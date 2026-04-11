Kenneth Rogoff: Újabb súlyos pénzügyi válság jöhet az USA-ban?

Ha hat hónappal ezelőtt megkérdeztek volna arról, hogy mekkora a kockázata egy újabb súlyos pénzügyi válságnak az Egyesült Államokban, azt mondtam volna, hogy ez mindig lehetséges, de sokkal valószínűbb máshol. Japán például folyamatosan emelkedő kamatokkal néz szembe egy olyan gazdaságban, amely évtizedek óta a gyakorlatilag a nulla százalékos kamatokhoz szokott.

De úgy tűnik, alábecsültem Donald Trump adminisztrációjának dereguláció iránti buzgalmát. Miközben a kormányzat joggal gondolja újra a 2008-as pénzügyi válság után bevezetett szigorú intézkedéseket, kíméletlen leépítéseket hajt végre a felügyeleti hatóságoknál. Sok esetben a legtapasztaltabb szakértők közül is elbocsátanak munkatársakat, akiknek nélkülözhetetlen intézményi tudásuk velük együtt távozik.

Sajnos egy ilyen agresszív megközelítés azt okozhatja – esetleg még Trump hivatali idejének lejárta előtt –, hogy komoly problémák alakulnak ki.

Az 1980-as évek végének megtakarítási és hitelválságát Ronald Reagan deregulációs intézkedései előzték meg.

A 2008–2009-es globális pénzügyi válság előtt éveken át tartó deregulációs korszak érvényesült, előbb Bill Clinton, majd George W. Bush elnöksége alatt.

A Silicon Valley Bank 2023-as válsága átterjedt közepes méretű amerikai bankokra is, részben azért, mert az első Trump-kormányzat gyengítette a tőkekövetelményeket.

Ez nem jelenti azt – messze nem –, hogy biztosan bekövetkezik egy újabb válság. Mégis, sok okunk lehet az aggodalomra.