Kiszámolták, mennyi lenne a huxit ára

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A magyar gazdaság európai uniós perspektívái – a dezintegráció költségei és a visszailleszkedés hasznai címmel jelent meg 2025. novemberében Gulácsi Gábor, A Gondolat Erejével Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagjának tanulmánya, amely a magyar-európai kapcsolatok gazdasági vetületeivel foglalkozott.

Kutatásában a szerző hat forgatókönyv mentén vizsgálta a magyar-európai kapcsolatok lehetséges alakulását, majd megpróbálta számszerűsíteni az egyes forgatókönyvek gazdasági - külső egyensúlyra, beruházásokra és GDP-re gyakorolt - hatásait.

Összetett a magyar EU-tagság gazdasági mérlege

A magyar EU-tagságról szóló vita a 2010-es években az ország politikusai számára kényelmes mederben folyt, az elmúlt évek konfliktusai azonban új helyzetet teremtettek. Korábban a nyilvános diskurzus sokszor leegyszerűsödött arra, hogy Magyarország mennyi EU-s forráshoz jut, a tagság valódi gazdasági értéke azonban ennél jóval szélesebb. A jogállamisági feltételek miatt befagyasztott és részben elvesző uniós források, az RRF-pénzek elmaradása, valamint a schengeni és egységes piaci kapcsolódás körüli politikai kockázatok együtt már

olyan kérdéssé emelték az EU-val való viszonyt, amely már nemcsak fejlesztéspolitikát, hanem a makrostabilitást és az általános gazdasági növekedést is meghatározza.

Gulácsi Gábor szerint Magyarország gazdasági „kiszakadása” az EU-ból nem egy távoli, elvont lehetőség, hanem egy már megindult folyamat. Ennek leglátványosabb eleme az uniós pénzek apadása, a kiválás további erősödése esetén azonban Magyarország az eddiginél jóval súlyosabb gazdasági következmények elé nézne. A tagság fő hozadéka ugyanis nem kizárólag a nettó transzferekben mérhető, hanem megjelenik az egységes piac, a schengeni övezeti tagság, valamint a közös szabályozási és intézményi környezet által teremtett kereskedelmi, beruházási és bizalmi prémiumban is. Ennek elvesztése – akár részben, akár egészben – nagyságrendekkel nagyobb sokkot tud okozni, mint amennyit a transzferegyenleg önmagában mutat.

Gulácsi Gábor tanulmányában a 2027-ig tartó, illetve a 2028–2034 közötti uniós költségvetési ciklus logikájához illesztve hat forgatókönyvet vázolt fel, majd megpróbálta megbecsülni az egyes forgatókönyvek számszerű gazdasági következményeit.

Mennyi előnye van az integrációnak, milyen költsége lehet a dezigrentációnak?

Az európai integráció gazdasági előnyeit vizsgáló hazai elemzések fókusza hagyományosan az EU-támogatásokon volt, amelyek hazánk EU-s költségvetés felé fennálló nettó pénzügyi pozíciójából próbáltak növekedési és beruházási hatásokat kiolvasni. Gulácsi Gábor szerint ez részben érthető, mert az EU-s transzfereknek vannak jól mérhető és időben összehasonlítható hatásai, de félrevezető, ha a tagság mérlegét erre szűkítjük.

Forrás: Gulácsi (2025). Kerényi Ádám szerkesztése az Európai Bizottság adatbázisa alapján.

A nemzetközi szakirodalom ezzel szemben jellemzően az integráció intézményi elemeinek együttes gazdasági hozadékát vizsgálta. Gulácsi Gábor munkája során kiemelt hivatkozási pontként tekintett azon gravitációs modellekre épülő becslésekre, amelyek az egységes piac, a schengeni övezet, az uniós kereskedelmi megállapodások és a monetáris integráció (euróbevezetés) kereskedelemnövelő és jóléti hatását próbálták számszerűsíteni. A tanulmány külön támaszkodik arra az európai bizottsági elemzésre is, amely 2018-as adatok alapján országonként becsülte az egységes piac nemzeti jövedelmet (GNI) emelő hatását;

ez Magyarország esetében 10,8 százalék körül lehetett.

Forrás: European Commission (2019:19) alapján Gulácsi Gábor szerkesztése (2025).

