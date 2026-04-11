Vasárnap indul a választás, gyakorlati tudnivalók: hol, hogyan szavazz, milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak

Vasárnap reggel megnyitnak a szavazókörök, de érdemes még indulás előtt ellenőrizni, hogy minden szükséges okmány rendben van-e, mert egy lejárt igazolvány vagy egy félreértett szabály könnyen megakaszthatja a voksolást. Összeszedtük a 2026-os országgyűlési választás legfontosabb gyakorlati tudnivalóit: ki és hogyan szavazhat, mi a teendő, ha nincs érvényes irat, hogyan működik a mozgóurna, és mit lehet tenni, ha valaki szabálytalanságot tapasztal.

Vasárnap reggel 6 és este 7 között lehet szavazni a 2026-os országgyűlési választáson. Ha valaki már 7 óra előtt sorban állt a szavazókörben, akkor a voksát még leadhatja akkor is, ha a hivatalos határidő már letelt.

Az vehet részt a voksoláson, aki nagykorú magyar állampolgár, illetve nem zárta ki a bíróság a választójogból. Aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, az csak személyesen szavazhat, levélben nem.

Bár elvileg mindenki megkapta április 10. előtt, az értesítő nem feltétele a szavazásnak, és lakcímkártyát sem kell vinni a szavazókörbe.

Fontos viszont, hogy a DÁP alkalmazással nem lehet igazolni magunkat, tehát valamilyen fizikai okmány mindenképp kell – amint arra a Nemzeti Választási Iroda is felhívja a figyelmet.

Mindenki az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségében köteles szavazni – kivéve ha péntek 10 óráig átjelentkezett –, ha valaki nem tudja, hogy ezt merre találja, akkor a választás.hu kereső felületén találhatja meg a saját szavazókörét.

Szavazni csak érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal lehet:

személyi igazolvánnyal,

ideiglenes személyi igazolvánnyal,

útlevéllel

vagy vezetői engedéllyel.

Lejárt okmánnyal nem lehet voksolni, akkor sem, ha a bizottság tagjai egyébként ismerik a választót.

Aki a választás napján iratok nélkül marad, még nem feltétlenül veszti el a szavazás lehetőségét.

Mint arról már írtunk, az ország szinte valamennyi kormányablaka rendkívüli nyitvatartással működik a hétvégén, és ilyenkor kizárólag személyiokmány-ügyintézésre lesz lehetőség.

Azok is kérhetnek ideiglenes személyi igazolványt, akik elvesztették a személyijüket, és nincs se útlevelük, se jogosítványuk. A lakcímkártyát is ki tudják állítani, ha szükséges, de a szavazáshoz erre nem lesz szükség. Lényeges részlet, hogy ezen a hétvégén a díjakat csak bankkártyával lehet fizetni. A kormányablakok listája erre a linkre kattintva érhető el.

A szavazás menete egyszerű: az azonosítás után a bizottság lepecsételi a szavazólapot, a választó aláírja az átvételt, majd a fülkében egyetlen jelöltre és egyetlen listára lehet érvényesen szavazni két egymást metsző vonallal, vagyis X-szel vagy pluszjellel.

Ha valaki kitöltés közben valaki elrontja a szavazólapot, még kérhet helyette újat, de csak addig, amíg nem dobta be az urnába. Ilyenkor a bizottság bevonja a hibás lapot, külön borítékba teszi, és szavazólaptípusonként egyszer ad helyette másikat.

Saját tollat vihetsz, és borítékot főszabály szerint nem kötelező használni.

Hogyan igényelhetek mozgóurnát a 2026-os választáson?

Külön figyelniük kell azoknak, akik mozgóurnával szavaznának: ezt csak az kérheti, aki egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, kényelmi okból vagy munkavégzés miatt nem.

A mozgóurnát a választás napján délig még lehet kérni. Az ügyintézés menetéről itt olvashat bővebb tájékoztatást.

A mozgóurnás szavazás is titkos, a bizottságnak ehhez megfelelő körülményeket kell biztosítania, és ha kell, a választó saját segítőt is igénybe vehet.

A hajléktalanok is szavazhatnak, de itt a lakcímhelyzet a döntő: aki települési szintű lakcímmel rendelkezik, az a kijelölt helyi szavazókörben voksolhat, aki pedig ilyennel sem rendelkezik, annak regisztrálnia kell a központi névjegyzékbe.

Hogyan jelenthetem a választási csalást, milyen jogi lehetőségeim vannak?

Ha valaki a szavazás során csalásra vagy más szabálytalanságra utaló esetet lát – például kampányolást a szavazóhelyiségben, a titkos szavazás megsértését, választók befolyásolását, jogellenes visszautasítást vagy más eljárási hibát –, kifogást nyújthat be az illetékes választási bizottsághoz. A szavazóhelyiségben történtekkel kapcsolatos ügyekben jellemzően az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság jár el, minden más, nem helyi jellegű ügyben pedig a Nemzeti Választási Bizottság lehet az illetékes.

A kifogás csak akkor bírálható el érdemben, ha tartalmazza a konkrét jogszabálysértést, annak bizonyítékait, a beadványozó nevét, lakcímét és azonosító adatait, papíros benyújtásnál pedig a sajátkezű aláírást is.

Nagyon fontos a határidő: a kifogásnak legkésőbb a sérelmezett jogsértéstől számított harmadik napon belül meg kell érkeznie az illetékes választási bizottsághoz, vagyis nem elég feladni, be is kell futnia. Emiatt érdemes rögtön rögzíteni, mi történt, mikor, hol, kik voltak jelen, és ha lehet, minden bizonyítékot azonnal összegyűjteni. A Nemzeti Választási Iroda külön jogorvoslati útmutatót is közzétett azoknak, akik panaszt vagy kifogást tennének; ezt itt lehet elérni.

