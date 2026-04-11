Meglepő felfedezést tettek az egyik legnépszerűbb vitaminról: súlyos betegséggel szemben nyújthat védelmet

Egy nemzetközi kutatócsoport 793 felnőtt vérmintáinak és agyi képalkotó vizsgálatainak eredményeit elemezte statisztikai módszerekkel. A résztvevők D-vitamin-szintjét 39 éves koruk körül mérték meg, majd átlagosan 16 évvel később agyi PET-CT vizsgálattal nézték meg a tau-fehérje és a béta-amiloid mennyiségét az agyban. Ez a két fehérje a kutatások szerint szorosan összefügg az Alzheimer-kór kialakulásával. A vizsgálat idején egyik résztvevőnél sem diagnosztizáltak demenciát, de az ilyen fehérjelerakódások a betegség korai, még tünetmentes szakaszára utalhatnak.

Az eredmények szerint a középkorban mért magasabb D-vitamin-szint alacsonyabb tau-fehérje-felhalmozódással járt együtt az agyban.

Ez a jelenség különösen azokat a régiókat érintette, amelyeket az Alzheimer-kór már a korai stádiumban is megtámad. A béta-amiloid esetében ugyanakkor nem találtak hasonló összefüggést.

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a középkorban mért magasabb D-vitamin-szint védelmet nyújthat a tau-lerakódások kialakulásával szemben. Ezzel szemben az alacsony D-vitamin-szint egy módosítható és kezelhető kockázati tényező lehet a demencia megelőzésében

– mondta Martin David Mulligan, az ír Galway-i Egyetem idegtudósa.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy tudomásuk szerint ez az első olyan vizsgálat, amely a vér D-vitamin-szintje és a preklinikai demencia képalkotó biomarkerei közötti kapcsolatot elemzi. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a D-vitamin kedvezően befolyásolja az agy immunrendszerét. Hiányát ráadásul egérkísérletekben a tau-fehérje kóros viselkedésével is összefüggésbe hozták.

A jelenlegi eredmények egyelőre csupán összefüggést mutatnak, nem pedig ok-okozati kapcsolatot igazolnak. A D-vitamin-szintet ugyanis csak egyszer mérték meg, és a vizsgálat nem követte nyomon a résztvevőket a demencia tényleges megjelenéséig. A szerzők szerint a magasabb dózisú D-vitamin-pótlás hatását fiatalabb, egészséges egyéneken végzett, hosszú távú klinikai vizsgálatokkal kell majd alátámasztani.

