enyhülése az elzárt pénzcsapok megnyitásához vezetne, amire a magyar gazdaságnak óriási szüksége van.

A Business Monitor International (BMI) nemzetközi kutatócég, a Fitch Solutions leányvállalata szerint a helyreállítási (RRF) források leghamarabb augusztusban érkezhetnek meg, míg a kohéziós forrásokra talán 2027-ig is várni kell, ami időzítési kockázatot jelent a Tisza költekezési ígéretei szempontjából.

Április elején a BMI elemzői még azt várták hogy az MNB csak az év vége előtt fog kamatot vágni. Noha a piacok akkor még két vagy három 25 bázispontos emelést áraztak - ezek mostanra már lassan kiárazódtak és mivel a rövid hozamok 6,3% körül állnak, inkább a tartás valószínű - a BMI elemzői 2027-re 125 bázispontos csökkenést vártak.

Lehetséges piaci hatások

Michał Jóźwiak, az Ebury elemzője, két lehetséges forgatókönyvet vázol fel. Az elsőben a Tisza a parlamenti mandátumok kétharmadát megszerzi. Bár erre csak nagyjából 10 százalékos esélyt lát, viszont a forintot akár 4-6 százalékkal is megerősítheti az euróval szemben.

Megjegyzi, hogy a törvényhozási többséggel a Tisza az ellenzék nélkül is alkotmányt módosíthatna, sarkalatos törvényeket – pl. a választásról, a közmédia jogállásáról, a bíróságok hatásköréről, adókról, és költségvetési kérdésekről szóló törvényeket – írhatna át és fogadhatna el. A kétharmados többséggel a Tisza választhatna bírókat az Alkotmánybíróságba, és ő választhatná a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) elnökét, a Legfőbb Ügyészt és a jegybank elnökét is. (A jelölés, javaslattétel és kinevezés jogába most nem megyünk bele.)

Bár ennek a forgatókönyvnek nincs nagy esélye,

lehetőséget adna a Tisza kezébe, hogy lebontsa a NER 16 év alatt felépült rendszerét, átfogó reformokat hajtson végre, és rendezze az ország megroggyant renoméját az Európai Unióval.

Jóźwiak szerint ez a helyi pénzügyi piacokon azonnali hangulatjavulást eredményezne, többek között azért is, mert a befektetők igencsak örülnének a befagyasztott EU-s források felszabadításának, nem utolsó sorban azért, mert ezek lökést adhatnának a vánszorgó gazdaságnak.

Az Ebury szerint ez a kimenet jelentősen erősítené a forintot, komolyan emelné a részvényárfolyamokat és levinné a kötvényhozamokat.

Jóźwiak második – 65 százalék eséllyel megvalósuló – forgatókönyve szerint a Tisza egyszerű többséggel alakíthat kormányt, ami 2-4 százalékos forint erősödéshez vezetne.

Ebben a helyzetben a Tisza nem nyúlhatna egyedül a sarkalatos törvényekhez, és az EU-s forrásokat sem szabadítanák fel azonnal, bár az Ebury szerint javulna a Budapest-Brüsszel viszony.

A hangulat javulását a politikai kiszámíthatóság növekedésétől, a jogállamisági reformok fokozatos megvalósításától és az országkockázat csökkenésétől várják.

Jóźwiak szerint a forint tavalyi erősödése mögött részben a Tisza győzelem beárazása húzódik, de ennek ellenére egy Tisza-győzelem további, viszonylag komoly erősödést hozna, és benne van a pakliban egy jelentősebb részvényárfolyam emelkedés és hozamcsökkenés is.

Ez az egyik legjelentősebb választás Európában és Európa számára az elmúlt évek során

– mondta Gregoire Roos, a Chatham House Európa-, Oroszország- és Eurázsia-programjainak igazgatója.

„Moszkva az EU-n belüli értékes, [az EU-nak] problémákat okozó tárgyalópartnerként tekint Magyarországra, amely fenntartja az energetikai kapcsolatokat [Oroszországgal] ... és messze a legkeményebb, bármely más EU-tagállamnál keményebb hangnemet üt meg Ukrajnával szemben. Az Egyesült Államokban Magyarország a szuverenista politika kísérleti laboratóriumaként keltett figyelmet.”

Vlagyimir Gorskov, makrogazdasági stratégia-elemző a State Street Global Advisors makrogazdasági kutatócsoportjánál, azt írta pár napja, hogy a kulcskérdés az, vajon a Tisza kétharmados vagy egyszerű többséget szerez. A fogadási piacok három napja a Tisza győzelmét 65%-os eséllyel, a Fideszét pedig 35%-os eséllyel értékelték.

