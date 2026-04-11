Energiaválság: eldurvult a helyzet, állami beavatkozást tervez Európa legerősebb országa
Gazdaság

MTI
Állami beavatkozást sürget az energiaárak megfékezésére Lars Klingbeil pénzügyminiszter, ami tovább mélyíti a német kormánykoalíción belüli vitát az energiaár-válság kezeléséről.

A német pénzügyminiszter a Süddeutsche Zeitung lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: jelenleg "a leghatékonyabb eszköz a piaci beavatkozás", és más európai országok példája is ezt igazolja. Hangsúlyozta, hogy Németországnak is "bátorságot kellene mutatnia" ezen a téren.

Klingbeil ismételten javasolta rendkívüli nyereségadó (extraprofitadó) bevezetését az energiacégekre, az energiaadók csökkentését, valamint az üzemanyagárak felső korlátozását.

Indoklása szerint az extraprofitadó lehetővé tenné a "válságnyereségek lefölözését", és ezekből a lakosság érdemi tehermentesítését.

A javaslatokat ugyanakkor élesen bírálta Katherina Reiche gazdasági miniszter, "költségesnek és hatástalannak" nevezve azokat. A pénzügyminiszter és a gazdasági tárca vezetője közötti nyilvános vita feszültséget keltett a kormányon belül.

Még több Gazdaság

Magyarország támogatásáról írt Donald Trump

Drámai jóslat érkezett az idei nyári időjárással kapcsolatban: nem jók a kilátások Magyarországon

Nem csak az országos támogatottság számít, a szavazatok földrajzi eloszlása is döntő lehet a 2026-os választáson

A sajtóértesülések szerint Friedrich Merz is bírálta a nyilvános szóváltást, és visszafogottságra intette a gazdasági minisztert. A koalíciós partnerek - a CDU/CSU és az SPD - a hétvégén egyeztetéseket folytatnak a lehetséges intézkedésekről, vasárnap pedig koalíciós bizottsági ülésen tárgyalhatnak a további lépésekről.

Kapcsolódó cikkünk

Hát ez meg micsoda?! Szemet vetett a miniszter a nyugdíj-megtakarításokra, így rúgná be az európai gazdaságot

Évtizedekre határozhatja meg a választás Magyarország sorsát, de nyertestől függetlenül nehéz lesz az irányváltás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Választás 2026: nagyot ugrott az átjelentkezettek és a külföldön szavazók száma, váratlan következménye lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility