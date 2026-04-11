Trump szerint megindultak a hatalmas olajtankerek - Fellélegezhetnek a piacok?

Donald Trump bejegyzése azután jelent meg, hogy amerikai és iráni tisztviselők szombaton megérkeztek Iszlámábádban, ahol pakisztáni közvetítéssel kezdetét vették a közel-keleten már több mint egy hónapja tartó háború lezárását célzó béketárgyalások.

A Hormuzi-szoros a háború kezdete óta nagyrészt zárva tart a hajóforgalom előtt, ami a globális energiaellátás történetének eddigi legsúlyosabb zavarát okozta. Ugyan Irán vállalta, hogy megnyitja azt a nemzetközi hajóforgalom előtt, jelenleg azonban csekély számú olajtanker halad át a kulcsfontosságú útvonal.

Az amerikai elnök a hét folyamán korábban azt követelte, hogy Irán ne szedjen tranzitdíjat a szoroson áthaladó tankerhajóktól. A nyersolaj határidős jegyzései a konfliktus kitörése óta meredeken emelkedtek. Az amerikai WTI nyersolaj pénteken hordónként 96,57 dolláron zárt. Ezzel felárral forgott a 95,20 dolláros Brent típusú olajhoz képest, ami a megszokott árviszonyokat tekintve szokatlan fordulatnak számít.

Jake Dollarhide, a tulsai Longbow Asset Management vezérigazgatója szerint a Hormuzi-szoros tartós lezárása mindenképpen felpörgetheti az amerikai olaj iránti keresletet.

Sokkal több olajat termelünk, mint tíz évvel ezelőtt. A szoros helyzetének rendeződése még a legoptimistább forgatókönyv szerint is hónapokig eltarthat, így az amerikai olaj iránti kereslet biztosan nőni fog

- nyilatkozta a szakember. Hozzátette ugyanakkor, hogy arról nincs tudomása, valóban útnak indultak-e üres tankerhajók az Egyesült Államok felé.

Robert Pavlik, a Dakota Wealth portfóliómenedzsere szerint bár Trump tankerhajókról szóló posztja "egy amerikai számára jól hangzik", a befektetők figyelme jelenleg inkább az iszlámábádi béketárgyalásokra összpontosul.

A piacok ugyanis az egyeztetésektől remélik a háború lezárását és az energiapiacok stabilizálódását.

