Megrongálhattak egy fontos európai kőolajvezetéket: nyomozást indítottak az ügyben
Megrongálhattak egy fontos európai kőolajvezetéket: nyomozást indítottak az ügyben

Az olasz rendőrség nyomozást indított a Transzalpi Kőolajvezeték (TAL) egyik távvezeték-oszlopának megrongálása miatt. Az eset márciusban átmenetileg fennakadást okozott a működésében. Ezt a Terna hálózatüzemeltető és a TAL közölte, miután a német sajtóban esetleges szabotázsra utaló hírek jelentek meg - jelentette a Reuters.

A német sajtó pénteki beszámolói szerint

a Triesztből a közép-európai finomítókba tartó vezetéket támadás érte.

Az eset több napra veszélyeztette a németországi MiRO (Mineraloelraffinerie Oberrhein) finomító benzin-, gázolaj- és kerozinellátását. A Terna közleményében jelezte, hogy a kárt március 25-én, az északkelet-olaszországi Udine közelében okozták ismeretlen elkövetők. Személyi sérülés és egyéb anyagi kár nem történt, a javítási munkálatokat pedig négy nappal később fejezték be.

A MiRO szóvivője megerősítette a hírben szereplő leállást. Elmondása szerint a létesítmény három napig, egészen március 30-án hajnali 2 óráig nem kapott nyersolajat a TAL-vezetéken keresztül. Ebben az időszakban a finomító a saját tartalékaiból gazdálkodott. A vállalat nem kívánt nyilatkozni az üzemzavar pontos okáról.

A TAL közleményében hangsúlyozta, hogy

minden olyan információ, amely külső, harmadik fél beavatkozására utal a létesítményeik ellen, valótlan.

A vállalat ugyanakkor elismerte, hogy az incidens kivizsgálása még folyamatban van. A társaság emellett jelezte, hogy a tengeri termináljuk egyik kikötőállásán éves karbantartást végeznek, így ott április 23-ig tervezett leállás van érvényben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

