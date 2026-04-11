Bárki nyer, nehéz dolga lesz: a nemzetközi környezet, ami az új kormány mozgásterét meghatározza

A hétvégi választás kiváló lehetőséget és egyben erős figyelmeztető jelzést ad arra, hogy áttekintsük, hogy az - egyelőre ismeretlen összetételű - új kormány milyen mozgásteret kap a céljai megvalósítására. Ennek a számvetésnek az eredménye is mutatja, hogy a 2020-as évekre kialakuló globális környezet mennyire más, mint a 2010-es évek második felének támogató közege. Az iráni háborútól a fiskális csapdáig, az európai versenyképességi válságtól a kereskedelmi bizonytalanságig: a nemzetközi kihívások egymást erősítik, és rendkívüli kreativitást kíván a válságkezelő üzemmódból való kilépés.

Vasárnap este, amikor az első eredmények megjelennek a képernyőkön, a győztes tábor ünnepelni fog. Hétfőn reggel viszont a győztesnek el kell kezdeni gondolkoznia azon, hogy milyen környezetben kezd el kormányozni és ez milyen mozgástérben kezd el kormányozni. A Hormuzi-szoros épp most nyílt újra egy törékeny tűzszünet keretében, de az olajár még mindig száz dollár felett áll. Európa gáztárolói történelmi mélyponton vannak. A Druzsba-vezeték nem működik. Az Európai Központi Bank nem tudja, merre lépjen. És Németország, a magyar ipar legfontosabb partnere, továbbra is stagnál.

Ez a cikk arról szól, ami a választás napján nem változik: arról a nemzetközi környezetről, amelybe az új kormány belelép, és amely a következő évek gazdaságpolitikai mozgásterét nagyobb mértékben határozza meg, mint bármilyen kormányösszetétel vagy száznapos program.

Háború a Közel-Keleten, sokk a világgazdaságban

A február 28-án indult amerikai-izraeli támadássorozat, Irán válaszcsapásai és a Hormuzi-szoros lezárása hat hét alatt a globális olajpiac történetének legnagyobb kínálati zavarát okozták. A részletek ismertek: kedden, a harminckilencedik napon, kéthetes tűzszünetet sikerült elérni. De az új kormány szempontjából nem a hadműveletek menete a lényeg, hanem hogy a konfliktus egésze miként változtatja a gazdaságpolitika mozgásterét.

Az első és legközvetlenebb hatás az energiaárakon keresztül érkezik. A Brent nyersolaj ára meghaladta a hordónkénti 100 dollárt, az európai gázárak megduplázódtak. És a tűzszünet sem jelent azonnali enyhülést: az amerikai Energiainformációs Hivatal szerint a közel-keleti olajtermelés az idei év végéig sem fog közelíteni a konfliktus előtti szintekhez. Katarnak, Európa egyik fő LNG-beszállítójának a termelési kapacitása maradandóan sérült, a helyreállítás évekbe telhet. Ez nem átmeneti piaci zavar, hanem a globális energiapiac szerkezetének tartós átrendeződése.

Egy energiaimportőr ország kormánya számára ez több egymásra épülő problémát jelent egyszerre.

A drágább energia rontja a kereskedelmi mérleget, emeli a termelési költségeket az iparban, nyomás alá helyezi a fogyasztói árakat, és szűkíti a költségvetés mozgásterét, különösen ha az állam árszabályozással vagy támogatásokkal próbálja tompítani a hatást.

Mindez egy olyan pillanatban, amikor Európa gáztárolói a kemény tél után történelmi mélyponton, nagyjából 30 százalékos telítettségen állnak, és az Európai Bizottság arra szólította fel a tagállamokat, hogy a szokásosnál korábban kezdjék meg a feltöltést.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az energiaellátás diverzifikálása, ami normál időkben a válasz lenne egy ilyen helyzetre, most egyszerre két irányból is akadályba ütközik. A tengeri útvonalak bizonytalanok a Hormuzi-szoros körüli helyzet miatt. A szárazföldi alternatíva, a Druzsba-vezeték, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia orosz kőolajat importál, januárban egy orosz dróntámadásban megrongálódott ukrán területen, és azóta nem javították meg. Zelenszkij nyíltan kijelentette, hogy nem kívánja helyreállítani.

