LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.48%
TISZA
 
52.12%
FIDESZ-KDNP
 
39.51%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
21 Kutatóközpont: a Tisza 55, a Fidesz 38 százalékot szerezhetett
A Tisza Párt 55, a Fidesz 38 százalékot szerezhetett, ezzel a kétharmad közelében lehet Magyar Péter pártja – derül ki a 21 Kutatóintézet exkluzív, a Telex számára készített, a választás eredményéről szóló kutatásából.

Bár hivatalosan még nem ért véget a 2026-os magyarországi parlamenti választás, de a választás előtti utolsó napokban készített nagymintás közvélemény-kutatást a 21 Kutatóközpont, amely a 2024-es EP-választásokkor a legpontosabbnak bizonyult.

A mostani adatokat tehát semmilyen formában nem szabad hivatalos eredményként kezelni, csak irányadóak lehetnek a szavazás végkimenetelével kapcsolatban.

A Telexnek felmérést végző cég által közölt mérés alapján

  • a Tisza Párt 55 százalékot szerezhetett,
  • a Fidesz-KDNP 38 százalékot kaphatott,
  • a Mi Hazánk 5 százalékot érhetett el,
  • a Demokratikus Koalíció kieshetett a parlamentből, mert pusztán 1 százalékot kaphatott,
  • ahogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is 1 százalékra lehetett jó.

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője ismertette, hogy a határon túli, magyarországi lakcím nélküli személyek nélküli választókorú lakosságra reprezentatív. Emiatt hangsúlyozta, hogy a levél- és külképviseleti szavazatok nélküli eredményt jelezhet előre a mérés.

A kutató becslése szerint 132 mandátumot szerezhetett a Magyar Péter vezette Tisza Párt, ami éppen nem jelent kétharmados többséget. De Róna Dániel hangsúlyozta, hogy ez hibahatáron belüli eredményt jelent, így ennél 2-3 mandátummal jobb és rosszabb eredményt is elérhet.

A kutató hangsúlyozta, ha a Mi Hazánk bejut – itt is szerepet játszhat az 1 százalékos hibatár –, akkor a Fidesz a parlamenti mandátumok kevesebb mint harmadát szerezné csak meg. Az Orbán Viktor vezette kormánypártoknak így csak 61 képviselője lenne a parlamentben, Toroczkai László pártja 5 politikussal képviseltethetné magát a patkóban. Rajtuk kívül a roman nemzetiségnek is lenne egy szószólója, aki szavazhatna is az országgyűlésben.

A 21 Kutatóközpont mellett a 2022-es parlamenti választásokat legpontosabban előrejelző Medián is közzétette utolsó, választás előtt felvett kutatásának eredményeit.

