Több száz benzinkút maradt üzemanyag nélkül egy európai országban, bevetették a rendőrséget a tüntetők ellen

Az amerikai-izraeli-iráni háború kitörése óta a gázolaj ára több mint 20 százalékkal emelkedett Írországban. A jelentős drágulás országos szintű tiltakozáshullámot indított el.
A demonstrálók traktorokkal és teherautókkal torlaszolták el a whitegate-i finomítót, két kikötőt és egy üzemanyagterminált, emellett Dublin több útvonalát is lezárták.
A blokádok következtében több száz benzinkút maradt üzemanyag nélkül. A kormány hivatalos tájékoztatása szerint az ellátási zavarok már az alapvető sürgősségi szolgáltatások működését is veszélyeztették.
Az RTÉ közszolgálati televízió felvételei alapján a rendőrség szombaton legalább egy tüntetőt őrizetbe vett, a tömeget pedig hátrébb szorította. A hatóságok nehézgépjárművek elvontatására alkalmas munkagépeket is a helyszínre vezényeltek a whitegate-i finomítóhoz. Egy, a rendőrség által a közösségi médiában közzétett videón az is látható volt, ahogy a tartálykocsik újra behajtanak a létesítmény területére.
A rendőri fellépést megelőzően Simon Harris pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a tiltakozások rendkívül veszélyes helyzetet teremtettek a nemzetgazdaság számára. Micheál Martin miniszterelnök pedig már pénteken arra figyelmeztetett, hogy a kialakult válság miatt az ország kénytelen lehet visszautasítani az érkező olajszállítmányokat.
Forrás: Reuters
Kiszivárognak a részletek, pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő béketárgyaláson
Egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot.
Veszélyes mesterséges intelligencia jelent meg, már a brit jegybank is lépett miatta
Egyre komolyabb aggodalmakat kelt.
Előzetes egyeztetés nélkül több amerikai hadihajót is áthaladt a Hormuzi-szoroson
Irán sem hagyta szó nélkül.
Bárki nyer, nehéz dolga lesz: a nemzetközi környezet, ami az új kormány mozgásterét meghatározza
Az itt felsorolt kihívások külön-külön is jelentősek lennének.
Így csinált Warren Buffett 100 dollárból több mint 6 milliót
Nem véletlenül tartják elő legendának.
Egy pakisztáni ötcsillagos szállodában zajlanak az amerikai–iráni béketárgyalások
Több ezer katonát vezényeltek az utcára.
Szupertankerek haladnak át a Hormuzi-szoroson
Két kínai és egy görög.
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kihagyhatatlan előnyök, ha új építésű otthont keresel! (x)
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!