Az új kormánynak tehát az első napjaitól kezdve egy energiabiztonsági dilemmát kell kezelnie, amelyre nincs egyszerű válasz.

Ha alternatív beszállítókat keres, azok drágábbak és szűkösek. Ha az orosz energia felé fordul, az uniós szankciókba és politikai ellenállásba ütközik. Ha állami árszabályozással próbálja tompítani a hatást, az a költségvetési hiányt növeli, pont amikor a fiskális mozgástér szűk. Bármelyik utat választja, az a többi területen szűkíti a lehetőségeit.

Európa, a beteg kontinens

Az iráni háború energiasokja azonban nem légüres térben robbant be. Egy olyan Európát talált el, amely már a konfliktus előtt is komoly strukturális problémákkal küzdött, és amely az elmúlt években fokozatosan veszítette el a gazdasági súlyát a globális versenytársakkal szemben.

A Nemzetközi Valutaalap márciusi elemzése nem hagyott kétséget afelől, hol tart a kontinens. 2010-ben az EU GDP-je nagyjából az Egyesült Államokéval volt egy szinten, és jóval meghaladta Kínáét. Ma mindkét versenytárshoz képest jelentős a lemaradás, és a rés tovább nyílik. Az IMF szerint az uniós konvergencia-motor, amely az elmúlt évtizedekben a kelet-európai felzárkózást hajtotta, s amelynek Magyarország is az egyik fő kedvezményezettje volt, veszít a lendületéből.

Ennek okai mélyen strukturálisak. A Deutsche Bank elemzése szerint Európa "kétgazdaságos problémával" küzd: a ciklikus ellenállóképesség elfedi a mélyebb bajokat, de ha a merevségeket nem oldják meg, a növekedés nem tartható fenn. Az energiaárak Európában háromszorosan meghaladják az amerikaiakat, és ez nem kizárólag a háborúk következménye, hanem az energiapiac szerkezeti problémáit is tükrözi: a megújuló energia terjedésével a villamosenergia-hálózat egyre zsúfoltabb, az árak országonként drámaian eltérnek, és az egységes energiapiac inkább cél, mint valóság. A szabályozási terhek magasak. Az ellátási láncok sérülékenyek. A munkaerő mobilitása korlátozott.

Németország helyzete különösen aggasztó, és ez Magyarország számára nem elvont kérdés. Európa legnagyobb gazdasága két egymást követő recessziós évet zárt, 2025-ben alig növekedett, és 2026-ra is csak 0,9 százalék körüli bővülést jeleznek az előrejelzések. Az elemzők egy része szerint amíg Németország nem modernizálja gazdaságát és nem állítja helyre korábbi növekedési ütemét, az EU egésze erős ellenszélbe kerül. A német ipar a magyar exportnak és a magyar ipari termelésnek is az egyik legfontosabb felvevőpiaca és beszállítói láncainak központja. Ha Németország nem talál magára, az autóipartól a gépgyártásig Magyarország ipara is nehezebben lélegzik.

Franciaország hasonlóan gyengélkedik, az előrejelzések ott is 0,9 százalék körüli növekedést mutatnak 2026-ra. Olaszország még ennél is rosszabbul áll, 0,8 százalékkal. Összeurópai szinten az EY elemzése szerint a növekedés 2026-ban 1,3 százalék körül alakul, ami részben a németországi fiskális stimulus hatásait, részben a kereskedelmi feszültségek csökkenő mértékű negatív hatását tükrözi. De ez az 1,3 százalék a háború előtti előrejelzés volt. Azóta a kép romlott.

A Coface elemzése tömören foglalja össze az európai vállalatok helyzetét: három tűz között vannak. Az amerikai protekcionizmus, a kínai versenynyomás és a regionális politikai instabilitás szorításában a bizonytalanság visszafogja a fogyasztást és óvatossá teszi a beruházási döntéseket.

A makro-pénzügyi csapda

Az új magyar kormány egy olyan nemzetközi makrokörnyezetben kezd kormányozni, amelyben a nagy gazdaságpolitikai eszközök korlátozottan állnak rendelkezésre. Nem csak Magyarországon, szinte mindenhol Európában.

