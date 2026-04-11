Több száz benzinkút maradt üzemanyag nélkül egy európai országban, bevetették a rendőrséget a tüntetők ellen

Az ír rendőrség szombaton megkezdte a tüntetők eltávolítását, akik blokád alatt tartották az ország egyetlen olajfinomítóját. A kormány szerint az üzemanyagárak megugrása miatt szervezett demonstrációk "rendkívül veszélyes gazdasági helyzetet" teremtettek.

Az amerikai-izraeli-iráni háború kitörése óta a gázolaj ára több mint 20 százalékkal emelkedett Írországban. A jelentős drágulás országos szintű tiltakozáshullámot indított el.

A demonstrálók traktorokkal és teherautókkal torlaszolták el a whitegate-i finomítót, két kikötőt és egy üzemanyagterminált, emellett Dublin több útvonalát is lezárták.

A blokádok következtében több száz benzinkút maradt üzemanyag nélkül. A kormány hivatalos tájékoztatása szerint az ellátási zavarok már az alapvető sürgősségi szolgáltatások működését is veszélyeztették.

Az RTÉ közszolgálati televízió felvételei alapján a rendőrség szombaton legalább egy tüntetőt őrizetbe vett, a tömeget pedig hátrébb szorította. A hatóságok nehézgépjárművek elvontatására alkalmas munkagépeket is a helyszínre vezényeltek a whitegate-i finomítóhoz. Egy, a rendőrség által a közösségi médiában közzétett videón az is látható volt, ahogy a tartálykocsik újra behajtanak a létesítmény területére.

A rendőri fellépést megelőzően Simon Harris pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a tiltakozások rendkívül veszélyes helyzetet teremtettek a nemzetgazdaság számára. Micheál Martin miniszterelnök pedig már pénteken arra figyelmeztetett, hogy a kialakult válság miatt az ország kénytelen lehet visszautasítani az érkező olajszállítmányokat.

Forrás: Reuters