A dezintegrációs költségek esetében jóval szűkebb a szakirodalom, amelyek többsége ráadásul a Brexitre koncentrál - állapítja meg tanulmányában Gulácsi Gábor. A tanulmány szerzője ezután megállapította, hogy a dezintegráció költsége és az integráció haszna általában nem szimmetrikus:

a leépülés költsége a sokkhatások, a bizalomvesztés és a pénzügyi csatornák miatt meghaladhatja azt, amit „elvesző haszonként” egyszerűen visszafelé számolnánk.

Milyen forgatókönyvek mentén alakulhat Magyarország és az EU kapcsolata?

A korábbi becslések bemutatása után Gulácsi Gábor kutatásában hat lehetséges európai integrációs pályát vázolt fel, két blokkba rendezve. Az első csoportba tartozó négy lehetséges út az integrációból való további kisodródás különböző fokozatait tárgyalja, míg a másik halmaz két eleme a visszailleszkedéssel és a még szorosabbá váló együttműködés következményeivel foglalkozik.

A konkrét forgatókönyvek a következők:

A) Az EU és a magyar kormány közötti feszültség a jelenlegi szinten fennmarad és befagy

B) Az EU és a magyar kormány közötti feszültség a végsőkig eszkalálódik: magyar vétók, összes támogatás felfüggesztése, 7. cikkely EU-s végigvitele

C) Magyarország kilép az Európai Unióból

D) Végbemegy „Brüsszel szuverenista elfoglalása”

E) Az uniós jogállamisági feltételek teljesítése, csatlakozás az Európai Ügyészséghez

F) Az euró bevezetése, csatlakozás a Monetáris unióhoz

Az első forgatókönyv szerint Magyarország és az EU mostani konfliktusos helyzet „befagy”, vagyis a jogállamisági feltételek körüli patthelyzet tartós marad, és a támogatások jelentős része továbbra sem válik hozzáférhetővé. Ez a pálya nem látványos törést, inkább hosszan tartó, növekedést és beruházást lassító makrogazdasági környezetet eredményezne, amelyben Magyarország formálisan továbbra is EU-tag marad, de ennek gazdasági előnyei fokozatosan csökkennek. Gulácsi Gábor feltételezése szerint ebben az esetben Magyarország 2026-ban teljesen elveszíti az RRF forrásokat, 2028-ig elveszíti a részben befagyasztott kohéziós támogatásokat, 2028-2034 között pedig felfüggesztik az összes kohéziós támogatás több, mint felét.

A második forgatókönyv a szembenállás eszkalációja: a konfliktus tovább mélyül, és akár a kohéziós forrásokon túl más területekre is kiterjedhet a források felfüggesztése, miközben Magyarország politikai értelemben „karanténba” kerül. A tanulmány ezt részben azzal indokolja, hogy az újabb költségvetési ciklusban a kondicionalitás elvben még szélesebb körre - az agrártámogatásokra - is várhatóan kiterjed majd. Ezen forgatókönyv megvalósulása esetén hazánk elvesztené az első forgatókönyvben felsorolt forrásokat, 2028-2034 között pedig már a kohéziós támogatások teljes összege és az agrártámogatások is befagyasztásra kerülnének.

A harmadik forgatókönyv a huxit elindítása, azaz Magyarország teljes kiléptetése az Európai Unióból. Gulácsi Gábor ezzel kapcsolatban megállapította, hogy

a puha kilépési pálya a Brexit tapasztalatai alapján a gyakorlatban nem reális: a kilépés a legtöbb európai integrációs intézmény elhagyásával járna és a schengeni tagság is elveszne.

Ebben az esetben az uniós források elvesztése mellett az Egységes belső piac és a schengeni övezet hasznainak 70 százalékát is elveszíthetjük. A kilépés ráadásul elvándorláshoz és tőkekimenekítéshez vezetne, amelynek gazdasági következménye egyelőre ezen jóval túlmutatna.

A negyedik, ennél is szélsőségesebb forgatókönyv a „Brüsszel elfoglalása”, amelyet a tanulmány valójában az EU működőképességének és az egységes piac intézményi támaszainak lebontásaként ír le. Gulácsi Gábor érvelése szerint a szupranacionális szabályérvényesítés, a bírósági primátus és a végrehajtási kapacitás nélkül az egységes piac nem tartható fenn, vagyis a „csak a közös piacot tartsuk meg” típusú elképzelések gazdasági szempontból instabilak.

Egy ilyen út a jelenlegi EU-s intézményrendszer teljes lerombolásával és az EU minden gazdasági hasznának elvesztésével járna.

