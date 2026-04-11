Nem csak az országos támogatottság számít, a szavazatok földrajzi eloszlása is döntő lehet a 2026-os választáson

Vasárnap rendezik az országgyűlési választásokat Magyarországon, ennek apropóján pedig megnéztük, hogy hogyan működik a jelenlegi magyar választási rendszer és mennyiben változott 2022 óta.

2026. április 12-én vasárnap tartják Magyarországon az országgyűlési választást, amely a következő 4 évre meghatározza a parlament összetételét. A magyar Országgyűlés 199 fős, azaz a választáson összesen 199 mandátum sorsáról döntenek a választók. Áttekintő cikkünkben a magyar választási rendszer működését és a 2022 óta bekövetkezett változásokat mutatjuk be.

Hogyan zajlik a szavazás 2026-ban?

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:

Egyéni választókerületi (OEVK) jelöltre. (Egyéni választókerületből 106 van az országban, így 106 képviselői hely sorsa dől el.)

Országos pártlistára. (Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.)

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező (külhoni) állampolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak.

A nemzetiségek kedvezményes mandátummal kerülhetnek az Országgyűlésbe. A nemzetiségi névjegyzékben szereplők országos pártlista helyett a nemzetiségi listára szavaznak. Azok, akik a nemzetiségi listára szeretnének szavazni, április 2. 16 óráig kérvényezhették a nemzetiségi névjegyzékbe vételüket. A kérelem személyesen vagy online (személyazonosság igazolásával) április 9. 16 óráig volt visszavonható.

Szavazni április 12-én vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig lehet.

Hogyan és hol lehet szavazni?

A 2026-os országgyűlési választáson való részvételének helye és módja elsősorban attól függ, hogy az adott állampolgár rendelkezik-e magyarországi lakcímmel.

Főszabály szerint a választásokon a magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok a lakcímük szerinti szavazókörben szavaznak, de lehetőség van átjelentkezésre belföldön (más település kijelölt szavazókörébe), illetve külképviseleti névjegyzékbe vételre (külföldön történő szavazáshoz).

Külképviseleti névjegyzékbe vételt április 2. 16 óráig lehetett megtenni. Átjelentkezés esetében a választott település kijelölt szavazókörében lehet szavazni, míg a külképviseleti névjegyzékbe vett állampolgár a választott külképviseleten adhatja le voksát. Az átjelentkezők a választott településen is az eredeti lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak.

A külhoni (hazai lakcímmel nem rendelkező) magyar állampolgárok levél formában szavazhatnak.

Kik indulnak a 2026-os országgyűlési választásokon?

Az idei országgyűlési választásokon az egyéni képviselőjelöltek mellett öt párt vagy pártszövetség listája közül lehet választani. A nemzetiségi választók nemzetiségi listára voksolnak. Az egyéni képviselőjelöltek többsége az 5 párt színeiben indul, de több helyen előfordulnak független indulók is.

A pártlisták a szavazólapon az alábbi - sorsolás által meghatározott - sorrendben követik egymást:

Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) Tisztelet és Szabadság Pártja (Tisza Párt) Mi Hazánk Mozgalom Demokratikus Koalíció (DK) FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)

Mi változott a választási rendszerben 2022-höz képest?

A magyar országgyűlési választások szabályaiban életbe lépett néhány változás 2022-höz képest. A legnagyobb módosítás a budapesti és Pest vármegyei választókerületek megosztásában történt: a lakosságszám csökkenő trendje miatt Budapesten kettővel kevesebb, míg a népességnövekedést mutató Pest vármegyében kettővel több választókerületet hoztak létre.

Így Budapesten a 2022-ben látott 18 körzet helyett most csak 16, míg Pest vármegyében 12 helyett 14 körzet lesz.

A körzetek száma máshol nem változott, de a határokat és egyes települések besorolását több esetben is módosították a legutóbbi parlamenti választásokhoz képest. Ilyenre Fejér, illetve Csongrád-Csanád vármegyékben került sor.

Továbbá a választási eljárásról szóló törvény pontosította a szavazatok esetleges újraszámolásának eseteit és menetét is.

Milyen a magyar választási rendszer?

A magyarországi választási rendszer vegyes, azaz a többségi és arányossági elv egyaránt megjelenik benne.

Az egyéni választókerületi képviselőkre leadott szavazatok esetében a relatív többségi elv érvényesül (a legtöbb érvényes szavazatot kapó jelölt lesz a képviselő), míg a listás mandátumokat arányossági elv mentén, az úgynevezett d'Hondt-módszerrel osztják ki.

Hogy osztják ki a listás helyeket?

