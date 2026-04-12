Alakul a Tisza-kétharmad a parlamentben

Miután Orbán Viktor is elismerte a Fidesz-KDNP vereségét, már csak egy kérdés maradt: lesz-e kétharmada a parlamentben a Tisza Pártnak. Jelenleg 60% feletti feldolgozottság mellett 137 mandátumnál jár a párt, ez alapján jó esélye van a kétharmados többségre.

Az már eldőlt, hogy a vasárnapi választás után Tisza-kormány alakul, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök is elismerte a vereségét és gratulált Magyar Péternek. Az egyetlen kérdés már csak az, lesz-e kétharmada a Tisza Pártnak.

Most a 106 egyéni választókerületből mindössze 11-ben vezetnek a Fidesz-KDNP jelöltjei, vagyis hatalmas győzelmet arathat Magyar Péter pártja.

Az élő mandátumbecslésben most 137 képviselője van a parlamentben a Tiszának, ami

egyértelmű kétharmados többség.

Sőt, ezzel nagyobb többsége lehet a Tiszának, mint eddig a Fidesznek bármikor, ők ugyanis 2022-ben 135 mandátumot szereztek. Vagyis most úgy tűnik, hogy az utolsó nyitott kérdésre is választ kapunk, jó esélye van a kétharmadra a Tiszának.