Az ötödik forgatókönyv a visszailleszkedés: a jogállamisági feltételek teljesítése, az eljárások rendezése és a befagyasztott, még el nem veszett forrásokhoz való hozzáférés helyreállítása. A tanulmány szerzője szerint ez a pálya a jelenlegi politikai helyzetben kevéssé illeszkedik a kormányzati viselkedéshez, ennek csak kormányváltás esetéén van realitása.

A hatodik forgatókönyv a visszailleszkedés után az európai integráció további elmélyítése az euróövezeti csatlakozáson keresztül. A tanulmány ezt a forgatókönyvet potenciális következményei miatt elkülöníti az intézményi feltételek teljesítésétől, mert

a közös valuta bevezetése nemcsak a közvetlen transzferekre, hanem a befektetői bizalomra, az országkockázatra, államháztartási kamatterhekre és a pénzügyi stabilitásra is jelentős hatást gyakorolna.

Gulácsi Gábor becslése szerint ebben az esetben a külső pénzügyi stabilitás szintet lépne, az államadósság finanszírozási költsége pedig a GDP minimum 1,0 százalékával csökkenne.

Hogyan lehet mérni az egyes forgatókönyvek gazdasági hatásait?

A forgatókönyvek közötti különbségek méréséhez a tanulmány egy „normatív uniós alappályát” állított fel viszonyítási pontként. Ez lényegében azt jelenti, hogy Magyarország teljesíti a vállalt kötelezettségeket, az EU pedig hozzáférhetővé teszi az allokált forrásokat; közben az ország az egységes piac és schengeni övezet része marad, de még nem tagja az euróövezetnek. Az alternatív forgatókönyvek költségeit/elmaradt hasznait, illetve potenciális előnyeit Gulácsi Gábor ehhez viszonyítva állapította meg.

A kutatás három csatornára koncentrál: a beruházásokra, a külső pénzügyi egyensúlyra és a GDP-szintre.

A beruházási csatorna jelentőségét az adja, hogy a kohéziós források és egyes uniós eszközök közvetlenül fejlesztéseket finanszíroznak, tehát ha ezek kiesnek, az állami és részben a magánberuházások szintje is alacsonyabb lesz, vagy drágább, adósságot generáló finanszírozásra szorul.

Forrás: Gulácsi Gábor szerkesztése az MNB-statisztikák éves idősorai és MNB (2025) alapján.

A külső egyensúly azért lényeges, mert a nettó EU-transzferek nemcsak „pénzbeáramlások”, hanem vissza nem térítendő külső finanszírozási tételek, amelyek javítják az ország folyó fizetési mérlegét és mérséklik a külső adósságot.

Megjegyzés: *A speciális célú vállalatok (SCV) adóssága és a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumok nélkül. Forrás: Gulácsi Gábor szerkesztése az MNB-statisztikák éves idősorai és MNB (2025) alapján.

Végül pedig a GDP-szint azért nagy jelentőségű mutató, mert a forgatókönyvek végső mérlege a társadalmi jólét és a felzárkózási pálya szempontjából itt csapódik le, még akkor is, ha a becslések csak nagyságrendet tudnak megállapítani, pontos hatást nem.

Gulácsi Gábor tanulmányában külön hangsúlyozza, hogy a „számolható” hatások mellett vannak aszimmetrikus, nehezen számszerűsíthető következmények is, különösen a dezintegráció radikális formái esetén.

Ilyen lehet például a bizalomvesztésből eredő finanszírozási sokk, a tőkekimenekítés, illetve a „sudden stop” jelensége is, amikor a külső finanszírozás hirtelen elakad, és az alkalmazkodás kényszerűen, gyors leértékelődésekkel és visszaeséssel történik.

Milyen gazdasági következményei lennének az egyes forgatókönyveknek?

A tanulmány legfontosabb üzenete, hogy Magyarország számára a tagság legnagyobb gazdasági értéke nem a nettó transzferekben, hanem az egységes piacba ágyazottságban van. Ennek megfelelően a „kiszakadási” forgatókönyvek között is óriási különbség van: Gulácsi Gábor szerint a források részleges elvesztése fájdalmas, de kezelhető lenne,

az egységes piaci és schengeni kapcsolatok elvesztése viszont rendszerszintű sokkot okozna.

