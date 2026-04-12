LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.48%
TISZA
 
52.12%
FIDESZ-KDNP
 
39.51%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Itt vannak a Medián friss számai
Gazdaság

Itt vannak a Medián friss számai

Portfolio
A kétharmad körül ingadozhat a Tisza a Medián friss mérése szerint, amelyet a HVG választási műsorában ismertettek. Kétpárti parlamentet vár a kutatóintézet, a Tisza 131-139 körüli mandátumszámra számíthat, míg a Fidesz 59-67 mandátumra számíthat. A roma nemzetiségi képviselő 1 mandátumot visz el.

A Medián friss, a HVG által ismertetett közvélemény-kutatása alapján jelentős különbség rajzolódik ki a pártok támogatottságában a választások előtt. A felmérést kedden indította a Medián telefonos, véletlen mintavételen alapuló módszerrel. Az adatokat tisztították, így a kutatás reprezentatívnak tekinthető, a hibahatár 2,2 százalékpont.

Az eredmények szerint

  • a Tisza Párt 55,5 százalékon áll,
  • míg a Fidesz támogatottsága 37,9 százalék.
  • A kisebb pártok közül a Mi Hazánk Mozgalom 3,9 százalékot ér el,
  • a Demokratikus Koalíció 1,4 százalékon áll,
  • míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1,3 százalékos támogatottságot mértek.

A szavazói várakozások erősen tükrözik a politikai táborok megosztottságát. A Fidesz szavazóinak 88 százaléka számít saját pártja győzelmére, miközben a Tisza támogatói közül 87 százalék várja a Tisza sikerét az esti eredmények alapján.

Nemrég megjelent a 21 Kutatóközpont mérése is, amelyek a Telex számára készítettek.

Ez alapján

  • a Tisza Párt 55 százalékot szerezhetett,
  • a Fidesz-KDNP 38 százalékot kaphatott,
  • a Mi Hazánk 5 százalékot érhetett el,
  • a Demokratikus Koalíció kieshetett a parlamentből, mert pusztán 1 százalékot kaphatott,
  • ahogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is 1 százalékra lehetett jó.
