80 százalékos feldolgozottságnál kevés bástyája marad a Fidesznek

Elsöprő eredményt produkált a Tisza párt, egyelőre minden jel arra mutat, hogy kétharmados felhatalmazással kormányozhatnak. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök beszédében az ellenzéki működésre készítette szavazóit, 80 százalékos feldolgozottságnál mindössze 11 körzetben áll nyerésre a Fidesz, de ezek közül is van, ami átfordulhat.

A 34 nyugat-magyarországi választókerületből továbbra is ötben vezet a Fidesz-KDNP jelöltje, megnéztük,

ezek közül hol van még esély arra, hogy megforduljon az eredmény:

Vas 2-ben a fideszes Ágh Péter vezet közel 90%-os feldolgozottságnál, a különbség viszont alig ezer szavazat Stompová Viktória előtt. A körzetben több mint 1800-an jelentkeztek át belföldön, 400-an pedig külképviseleten szavaznak, vagyis, ha ezeknek a nagyobb részét elviszi a Tisza, akkor még fordulhat az eredmény.

Győr-Moson-Sopron 3-as körzetben Gyopáros Alpár, a Fidesz-KDNP jelöltje mintegy 1300 szavazattal vezet a tiszás Bóna Szabolcs előtt, de még több mint 1700 voks várható. Vagyis matematikailag ugyan megfordulhat az eredmény, de erre kicsi az esély.

Tolna 2-ben szintén a Fidesz jelöltje, Csibi Krisztina vezet, de alig 700 szavazattal Szijjártó Gábor előtt. Viszont még ott is érkezik majdnem 2000 átjelentkezett és külképviseleti szavazat.

Észak-Kelet-Magyarországon 7 körzetben vezet még a Fidesz, de több szoros körzet is van.

Nógrád 2-ben Balla Mihály mindössze 2,5 százalékkal vezet a tiszás Molnár Zsolttal szembe 89,3 százalékos feldolgozottságnál. Itt még mintegy 2500 belföldi átjelentkező, és 500 külképviseleten választ szavazólapjait is várják.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kicsit kevesebb, mintegy 2600 szavazatot várnak még szintén 89,3 százalékos feldolgozottságnál Csuzda Gábor fideszes képviselő 4,5 százalékos előnnyel vezet a tiszás Németh Csilla előtt.

Szablocs-Szatmár-Bereg megye 6 választókerületéből a 4-esben és az 5-ösben nagyjából 10 százalékkal vezet a Fidesz, viszont a 6-osban alig másfél százalékkal vezet Simon Miklós a tiszás Barna-Szabó Tímea előtt 87,5 százalékos feldolgozottságnál.

Jász-Nagykun-Szolnokban is végig tartotta vezető pozícióját az újrázó F. Kovács Sándor, aki jelenleg 93,33 százalékos feldolgozottságnál 4,3 százalékkal vezet Kovács Hunor Krisztián előtt.

Hajdú-Bihar 4-es körzetében is vezet még a fidesz hasonló feldolgozottságnál, itt Vitányi István 49,16 százalékkal vezet a tiszás Kovács Petra Judit 43,73 százalékával szemben.

Mindenhol máshol jelenleg stabilan állnak a Tisza jelöltjei.

