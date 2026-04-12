Magyar Péter elmondta, kiknek kell távozniuk a közéletből

Győzelmi beszédet tartott Magyar Péter, miután pártja, a Tisza elsöprő eredményt ért el a parlamenti választáson. A politikus rögtön beszéde elején kijelentette: „megcsináltuk”, majd úgy fogalmazott, hogy nemcsak szűken, hanem „nagyon, sőt nagyon-nagyon” megnyerték a választást. Azt is elmondta, kiknek kell távozniuk a közéletből.

A pártelnök szerint a Tisza és Magyarország közösen váltotta le az Orbán Viktor nevével fémjelzett rendszert, és „visszavette a hazáját”. Köszönetet mondott a választóknak, hangsúlyozva, hogy a siker nélkülük nem jöhetett volna létre.

Beszédében azt mondta: a győzelem

nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik,

legyen szó kis falusi vályogházról, nagyvárosi panelről. Úgy értékelte, hogy a demokratikus Magyarország történetében még soha nem szavaztak ennyien, és ilyen erős felhatalmazást sem kapott még egyetlen párt sem.

A Tisza vezetője külön kiemelte a több mint 3,3 millió szavazót, akik szerinte történelmi felhatalmazást adtak arra, hogy „működő és emberséges hazát” építsenek minden magyar számára. Hozzátette: minden jel arra mutat, hogy pártjuk akár kétharmados többséget is szerezhet, ami szerinte a békés és hatékony átmenetet segítheti.

Magyar Péter köszönetet mondott családjának, gyerekeinek, valamint az 50 ezer önkéntesnek, a jelölteknek és a szakértőknek is, akik részt vettek a kampányban. Úgy fogalmazott:

Magyarország történelmet írt.

A politikus beszédében arról is beszélt, hogy „ellenszélben” érték el a győzelmet, és szerinte az állampárt teljes apparátusát bevetette velük szemben. Úgy vélte, még titkosszolgálati eszközökkel is próbálták gyengíteni a Tiszát, illetve egymás ellen fordítani a magyarokat.

„Ma az igazság győzedelmeskedett” – mondta, hozzátéve, hogy a siker annak köszönhető, hogy az emberek nem azt kérdezték, mit tehet értük a haza, hanem azt, ők mit tehetnek a hazáért.

Úgy fogalmazott: a magyarok nemet mondtak az „ámításra, hazugságra és árulásra”, és egy „Dávid és Góliát harcában” a szeretet győzött. Megköszönte a támogatóknak, hogy hittek a változás lehetőségében, és abban, hogy „a saját történelmünket mi írjuk”.

Legyen ez a mostani miden magyar győzelme, azoké is, akik nem a Tiszára szavaztak.

Olyan ország lesz, ahol

a teljesítmény számít és nem akar senki vazallusa lenni. Olyan ország lesz, ahol mindenkinek jár a megfelelő egészségügy, oktatás, a felhőtlen gyerekkor és időskor.

Senkit sem bélyegeznek meg, ha másként és máshogy szeret mint a többség. Ahol nem az számít, ki kinek az ismerőse. Azt kérte a külföldön élőktől, hogy jöjjenek haza.

A magyarok azt mondták, hogy aki megosztja a népet, annak mennie kell. A magyarok ma igent mondtak Európára, a szabad Magyarországra.

Tudjuk, hogy a felhatalmazás példátlan, tudjuk, hogy olyanok is szavaztak, akik soha nem gondolták, hogy ránk szavaznak

- mondta.

Olyan kormányunk lesz, amelyről minden magyar látja, hogy komolyan veszi a munkát. Nehéz munka lesz, tudjuk, hogy nagy a baj, látjuk, hogy mit tett az elődünk az oktatással, az egészségüggyel, a gyerekvédelemmel vagy a közlekedéssel.

Felszólítom a leköszönő miniszterelnököt, hogy semmilyen döntést ne hozzon, amely megköti a Tisza-kormány kezét.

Az átmenet rövid időszakában keressék nyugodtan, tudják a telefonszámát.

Azoknak akik a rendszer részei voltak, távozniuk kell a közéletből

- hangsúlyozta.

Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy kérjen fel kormányalakításra, azt követően pedig távozzon hivatalából.

Ugyan erre szólítom fel az összes bábot, akit a kormány a nyakunkra ültetett.

Külön is megnevezte az igazságszolgáltatás és az intézményi rendszer több vezető posztját, köztük

a Kúria elnökét,

az Országos Bírósági Hivatal vezetőjét,

az Alkotmánybíróság elnökét,

a legfőbb ügyészt,

valamint az Állami Számvevőszék,

a Gazdasági Versenyhivatal

és a Médiatanács vezetőjét.

Helyreállítjuk a fékek és ellensúlyok rendszerét csatlakozunk az európai ügyészséghez

- ígérte.

Hozzátette, hogy kibővítik a V4 szövetséget és első útja Lengyelországba vezet majd. A második útja Bécsbe vezet, a harmadik Brüsszelbe, hogy hazahozza az uniós forrásokat.

Beszélt telefonon több fontos európai vezetővel - mondta Magyar Péter hozzátéve, hogy újraépítjük a nemzetközi kapcsolatokat.

A Tisza kormány létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési hivatalt, amelyben az ország legjobb jogászai és nyomózói dolgoznak majd.

A fiatalokhoz szólva Magyar Péter elmondta, hogy

visszahozták a reményt, megmutatták, milyen nem félni.

A fideszes embereknek azt üzente: Tudom, hogy csalódottak vagytok, hogy meg kell élni a vereséget és haragszotok ránk. Ellenzékeben lenni nehéz, de

én ma itt ígérem nektek, hogy a ti miniszterelnökötök is leszek.

Orbán Viktor is felhívta telefonon és gratulált a győzelemhez. Elmondta neki, hogy közös a felelősségük Magyarország egyesítésében.

