Lépnek az elektromos rollerekkel szemben: kötelező lesz az irányjelző, bukósisak, csengő és fényvisszaverő Ausztriában

Az osztrák közlekedési szabályozás (StVO) márciusban elfogadott módosítása értelmében a jövőben
csak olyan e-rollerek vehetnek részt a forgalomban, amelyek kormányvégeken elhelyezett irányjelzőkkel vannak felszerelve.
Azok a járművek, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, május 1-jétől nem használhatók, és a szabály megszegése esetén bírság szabható ki.
A szabályozás azt is rögzíti, hogy az irányjelzőket kizárólag a kormányvégeken lehet elhelyezni, és meghatározott villogási frekvenciával kell működniük. Az alternatív megoldások - például hátsó fékre szerelt jelzők vagy villogóval ellátott sisakok - nem megengedettek.
A módosítások értelmében az elektromos rollereket május 1-jétől hivatalosan is járműként kezelik.
A kötelező felszerelések közé tartozik a fék, a csengő vagy kürt, az elöl fehér, hátul piros, oldalt sárga fényvisszaverők, valamint rossz látási viszonyok között az első fehér és hátsó piros világítás.
Az e-rollerek vezetőire vonatkozó megengedett véralkoholszintet 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökkentik.
Az Osztrák Autóklub (ÖAMTC) szerint ugyanakkor számos jelenleg forgalomban lévő modell nem, vagy csak jelentős ráfordítással alakítható át az új követelményeknek megfelelően. A szervezet bírálta, hogy a nem átalakítható modellek továbbra is kaphatók a kereskedelemben, sok esetben jelentős árengedménnyel, miközben a közelgő jogszabályi változásra nem hívják fel kellőképpen a figyelmet. Így előfordulhat, hogy a vásárlók rövid időn belül használhatatlanná váló járművet szereznek be. A szervezet attól tart, hogy ez tömeges selejtezéshez vezethet, miközben a szakszerű hulladékkezelés költséges.
