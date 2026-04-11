Váratlan fagy Magyarországon: megdőlt az országos hidegrekord!
Gazdaság

MTI
Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton: a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson mínusz 7,4 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet - írta a HungaroMet Zrt. szombaton a Facebook-oldalán.

Közölték: bár a fagy területi kiterjedése a felhőzet miatt kisebb volt az előző napokhoz képest,

az előzetes adatok szerint mégis kissé - 0,2 fokkal - hidegebb volt szombat reggel, mint 1995-ben ugyanezen a napon Salgótarjánban.

A bejegyzéshez készített infografika szerint szombat hajnalban a leghidegebbet, mínusz 7,4 fokot Nyírtasson mérték, Nyírlugoson mínusz 6,8 fokot regisztráltak.

A meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet arra: vasárnapra virradóra is nagy területen csökkenhet 0 fok alá a hőmérséklet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