A relatív többségi elven eldőlő egyéni választókerületi képviselői helyeknél bonyolultabb a listás mandátumok kiosztása.

A listás mandátumokká alakuló szavazatok három forrásból tevődnek össze:

a magyarországi lakóhellyel rendelkezők listás szavazataiból,

a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők listás szavazataiból (külföldön élő magyar állampolgárok levélszavazatai),

a töredékszavazatokból, amelyek az egyéni kerületi jelöltekre leadott szavazatokból képződnek.

Országos pártlista alapján csak a legalább 5 százalékos szavazatarányt elérő pártok, pártszövetségek küldhetnek képviselőket a parlamentbe. Az aktuális közvélemény-kutatások alapján erre a Fidesz-KDNP-nek, a Tisza Pártnak, valamint a Mi Hazánk Mozgalomnak van jó esélye, a Demokratikus Koalíció (DK) és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) támogatottságát mostanra minden intézet 5 százalék alá méri.

Veszteskompenzáció és győzteskompenzáció

A magyar választási rendszer sajátossága, hogy az 5 százalékos bejutási küszöböt elért pártok esetében a közvetlenül leadott listás szavazatok kiegészülnek az egyéni ágon keletkező töredékszavazatokkal, azaz

a veszteskompenzációval , azaz a vesztes jelöltekre leadott összes szavazattal, valamint

, azaz a vesztes jelöltekre leadott összes szavazattal, valamint a győzteskompenzációval, azaz a győztes jelöltre leadott többletszavazattal, ami a képviselői helyet megszerző, valamint a rangsorban második helyen végző jelöltre leadott szavazatok közötti különbözetből adódik.

Listás szavazatokból mandátum: így működik a d’Hondt-módszer

A d’Hondt-mátrix egy belga matematikus, Victor d'Hondt által kifejlesztett formula, amellyel a világ számos országában a szavazatokat mandátummá alakítják. A módszer biztosítja a választók akaratának arányos figyelembe vételét, eközben pedig megőrzi a mandátumkiosztás átláthatóságát.

A d'Hondt-módszer szerint a listás mandátumok kiosztásához egy táblázatot készítenek a parlamenti küszöböt elérő pártlistákról. A táblázatban minden pártlista külön oszlopot kap.

Az oszlop első értéke az adott lista összesített szavazatainak száma. Ezután ugyanennek a számnak a hányadosai következnek: a szavazatokat elosztják 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel és így tovább.

A mandátumok kiosztása úgy történik, hogy a táblázat összes értéke közül mindig kiválasztják az éppen legnagyobbat. Amelyik lista oszlopában ez a legnagyobb érték szerepel, az a lista kap egy mandátumot. Ezután ismét a következő legnagyobb értéket keresik meg, és ugyanígy osztanak ki újabb mandátumot.

A folyamatot addig ismétlik, amíg az összes kiosztható listás mandátum gazdára nem talál.

Az NVI által szerkesztett példában 100 szavazatot váltunk át 12 mandátumra. (Vagyis A párt 40 szavazatából 5 mandátum, B párt 30 szavazatából 4 mandátum, C párt 20 szavazatából 2 mandátum, D párt 10 szavazatából 1 mandátum lesz.)

A listás szavazatok elosztását szemléltető példa. Forrás: NVI.

A szavazatok mandátummá konvertálását a Nemzeti Választási Iroda az alábbi folyamatábra segítségével foglalja össze:

Mandátumok kiosztása az összesített szavazatok alapján. Forrás: NVI.

Mikorra lesznek eredmények?

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) várhatóan már a választás éjszakáján előzetes eredményt közöl, azonban a választás jogi eredményét csak a külföldi urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg. Az egyéni választókerületek esetében az eredmény véglegesítésének határideje április 18. (újraszámlálás esetén április 20.), a teljes végeredményt - azaz a listás szavazatokat - illetően pedig május 4.

Az előzetes eredményekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az NVI egészen addig nem közöl részeredményeket, amíg az utolsó választási helyiségek be nem zárnak Magyarországon. A választási törvény értelmében, aki este 19 óráig beállt a sorba, hogy leadja szavazatát, az ezt megteheti.

Amennyiben az átjelentkezettek magas száma miatt az urnazárás több választókörben is csak este 19 után történne meg, akkor az első eredmények csak késő este érkezhetnek.

Meddig kell megalakulnia az új Országgyűlésnek?

Az új Országgyűlésnek legkésőbb május 12-ig kell megalakulnia. Az ülést a köztársasági elnök hívja össze, a miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés – tagjai többségének szavazatával – választja. A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz.

