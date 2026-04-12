Itt vannak a Medián friss számai

A Medián friss, a HVG által ismertetett közvélemény-kutatása alapján jelentős különbség rajzolódik ki a pártok támogatottságában a választások előtt. A felmérést kedden indította a Medián telefonos, véletlen mintavételen alapuló módszerrel. Az adatokat tisztították, így a kutatás reprezentatívnak tekinthető, a hibahatár 2,2 százalékpont.
Az eredmények szerint
- a Tisza Párt 55,5 százalékon áll,
- míg a Fidesz támogatottsága 37,9 százalék.
- A kisebb pártok közül a Mi Hazánk Mozgalom 3,9 százalékot ér el,
- a Demokratikus Koalíció 1,4 százalékon áll,
- míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1,3 százalékos támogatottságot mértek.
A szavazói várakozások erősen tükrözik a politikai táborok megosztottságát. A Fidesz szavazóinak 88 százaléka számít saját pártja győzelmére, miközben a Tisza támogatói közül 87 százalék várja a Tisza sikerét az esti eredmények alapján.
Nemrég megjelent a 21 Kutatóközpont mérése is, amelyek a Telex számára készítettek.
Ez alapján
- a Tisza Párt 55 százalékot szerezhetett,
- a Fidesz-KDNP 38 százalékot kaphatott,
- a Mi Hazánk 5 százalékot érhetett el,
- a Demokratikus Koalíció kieshetett a parlamentből, mert pusztán 1 százalékot kaphatott,
- ahogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is 1 százalékra lehetett jó.
