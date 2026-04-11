Kétnapos sztrájk jön Európa legnagyobb légitársaságánál
A Deutsche Lufthansa AG újabb sztrájkkal néz szembe. A pilótákat képviselő Vereinigung Cockpit szakszervezet kétnapos munkabeszüntetést hirdetett április 13-ra és 14-re. Az akció a személy- és áruszállító járatokat, valamint az Eurowings gépeit is érinti - írta meg a Bloomberg.

A szakszervezet szombati közleménye szerint

a sztrájk hétfő hajnalban veszi kezdetét, és kedden éjfélkor ér véget.

A közel-keleti térségbe tartó egyes járatokat a regionális konfliktusra tekintettel mentesítették a munkabeszüntetés alól.

A pilótasztrájk tovább súlyosbítja Európa legnagyobb légitársaságának amúgy is nehéz helyzetét. A Lufthansának a geopolitikai kihívásokkal, köztük az iráni háborúval is meg kell küzdenie. Ezek a tényezők komolyan befolyásolják a légi közlekedést. A hónap elején ráadásul a légiutas-kísérőket tömörítő másik szakszervezet is sztrájkot szervezett, amely a forgalmas húsvéti időszakot is érintette.

A Vereinigung Cockpit szerint a Lufthansa nem tett érdemi előrelépést a fizetésemelési és a nyugdíjakkal kapcsolatos követelések terén.

A szakszervezet ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is nyitott a tárgyalásokra. A légitársaság ezzel szemben úgy értékelte a sztrájkfelhívást, mint a kollektív bértárgyalások szándékos eszkalációját. A Lufthansa közleményében reagált a szakszervezet követeléseire, melyben " az amúgy is nagyvonalú nyugdíjjuttatások megduplázását abszurdnak és teljesíthetetlennek" nevezte.

