Magyar Péter elmondta, kiknek kell távozniuk a közéletből

A pártelnök szerint a Tisza és Magyarország közösen váltotta le az Orbán Viktor nevével fémjelzett rendszert, és „visszavette a hazáját”. Köszönetet mondott a választóknak, hangsúlyozva, hogy a siker nélkülük nem jöhetett volna létre.
Beszédében azt mondta: a győzelem
nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik,
legyen szó kis falusi vályogházról, nagyvárosi panelről. Úgy értékelte, hogy a demokratikus Magyarország történetében még soha nem szavaztak ennyien, és ilyen erős felhatalmazást sem kapott még egyetlen párt sem.
A Tisza vezetője külön kiemelte a több mint 3,3 millió szavazót, akik szerinte történelmi felhatalmazást adtak arra, hogy „működő és emberséges hazát” építsenek minden magyar számára. Hozzátette: minden jel arra mutat, hogy pártjuk akár kétharmados többséget is szerezhet, ami szerinte a békés és hatékony átmenetet segítheti.
Magyar Péter köszönetet mondott családjának, gyerekeinek, valamint az 50 ezer önkéntesnek, a jelölteknek és a szakértőknek is, akik részt vettek a kampányban. Úgy fogalmazott:
Magyarország történelmet írt.
A politikus beszédében arról is beszélt, hogy „ellenszélben” érték el a győzelmet, és szerinte az állampárt teljes apparátusát bevetette velük szemben. Úgy vélte, még titkosszolgálati eszközökkel is próbálták gyengíteni a Tiszát, illetve egymás ellen fordítani a magyarokat.
„Ma az igazság győzedelmeskedett” – mondta, hozzátéve, hogy a siker annak köszönhető, hogy az emberek nem azt kérdezték, mit tehet értük a haza, hanem azt, ők mit tehetnek a hazáért.
Úgy fogalmazott: a magyarok nemet mondtak az „ámításra, hazugságra és árulásra”, és egy „Dávid és Góliát harcában” a szeretet győzött. Megköszönte a támogatóknak, hogy hittek a változás lehetőségében, és abban, hogy „a saját történelmünket mi írjuk”.
Legyen ez a mostani miden magyar győzelme, azoké is, akik nem a Tiszára szavaztak.
Olyan ország lesz, ahol
a teljesítmény számít és nem akar senki vazallusa lenni. Olyan ország lesz, ahol mindenkinek jár a megfelelő egészségügy, oktatás, a felhőtlen gyerekkor és időskor.
Senkit sem bélyegeznek meg, ha másként és máshogy szeret mint a többség. Ahol nem az számít, ki kinek az ismerőse. Azt kérte a külföldön élőktől, hogy jöjjenek haza.
A magyarok azt mondták, hogy aki megosztja a népet, annak mennie kell. A magyarok ma igent mondtak Európára, a szabad Magyarországra.
Tudjuk, hogy a felhatalmazás példátlan, tudjuk, hogy olyanok is szavaztak, akik soha nem gondolták, hogy ránk szavaznak
- mondta.
Olyan kormányunk lesz, amelyről minden magyar látja, hogy komolyan veszi a munkát. Nehéz munka lesz, tudjuk, hogy nagy a baj, látjuk, hogy mit tett az elődünk az oktatással, az egészségüggyel, a gyerekvédelemmel vagy a közlekedéssel.
Felszólítom a leköszönő miniszterelnököt, hogy semmilyen döntést ne hozzon, amely megköti a Tisza-kormány kezét.
Az átmenet rövid időszakában keressék nyugodtan, tudják a telefonszámát.
Azoknak akik a rendszer részei voltak, távozniuk kell a közéletből
- hangsúlyozta.
Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy kérjen fel kormányalakításra, azt követően pedig távozzon hivatalából.
Ugyan erre szólítom fel az összes bábot, akit a kormány a nyakunkra ültetett.
Külön is megnevezte az igazságszolgáltatás és az intézményi rendszer több vezető posztját, köztük
- a Kúria elnökét,
- az Országos Bírósági Hivatal vezetőjét,
- az Alkotmánybíróság elnökét,
- a legfőbb ügyészt,
- valamint az Állami Számvevőszék,
- a Gazdasági Versenyhivatal
- és a Médiatanács vezetőjét.
Helyreállítjuk a fékek és ellensúlyok rendszerét csatlakozunk az európai ügyészséghez
- ígérte.
Hozzátette, hogy kibővítik a V4 szövetséget és első útja Lengyelországba vezet majd. A második útja Bécsbe vezet, a harmadik Brüsszelbe, hogy hazahozza az uniós forrásokat.
Beszélt telefonon több fontos európai vezetővel - mondta Magyar Péter hozzátéve, hogy újraépítjük a nemzetközi kapcsolatokat.
A Tisza kormány létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési hivatalt, amelyben az ország legjobb jogászai és nyomózói dolgoznak majd.
A fiatalokhoz szólva Magyar Péter elmondta, hogy
visszahozták a reményt, megmutatták, milyen nem félni.
A fideszes embereknek azt üzente: Tudom, hogy csalódottak vagytok, hogy meg kell élni a vereséget és haragszotok ránk. Ellenzékeben lenni nehéz, de
én ma itt ígérem nektek, hogy a ti miniszterelnökötök is leszek.
Orbán Viktor is felhívta telefonon és gratulált a győzelemhez. Elmondta neki, hogy közös a felelősségük Magyarország egyesítésében.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