A tanulmány becslése szerint a gazdasági veszteség már az első, „befagyott konfliktus”-forgatókönyvben is érdemi: a 2028–2034 közötti időszakban a normatív alappályához képest a GDP-szint éves eltérése nagyságrendileg mínusz 0,7 százalék körül alakulhat, miközben a folyó fizetési mérleg is romlik a kieső nettó EU-transzferek miatt. Ez a hatás nem összeomlást, hanem tartós lecsúszást jelent, amely a kevesebb beruházáson, kisebb növekedési téren, magasabb országkockázaton és tartósabb fiskális szorításon keresztül valósulna meg. Gulácsi Gábor e helyen azt is kiemelte, hogy a GDP-arányos nettó EU-transzferek már az elmúlt években látványosan zsugorodtak, ami a növekedési pálya romlásához is hozzájárult.

A konfliktus további eszkalációjáról szóló forgatókönyv már ennél is élesebb hatásokat feltételez: a tanulmány a 2028–2034-es ciklusra az alappályához képest nagyjából mínusz 1,7 százalékos éves GDP-szinteltérést jelez, miközben a folyó mérleg romlása a nettó transzferek nagyobb arányú kiesése miatt érdemben nagyobb lehet. Az európai integráció lazulásának legfőbb gazdaságpolitikai ára az lehet, hogy a beruházások finanszírozása egyre inkább belső megszorításokból vagy piaci (drágább) hitelből történik, miközben a bizalom és az előrejelezhetőség is sérül. Gulácsi Gábor ezzel kapcsolatban kijelenti, hogy

a nettó transzferek külső stabilizációs szerepe különösen alulértékelt Magyarországon: ezek a források nem ugyanis növelik a devizaadósságot, így az elmúlt években képesek voltak hozzájárulni a külső adósságpálya mérsékléséhez.

Megjegyzés: * A nettó EU-transzfertámogatás komponensei alappályához képest számított változását módosítás nélkül érvényesítve. **A C) és D) forgatókönyvben a GDP 5 százalékát meghaladó a folyó fizetési mérleg egyenlegének romlása, aminek nyomán ugrásszerűen emelkedik a gazdaság külső finanszírozási kockázata, és bekövetkezhet a sudden stop. Emlékeztetőül a forgatókönyvek: A) A konfliktus jelenlegi szinten befagyása, B) A konfliktus további eszkalációja, C) Magyarország kilépése az EU-ból, D) Brüsszel szuverenista elfoglalása, E) EU-ba történő visszaintegrálódás, F) Visszaintegrálódás és euróövezeti csatlakozás. Forrás: Gulácsi Gábor szerkesztése a hivatkozott modellszámítások alapján (2025).

Gulácsi Gábor szerint az igazi törés a huxit és az EU-szintű dezintegráció („Brüsszel elfoglalása”, mint az uniós intézményi támaszok lebontása) forgatókönyveiben jelenik meg.

A tanulmány itt kétféle következményt különít el:

Az egyik a „számolható” reálgazdasági veszteség: a huxit esetében a GDP-szintre adott becslés nagyságrendileg mínusz 12,4 százalék, míg az EU intézményi széteséséhez kötött forgatókönyvben mínusz 17,1 százalék körüli kumulált veszteség szerepel. A számok alapján is látszik, hogy bármelyik radikális dezintegrációs forgatókönyv olyan léptékű gazdasági visszaesést okozna, amelyek a tanulmány szerint a koronavírus alatti leállás hatásának többszörösével vethetik vissza a gazdasági teljesítményt.

A következmények másik típusát a sokk pénzügyi következményei jelentik, amelyeket a tanulmány szerzője szerint nem lehet érdemi megbízhatóság mellett konkrétan megbecsülni. A huxit és az egységes piac szétzilálódása esetén a folyó fizetési mérleg romlása akár a GDP 5 százalékát meghaladó nagyságrendben is bekövetkezhet, ami ugrásszerűen emelné a külső finanszírozási kockázatot, és előidézhet egy "sudden stop" eseményt is.

Megjegyzések: *A C) és D) forgatókönyvek esetében 5 év alatt kumulálódó hatás. **A C) és D) forgatókönyvekben a GDP 5 százalékát meghaladó a fizetési mérleg romlása, amely ugrásszerűen emeli a gazdaság külső finanszírozási kockázatát, és kiválthatja a sudden stopot. Emlékeztetőül a forgatókönyvek: A) A konfliktus jelenlegi szinten befagyása, B) A konfliktus további eszkalációja, C) Magyarország kilépése az EU-ból, D) Brüsszel szuverenista elfoglalása, E) EU-ba történő visszaintegrálódás, F) Visszaintegrálódás és euróövezeti csatlakozás. Forrás: Gulácsi Gábor szerkesztése saját modellszámítások alapján (2025).