A fiskális mozgástér szűk. A legtöbb európai ország úgy lép be ebbe az újabb válságba, hogy a 2020-as Covid-kiadások és a 2022-es energiaválság kezelése már megemelte az adósságszinteket. Az EU egyszerre áll szemben a kereskedelmi feszültségek költségeivel, a megnövekedett védelmi kiadások kényszerével, az emelkedő állampapírhozamokkal és azzal, hogy a Next Generation EU helyreállítási alap forrásainak felhasználása több tagállamban is akadozik. Az uniós fiskális szabályrendszer épp most szigorodott: az új gazdasági kormányzási keretrendszer értelmében a tagállamoknak egyértelmű kiadási pályákat kell követniük, és a túlzottdeficit-eljárások újra napirenden vannak.

A monetáris politika sem tud segíteni. Az Európai Központi Bank éppen azon volt, hogy a kamatcsökkentési ciklus mellett elkötelezze magát, amikor az iráni háború ismét kizökkentette az inflációs pályát. A Vanguard elemzése szerint az eurózóna 2026-os inflációs előrejelzését 2,5 százalékra kellett emelni, és ha az energiasokk tartós, az EKB kénytelen lehet újragondolni az irányt. Az EKB saját közleménye szerint az eurózóna gázárai érdemben emelkedtek, ami a rövid távú növekedési kilátásokat lefelé módosította.

Ez a klasszikus stagflációs csapda: az infláció emelkedik, a növekedés lassul, és a jegybank egyik irányba sem tud kényelmesen lépni. Ha kamatot emel, fojtja a már amúgy is gyenge gazdaságot. Ha csökkent, kockáztatja az inflációs várakozások elszabadulását. A World Economic Forum elemzése szerint ez a dilemma nem korlátozódik az euróövezetre: Chilétől Lengyelországig világszerte visszavették a kamatcsökkentési várakozásokat, miközben az olajárak emelkedése és a geopolitikai bizonytalanság mélyülése szűkíti a monetáris politika mozgásterét.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az a nemzetközi pénzügyi környezet, amelyben az új kormány kormányozni kezd, nem barátságos:

a hitelezés drágább, a befektetők óvatosabbak, a tőkeáramlások kiszámíthatatlanabbak, és a feltörekvő piaci eszközök, köztük a közép-európaiak, érzékenyebbek a globális hangulatingadozásokra.

A kereskedelmi rend bizonytalansága

Az EU és az Egyesült Államok 2025 nyarán, a skóciai Turnberry-ben kötött kereskedelmi keretmegállapodást az Európai Parlament márciusban végül megszavazta, de a feltételek önmagukért beszélnek. Az alku aszimmetrikus: az EU szinte minden vámot eltöröl az amerikai iparcikkekről, míg az Egyesült Államok 15 százalékon tartja a vámot a legtöbb európai termékre. Az acélra és alumíniumra 50 százalékos vám vonatkozik kvóta felett. Az EP éppen ezért több biztosítékot is beépített: felfüggesztési, napfelkelte- és napszállta-záradékot, utóbbi 2028 márciusában automatikusan lejáratja a megállapodást.

A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban alkotmányellenesnek nyilvánította Trump korábbi vámjainak jogalapját, mire a Fehér Ház egy másik jogszabály alapján vezetett be új globális pótlékot, és jelezte, hogy ezt tovább emelheti. A szabályok tehát folyamatosan változnak, és az európai vállalatok, köztük a Magyarországon működő gyárak számára ez a kiszámíthatatlanság legalább annyira káros, mint maga a vám.

A kínai versenynyomás egy másik, lassabban ható, de tartós kihívás. A kínai ipari túlkapacitás lenyomja a termelési árakat, és ez szorítja az európai gyártók árbevételét és profitját. Ez nem átmeneti jelenség. Peking a legújabb ötéves tervében továbbra is a kínálat oldali politikákat helyezi előtérbe, a mesterséges intelligenciától a félvezetőkön át az elektromos járművekig. Elemzők szerint a kínai döntéshozók elfogadják a strukturálisan lassabb növekedést, ami csökkenti a rövid távú stimulus igényét, de nem mérsékli az exportnyomást.

A védelmi kiadások kényszere

Az eddig felsorolt kihívásokhoz egy újabb réteg is társul: Európa védelmi kiadásainak drasztikus növelésére irányuló nyomás, amely tovább szűkíti a gazdaságpolitikai mozgásteret.

Az iráni háború egyik nem várt következménye az, hogy az Egyesült Államok katonai kapacitásai túlterhelté váltak. Az EU védelmi biztosa márciusban jelezte, hogy az amerikai fegyverkészletek, különösen a kulcsfontosságú rakétakészletek kimerülőben vannak, és ez komoly kihívás elé állítja az európai védelmet is. Franciaország legfontosabb katonai bázisai szinte kiürültek a közel-keleti mozgósítás miatt. Az Egyesült Államok közben az iráni háború költségeivel küzd: a hadműveletek kiadásai meghaladták a 200 milliárd dollárt, miközben a fegyvergyártás négyszeresére növelte a termelést a védelmi rendszerek utánpótlása érdekében.

Mindez felgyorsítja azt a folyamatot, amelyben az európai országokra egyre nagyobb nyomás nehezedik a védelmi büdzsék növelésére.

A probléma az, hogy ez a kiadásnövelés egy olyan időszakban következik be, amikor a fiskális mozgástér szűk, és az energiaválság kezelése, a zöld átmenet finanszírozása és a versenyképesség javítása is egyszerre igényelne komoly állami forrásokat. Valamelyik célnak engednie kell, és az, hogy melyik, alapvetően politikai döntés lesz.

A helyzet földrajzi közelsége sem elhanyagolható. A ciprusi Akrotiri brit bázis ellen indított iráni dróntámadás, a törökországi légvédelmi incidensek és a kelet-mediterrán térség potenciális célponttá válása mind azt jelzik, hogy a konfliktus Európa küszöbén zajlik. A balkáni országok számára a háború nemcsak energiaválság, hanem biztonsági kockázat is, amely a turizmust és a kereskedelmi hajózást egyaránt fenyegeti.

Ami összeköti az egészet

Az itt felsorolt kihívások külön-külön is jelentősek lennének. De az igazi probléma az, hogy egymást erősítik, és együttesen egy olyan rendszert alkotnak, amelyben a gazdaságpolitikai mozgástér szűkebb, mint bármikor az elmúlt évtizedekben.

Az energiasokk újranyitja az inflációs nyomást, ami korlátozza a jegybanki mozgásteret. A magasabb kamatok drágítják az adósságszolgálatot, ami szűkíti a fiskális teret. A fiskális szorítás korlátozza a védelmi és versenyképességi beruházásokat. A kereskedelmi bizonytalanság visszafogja a vállalati beruházásokat. A kínai versenynyomás szorítja az európai ipar profitabilitását. A védelmi kiadások növelése elveszi a forrásokat más területekről. Mindez egy olyan kontinensen, amely alapvetően stagnál, és amelynek a konvergencia-motorja veszít a lendületéből.

A WTO becslése szerint ha az olaj- és gázárak az év hátralévő részében magasan maradnak, az önmagában 0,3 százalékponttal csökkentheti a globális GDP-növekedést. Európa, mint energiaimportőr, ennél is jobban megsínylheti: a WTO szerint a kontinens GDP-je akár egy teljes százalékponttal is elmaradhat a korábban várttól.

Az új magyar kormány, akárki is alakítja meg, ebbe a környezetbe lép be. A kampányígéretek, legyenek azok gazdasági növekedésről, szociális juttatásokról, szuverenitásvédelemről vagy éppen az európai integráció elmélyítéséről, vagy éppen csak annyi, hogy folytatjuk egy olyan nemzetközi valósággal találkoznak, amely a terveket gyorsan felülírhatja. A kérdés nem az, hogy az új kabinetnek lesznek-e ambiciózus elképzelései.

A kérdés az, hogy mennyi mozgástere marad azok megvalósítására egy olyan világban, ahol a válságok egymásra torlódnak, és ahol Európa maga is keresi a helyét.