Szerinte a politikai irányvonal csak abszolút többség esetén változna meg érdemben.

Egyszerű többség esetén a döntő szerepet valószínűleg a Mi Hazánk töltené be, így a Fidesz–MH koalíció lenne a legvalószínűbb kimenetel. „Ez a jelenlegi helyzethez képest bizonyos mértékű politikai kiigazítást jelentene, miközben a választások előtti Fidesz-politika alapvető irányvonala megmaradna.”

A piacok Gorskov szerint is nagyjából beárazták az ellenzéki győzelmet.

Forrás: State Street Investment Management / Vlagyimir Gorskov

Az elemző szerint Magyarország esetében a befektetők három területre koncentrálnak:

Kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára – kevesebb ad hoc adó, szabályozás és politikai beavatkozás –, valamint egy méltányosabb üzleti környezetre. A befagyasztott 20 milliárd eurós uniós források felszabadításának lehetőségére – ez a összeg Magyarország GDP-jének mintegy 10%-át teszi ki, így jelentős összegről van szó. Az intézményi környezet fokozatos javulása.

Európai szinten a befektetők abban reménykednek, hogy az európai prioritásokkal kapcsolatos döntéshozatal egységesebbé válik, ami megkönnyíti például az Ukrajnának nyújtandó segélyek folyósítását vagy az Oroszországra vonatkozó szankciók meghosszabbítását.

Más szavakkal: a piacok a magyar választásokat elsősorban a politikai kockázati felár szűkülésének szemszögéből értelmezik.

Gorskov figyelmeztet, hogy ha a Tisza nem tud abszolút többséget szerezni – ami egy Fidesz-vezette koalíciót jelentene –, eladási hullám indulhat a magyar eszközök piacán. Ha a Tisza egyszerű többséget szerez, a politikai irányváltásba vetett túlzott optimizmus jelent kockázatot, mivel nem lesz eszköze a strukturális reformok végrehajtásához.

Szerinte Európai szinten a Tisza nacionalista gyökerei akadályt jelenthetnek. Bár arra számít, hogy Magyarország együttműködőbb lesz, az európai politikára gyakorolt hatása nem lesz túlságosan jelentős. Ukrajnával kapcsolatosan Magyarország konstruktívabb hozzáállást tanúsít majd: megkönnyíti a segélyezést és támogatja a szankciókat. Az energiapolitikában és a Kínára kivetett vámok kérdésében azonban – ahol erős nemzeti érdekei fűződnek – álláspontja harciasabb lehet.

Gorskov szerint a jó hírek nagy része (bár nem mindegyik) már beépült az árakba, de azok mértéke továbbra is attól függ, hogy az ellenzék abszolút többséget szerez-e – amire kicsi az esély.

A választások utáni piaci árak alakulását az fogja meghatározni, milyen ütemben és milyen korlátokkal vihetők véghez a politikai változások.

Dilemma Brüsszelben

„Ha Magyar Péter nyer, az EU alapvető dilemmával szembesül: hogyan támogassa a demokratikus átmenetet úgy, hogy közben megőrizze a jogállamiság érvényesítésének hitelességét. Bár az EU kidolgozott eszközöket a demokrácia meggyengítésének szankcionálására, nincs egyértelmű keretrendszere a demokratikus helyreállítás támogatására és ellenőrzésére,” írja Eric Maurice, a European Policy Centre (EPC) politikai elemzője.

Az EU-nak elvi alapokon nyugvó, ugyanakkor pragmatikus megközelítést kellene alkalmaznia, amely a fokozatos feltételekhez kötöttség elvén alapul.

Az elemző ez alatt azt érti, hogy a pénzügyi támogatást nem teljes egészében előre folyósítják vagy visszatartják, hanem a ellenőrizhető intézményi reformokkal párhuzamosan, fokozatosan bocsátják rendelkezésre.

Maurice szerint

az EU-nak az új magyar kormánnyal egyértelmű mérföldkövekkel és határidőkkel rendelkező, kötelező érvényű jogállamiság-helyreállítási tervet kell elfogadnia, miközben a végrehajtást a politikai és intézményi korlátokhoz kell igazítania.

Ennek során készen kell állnia arra, hogy figyelembe vegye a Fidesz-rezsim által hagyott politikai és intézményi akadályokat, és úgy alakítsa ki a mérföldköveket, hogy azok fokozatos kifizetéseket tegyenek lehetővé. Ugyanakkor Magyarországnak kísérleti esettanulmányként kell szolgálnia az EU jogállamisági eszköztárának megerősítéséhez és a demokrácia helyreállítására szolgáló strukturált mechanizmus kidolgozásához.