Magyarország esetében ez utóbbi azért különösen veszélyes, mert a gazdaság szerkezete, nyitottsága és finanszírozási igénye eleve érzékennyé teszi a bizalom és a külső források hirtelen változásaira.

Magyarán: a kilépés és az egységes piac elvesztésének hatásai nemcsak a csökkenő exportban vagy kevesebb támogatásban, hanem potenciálisan finanszírozhatósági válságban is megmutatkozhat.

Gulácsi Gábor tanulmánya alapján csodát az európai visszailleszkedési forgatókönyvek sem ígérnek, a szerző inkább azt állítja, hogy Magyarország ezzel visszakapná a 2004–2022 közötti „normál” európai növekedési környezetet. Az ötödik forgatókönyv esetén újra hozzáférhetőek lennének a transzferek, stabilizálódhat a külső finanszírozási pozíció és mérséklődhet a gazdasági bizonytalanság. A legnagyobb felértékelődő elem itt nem is a fejlesztési pénz önmagában, hanem a beruházási klíma és a kockázati felárak alakulása lehet.

Ennél jóval szélesebb körű előnyökkel járhat az euró bevezetése, amelynek a tanulmány alapján olyan általános hozadékai is lehetnek, mint az erősebb pénzügyi stabilitási, alacsonyabb kamatteher és kisebb országkockázat.

A szerző itt egy jelzésértékű becsléssel él: a államadósság kamatkiadásainak csökkenése a GDP legalább 1 százalékát is elérheti, amelyből a folyó mérleget közvetlenül javító rész 0,3 százalékpont körüli. A GDP-szintre gyakorolt éves pozitív eltérésként a tanulmány nagyságrendileg plusz 0,7 százalékot jelez. A tanulmány következtetése ugyanakkor nem az, hogy az euró „automatikusan” gyors növekedést hoz, hanem az, hogy a jelenlegi magyar kamat- és kockázati pálya mellett a finanszírozási teher tartósan versenyhátrányt épít be a felzárkózásba, amelyen az euróövezeti tagság érdemben tudna enyhíteni.

Forrás: IMF World Economic Outlook és IMF saját kalkulációk, IMF (2025:16).

Összegzés – hogyan alakulhatnak a magyar-európai kapcsolatok?

Gulácsi Gábor következtetése szerint Magyarország gazdasági kilátásait az EU-val való viszony nem „háttértényezőként”, hanem a makropályát alakító fő tényezőként formálja 2027 után is. A kapcsolatok jövőjét tekintve a legfontosabb kérdés nem is az lesz, hogy mennyi támogatást sikerül lehívni, hanem az, hogy

az ország az integráció intézményi magjában marad-e, vagy a konfliktusok olyan spirálba kerülnek, amely előbb a pénzeket, majd a bizalmat, végül az egységes piaci beágyazottságot is kikezdi.

A jelenlegi konfliktusok állandósulása, esetleg további eszkalációja a szerző szerint tartós növekedési és beruházási veszteséggel járhat, amely a lassabb felzárkózásban és a szűkülő gazdaságpolitikai mozgástérben mutatkozna meg. A huxit, illetve az EU intézményi széteséséhez köthető forgatókönyvek ennél jóval drasztikusabb következményekkel fenyegetnek: ez nem egyszerűen rosszabb kilátásokat jelentene, hanem nagyléptékű reálgazdasági visszaesést és nehezen kezelhető pénzügyi instabilitást is.

A visszailleszkedés ezzel szemben nemcsak források visszanyerését jelentené, hanem a gazdasági integráció „normál működéséhez” való visszatérést is, amelyben a külső finanszírozás olcsóbb, a beruházások tervezhetősége jobb, a növekedési pálya pedig kevésbé sérülékeny lenne. Gulácsi Gábor erre építve állítja, hogy

Magyarország számára a következő évek legnagyobb tétje nem a rövid távú politikai kommunikáció, hanem az, hogy a gazdaság az európai centrumhoz kötődő intézményi hálóban marad-e, vagy újra perifériára sodródik, immár nem átmenetileg, hanem tartósan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images