LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Bod Péter Ákos: Magyarország szakaszhatárra érkezett

A magyar politika négy évenkénti ciklus-fordulója 2026-ban egybeesik az európai pályakorrekció történelmi pillanatával. Így érthető az a rendkívüli érdeklődés, amely a mi országgyűlési választásunkat övezi.
Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Kis méretű – európai viszonylatban talán közepes – ország esetében általában nem jó jel a világlapok címlapján szerepelni, hacsak nem valamilyen szenzációs kulturális, tudományos vagy sportsikerrel. Másfél évtizede a görögöknek sem hiányzott a pénzügyi és politikai viszonyaik iránti – nem minden önérdektől mentes – külső üzleti és politikai érdeklődés: Hellász ügyei roppant mód összefonódtak az akkori európai pályaváltozatokkal.

A mi mostani szituációnk természetesen sokban más. A magyar gazdaság, politika nem mutat olyan nyilvánvaló válságjegyeket, mint az euróövezet működését veszélyeztető akkori görög ügy. Ugyanakkor bizonyosan állíthatjuk, hogy társadalmi-gazdasági-pénzügyi vonatkozásban, és az újra formáló EU-hoz való viszonyt tekintve szakaszhatárhoz ért Magyarország. Ez a mi nagy belső ügyünk, de nyilvánvalóan komoly a kihatása.

Ezt a választást nem ok nélkül emlegették az idei év legfontosabb európai politikai eseményei között.

