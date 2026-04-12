30 éves csúcson az izraeli sékel

Az Iránnal kötött tűzszünet és a Libanonnal folytatott tárgyalások hatására a sékel pénteken a 3,057-es szintet érte el a dollárral szemben. Eközben a határidős piacokon már 3,03 körül jegyezték.

Az izraeli fizetőeszköz idén több mint 20 százalékot erősödött, így messze a legjobban teljesítő devizává vált a zöldhasúval szemben.

Néhány hónapja még elképzelhetetlennek tűnt, hogy az árfolyam a 3-as szint alá kerüljön. A gázai háború lezárása óta azonban egyre több elemző számol ezzel a forgatókönyvvel.

Az Israel Discount Bank már hónapokkal ezelőtt egy 3,0 és 3,12 közötti sávot jelölt meg év végi alapforgatókönyvként. Ez a piaci konszenzusnál jóval erősebb sékelt feltételez. Leo Leiderman, a Bank Hapoalim vezető gazdasági tanácsadója még ennél is tovább ment. Szerinte az iráni rezsim esetleges bukása akár a 2 sékel/dollár környékére is repítheti az árfolyamot.

Egy ilyen esemény ugyanis tömeges tőkebeáramlást, a kockázati felár zuhanását és történelmi léptékű regionális befektetési fellendülést indítana el.

A sékel erősödése nem kizárólag a közel-keleti helyzet javulásának köszönhető. Izrael kockázati felára, amelyet a csődkockázati, vagyis a CDS-felárak mutatnak, szintén csökken. Eközben a dollár globálisan is gyengül a főbb devizákkal szemben. Ez utóbbi részben az amerikai kormányzat szándékait tükrözi, amely az exportőrök és a hazai ipar érdekében a gyengébb dollárt preferálja.

A kulcskérdés most az, hogy az izraeli jegybank beavatkozik-e a devizapiacon, akár közvetlen dollárvásárlással, akár közvetetten, az irányadó kamat csökkentésével. A koronavírus-járvány idején és a háborúk kitörésekor a jegybank éppen az ellenkező irányba lépett. Akkor devizaeladással fékezték a sékel gyengülését. Az elemzők szerint azonban most kevéssé valószínű az intervenció. A jelenlegi amerikai kormányzat ugyanis a devizapiaci beavatkozást tisztességtelen gyakorlatnak tekinti, és az ilyen lépéseket tevő országokat a pénzügyminisztérium megfigyelőlistájára helyezi.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images