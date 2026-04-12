LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Jönnek az első választási eredmények
Gazdaság

Portfolio
Nem sokkal este 8 óra után a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elkezdte a szavazatszámlálás utáni eredmények közlését.

Az NVI által közzétett, 1,4 százalékos feldolgozottságnál készült eredmények szerint jelenleg

  • a Fidesz 45,
  • a Tisza 39,
  • a Mi Hazánk 9 százalékon áll.

Ugyanakkor a Mandátumoknál a Tisza esetében 52, a Fidesznél 31 győzelem látszik az első hivatalos adatokból.

Fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre még néhány tízezer szavazatot számoltak csak meg.

Az eredményeket követheti választási aloldalunkon, valamint folyamatosan frissülő tudósításunkban is.

Még több Gazdaság

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility