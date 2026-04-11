Magyarország támogatásáról írt Donald Trump

„Az én kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét felhasználja Magyarország gazdaságának megerősítésére, ahogyan ezt a múltban is megtettük nagyszerű szövetségeseink érdekében, ha Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek valaha szüksége lenne rá" - írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján.
Ezzel úgy tűnik, mintha Trump meggondolta volna magát. A történet előzménye, hogy Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni útja után arról beszélt, hogy Donald Trump pénzügyi védőhálóról biztosította őt arra az esetre, ha bármi gond történne. "Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, annak a pénzügyi rendszerét, akkor arra a szavukat adták az amerikaiak, hogy ebben az esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni" - fejtette ki Orbán Viktor még a repülőgépen, úton hazafelé.
A közgazdászok számára egészen homályos volt, hogy milyen védőpajzsról lehet szó. Ilyet ugyanis akkor kap egy ország, ha komoly pénzügyi, finanszírozási problémákkal küzd. Magyarország esetében viszont erről nem volt szó a tavalyi év végén (sem). Felmerült a kérdés, hogy miért lenne egyáltalán szüksége Magyarországnak bármilyen pénzügyi védőpajzsra.
Még javában folytak a találgatások, amikor Donald Trump megszólalt az ügyben. A Politico megkérdezte az amerikai elnöktől, ígért-e Trump hozzáférést Orbánnak egy akár 20 milliárd dollár értékű, USA által támogatott pénzügyi pajzshoz. „Nem, ilyet nem ígértem neki, de kétségtelenül kérte” – mondta Trump a Politico-nak adott interjúban tavaly decemberben. Egyetlen nappal a magyar választások előtt azonban úgy tűnik, Trump mégis "meggondolta" magát.
A mostani üzenet ha lehet, még homályosabb, és elég nyilvánvalóan tűnik, hogy inkább a választási kampánynak szóló verbális támogatás, mintsem konkrét segítség. Az Egyesült Államok nyilván nem tud és akar viszonzatlan pénzügyi segélyt adni, az argentin példára nyújtott dollárlikviditásra pont ugyanannyira nincs szükség, mint akkor, hitelhez pedig bármikor hozzáfér az ország. Külön kereskedelmi megállapodásra pedig az EU tagjaként nincs lehetőségünk.
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
