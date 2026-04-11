Kenneth Rogoff: Újabb súlyos pénzügyi válság jöhet az USA-ban?

De úgy tűnik, alábecsültem Donald Trump adminisztrációjának dereguláció iránti buzgalmát. Miközben a kormányzat joggal gondolja újra a 2008-as pénzügyi válság után bevezetett szigorú intézkedéseket, kíméletlen leépítéseket hajt végre a felügyeleti hatóságoknál. Sok esetben a legtapasztaltabb szakértők közül is elbocsátanak munkatársakat, akiknek nélkülözhetetlen intézményi tudásuk velük együtt távozik.
Sajnos egy ilyen agresszív megközelítés azt okozhatja – esetleg még Trump hivatali idejének lejárta előtt –, hogy komoly problémák alakulnak ki.
- Az 1980-as évek végének megtakarítási és hitelválságát Ronald Reagan deregulációs intézkedései előzték meg.
- A 2008–2009-es globális pénzügyi válság előtt éveken át tartó deregulációs korszak érvényesült, előbb Bill Clinton, majd George W. Bush elnöksége alatt.
- A Silicon Valley Bank 2023-as válsága átterjedt közepes méretű amerikai bankokra is, részben azért, mert az első Trump-kormányzat gyengítette a tőkekövetelményeket.
Ez nem jelenti azt – messze nem –, hogy biztosan bekövetkezik egy újabb válság. Mégis, sok okunk lehet az aggodalomra.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés