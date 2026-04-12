Marad a köhögő magyar kocsi a kátyús országúton vagy lekanyarodik a szerviz felé?

A Guardian „sorsdöntőnek” nevezi a mai parlamenti választást, ami

Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának vethet véget, és alapjaiban változtathatja meg az ország viszonyát az Európai Unióval, Moszkvával, valamint Washingtonnal.

Megemlítik, hogy Orbán az Európai Unió leghosszabb ideje hivatalban lévő vezetője, és hogy a kampány során a legtöbb felmérésben lemaradt Magyar Péterrel szemben. Szólnak J. D. Vance amerikai alelnök e heti kétnapos budapesti látogatásáról, amelyen nyíltan kijelentette, hogy a miniszterelnök győzelmét kívánja segíteni. Donald Trump pénteken a közösségi médiában ígérte meg, hogy amerikai „gazdasági erőt” hoz az országba, ha Orbánt újraválasztják. Korábban Giorgia Meloni és Benjámin Netanjahu is egyértelművé tette a támogatását.

A kampány során Orbán – csakúgy, mint négy évvel ezelőtt – azt hangsúlyozta, hogy az országra leselkedő legnagyobb fenyegetés az ukrajnai háború, és egyedül ő képes megőrizni a békét. Magyar Péter ezzel szemben belpolitikai kérdésekre összpontosított. A korrupció elleni határozott fellépést, az Európai Unióval megromlott kapcsolatok helyreállítását, valamint a romló közszolgáltatások megerősítését ígérte a választóknak.

A Guardian megemlíti a rekord részvételi arányt, valamint idézett Magyartól és Orbántól is, akik a szavazatuk leadása után nyilatkoztak a médiának.

A lap felhívta a figyelmet arra is, hogy az elemzők óvatosságra intenek, mivel a bizonytalan szavazók, a határon túli magyarok voksai, valamint a szavazatvásárlás gyanúja egyaránt befolyásolhatják a végeredményt.

Az elmúlt évtizedben Orbán átrajzolta a választási szabályokat, és a hazai média mintegy nyolcvan százalékát kormányhű szereplők kezébe adta. Ezzel párhuzamosan jelentősen beszűkítette az ellenvélemények terét. A választókerületek átszabása miatt a becslések szerint a Tisza Pártnak mintegy öt százalékkal több szavazatot kell szereznie a Fidesznél ahhoz, hogy egyszerű többséget érjen el az Országgyűlésben, írja a lap.

A választás kimenetelét a nemzetközi jobboldal is kiemelt figyelemmel követte, mivel az Orbán-rendszert sokáig mintának tekintették. A lap arról is szól, hogy a szavazás tisztaságát beárnyékolta az orosz beavatkozás gyanúja is.

Kiszivárgott hangfelvételek szerint Szijjártó Péter külügyminiszter orosz kollégájának, Szergej Lavrovval bizalmas uniós információkat oszthatott meg. Egy másik lehallgatási átirat alapján pedig Orbán állítólag azt mondta Vlagyimir Putyinnak, hogy „az ön rendelkezésére állok”. A magyar kormány ezeket a szivárogtatásokat külföldi beavatkozási kísérletként értékelte.

A politikai elemzők három lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel:

Magyar Péter győzelme, amelyet Orbán elfogad;

Magyar győzelme, amelyet a miniszterelnök vitat;

Orbán újabb győzelme.

A Guardian kiemeli, hogy amennyiben a Tisza Párt kétharmados többséget szerez a 199 fős Országgyűlésben, lehetősége nyílik az Alaptörvény és a sarkalatos törvények módosítására. Ezáltal visszafordíthatnák a Fidesz által végrehajtott közjogi változtatásokat, és megnyílhatna az út a befagyasztott uniós források felszabadítása előtt.

A BBC elsőként a magas részvételi arányt emelte ki. A szavazás lezárása előtt négy órával a választásra jogosultak 66 százaléka már leadta a szavazatát, ami 14 százalékpontos ugrást jelent a négy évvel ezelőtti részvételhez képest, amit a választók a korábbiaknál sikeresebb mozgósításának tudnak be.

Azóta kijöttek az 5 órás adatok is, amik 74,23 százalékos részvételi arányt mutatnak, ami 11,3 százalékponttal áll a 2022-es 62,9 és 11 százalékponttal a 2018-as 63,3 százalékos arány felett.



A BBC is idézte Magyar és Orbán szavazatleadás utáni kommentárját. Kiemelték, hogy a legtöbb elemző korábban arra számított, hogy a Fidesz a kampányhajrában felzárkózik, ez azonban nem következett be.

László Róbert, a Political Capital szakértője szerint a legvalószínűbb forgatókönyv a Tisza stabil, kényelmes abszolút többsége a 199 fős parlamentben, de a kétharmados győzelem sem zárható ki. Magyar Péter a kampányában többször is hangsúlyozta, hogy a Fidesz alkotmánymódosításainak visszafordításához kétharmados felhatalmazásra lenne szükségük. Ebbe beletartozik a bírói függetlenség, a médiaviszonyok és számos más terület átalakítása is.

Mráz Ágoston Sámuel, a Fidesz-közeli Nézőpont Intézet vezetője szerint Orbán Viktor győzelme sem kizárt. A szakember 22 kulcsfontosságú egyéni választókerületre hívta fel a figyelmet, ahol a szoros verseny miatt a végeredmény megállapítása akár napokig is elhúzódhat. Ennek oka, hogy a szavazatok öt százalékát nem számolják össze azonnal. Mráz úgy véli, hogy a kormánypárti szimpatizánsok egy része úgynevezett „rejtőzködő szavazó”, aki kevésbé hajlandó válaszolni a közvélemény-kutatóknak.

Az elmúlt napokban rendőrségi, katonai és üzleti körökből is többen nyíltan bírálták a Fideszt. A politikai elemzők szerint ez a közhangulat megfordulását jelzi. A Tiszta Választás civil megfigyelőcsoport több szabálytalanságról is kapott bejelentést, amelyek között szavazatvásárlás és a választók szervezett utaztatása is szerepelt.

A BBC is megemlíti, hogy Orbán Viktor számára továbbra is fontos támogató Donald Trump amerikai elnök, aki korábban arra szólította fel a magyarokat, hogy szavazzanak az „igaz barátjára”.

A BBC kiemeli, hogy Magyar Péter tudatosan nem lépett szövetségre más pártokkal. Alulról építette fel a Tisza Pártot, és úgynevezett „Tisza-szigeteket”, vagyis kis létszámú helyi aktivistacsoportokat hozott létre a Fidesz fellegváraiban.

A párt jelöltjei nem hivatásos politikusok, hanem orvosok, tanárok és vállalkozók, akik jól ismerik a helyi közösségek problémáit. Ez a megközelítés lehetővé tette, hogy a politikai paletta széles spektrumáról vonzzanak be szavazókat. A kampány záróakkordjaként pénteken legalább százezren vettek részt egy Fidesz-ellenes koncerten a Hősök terén.

A CNN azzal indít, hogy Orbán Viktor 16 éves hivatali ideje alatt a kis közép-európai országot egy virágzó nyugati demokráciából illiberális állammá alakította át, ezzel olyan jobboldali populista kormányzási modellt teremtve, amely külföldön is elismerést váltott ki.

Megjegyezve, hogy ebből sokaknak elege lett, áttér Magyar Péter, Orbán 2010-es visszatérése utáni legerősebb kihívójára. Írnak fideszes hátteréről, és arról, hogy kampánya szigorúan belpolitikai fókuszú volt, a korrupciót, a gazdasági stagnálást és az egészségügy állapotát állítva kommunikációja középpontjába.

Tudatosan kerülte a külpolitikai témákat és a nemzetközi médiát, nehogy a Fidesz idegen érdekek kiszolgálásával vádolhassa. Ukrajnáról szinte semmit sem nyilatkozott, ezzel elkerülve, hogy Orbán a liberális európai politikusok táborába sorolja. Ez a kommunikációs fegyelmezettség megfosztotta a kormánypártot a kézenfekvő támadási felületektől, írja a CNN.

Orbán kampányának központi üzenete ezzel szemben a „háború” volt. A miniszterelnök a pénteki kampányzáró eseményen megismételte, hogy megóvta a magyarokat a fegyveres konfliktustól. Egyúttal megígérte, hogy nem adja Ukrajnának „gyermekeinket, fegyvereinket és szabadságunkat”. Az óriásplakátokon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megjelent, gyakran Magyar Péter társaságában, „Veszélyesek!” és „Ne hagyd, hogy ő nevessen a végén!” feliratok kíséretében. A CNN ugyancsak megemlékezett a a Fidesz mesterséges intelligenciával generált videóról is.

A CNN megjegyzi, hogy az Egyesült Államok szokatlanul nagy diplomáciai tőkét fektetett a magyar választásokba. A Trump-adminisztráció tavaly közzétett nemzetbiztonsági stratégiája részletesen kitér arra, hogyan kíván egy „hasonlóan gondolkodó” Európát felépíteni. J. D. Vance alelnök a héten két napot töltött Budapesten, ahol megígérte, hogy minden tőle telhetőt megtesz Orbán Viktor támogatásáért. Donald Trump pedig a közösségi médiában jelezte: kormánya kész „az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét” Magyarország megerősítésére fordítani, amennyiben a miniszterelnök és a magyar nép igényt tart rá.

A CNN hozzáteszi, hogy Orbán Viktor régóta hátráltatja az Európai Unió Ukrajnát támogató erőfeszítéseit, és hogy a Barátság olajvezetékkel kapcsolatos vitára hivatkozva hónapok óta blokkolja a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet.

Nem hiszem, hogy Brüsszelben bárki is – kivéve egy-két szövetségeset Csehországban és Szlovákiában – sajnálná, ha Orbán távozna

– mondta Mujtaba Rahman, az Eurasia Group politikai kockázati tanácsadó cég európai ügyvezető igazgatója.

Bár Magyar Péter sem állt ki nyíltan Ukrajna mellett, Rahman úgy véli, ez csupán kampánytaktika volt. Az elemző szerint a Tisza Párt elnöke „sokkal egyszerűbben kezelhető partner" lenne Brüsszel számára.

Az Associated Press is kitér Magyar és Orbán post voks kommentárjaira. A miniszterelnök a sajtónak röviden annyit mondott: „Győzni jöttem." Magyar Péter ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a választás a Kelet és a Nyugat, valamint a propaganda és a tiszta közélet közötti döntésről szól.

Az AP is kitért a történelmi részvételi arányra, megemlítve, hogy a délután 3-ig mért 66 százalék mintegy 900 ezerrel több szavazót jelent, mint amennyien a 2022-es országgyűlési választásokon ugyaneddig az időpontig leadták a voksukat.

Magyar Péter bemutatása után az AP hangsúlyozza, hogy a Tisza Párt komoly strukturális hátrányból indult a választáson. Kiemeli, hogy a Fidesz által átszabott választási rendszer és a választókerületek határainak átrajzolása miatt az ellenzéknek a becslések szerint mintegy öt százalékkal több szavazatot kell szereznie az egyszerű parlamenti többséghez, mint a kormánypártnak.

Hozzáteszik, hogy Orbán továbbra is erősen kontrollálja a közmédiát és a kereskedelmi média jelentős részét. Ráadásul a szavazati joggal rendelkező határon túli magyarok hagyományosan a Fideszt támogatják.

A választásokat kiemelt nemzetközi figyelem kíséri, írja az AP.

Az Európai Unióban sokan reménykednek abban, hogy egy esetleges kormányváltás után Magyarország újra konstruktív partnerré válhat.

Említést tesznek arról, hogy Orbán blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, és, hogy „kormányának egyik magas rangú tagja” rendszeresen kiszivárogtatta az uniós egyeztetések tartalmát Moszkvának. A Washington Post és más nemzetközi lapok szerint az orosz titkosszolgálatok is megpróbáltak beavatkozni a voksolásba a hivatalban lévő miniszterelnök javára, írja az AP. Hozzáteszik, hogy Trump és a MAGA-mozgalom egyértelműen Orbán Viktor újraválasztását támogatta, valamint említést tesznek J. D. Vance amerikai alelnök kétnapos budapesti látogatásáról is.

Ez egy döntő jelentőségű választás. Ha most a Fidesz nyer, az egyértelműen azt jelenti, hogy… az ország az autoritarizmus felé fordul

– nyilatkozta az AFP-nek Szabó Andrea, az ELTE Társadalomtudományi Központjának vezető kutatója.

Ez az utolsó pillanat, amikor még meg lehet állítani ezt a folyamatot, és a mérleg nyelve visszacsapódhat a demokrácia irányába

– tette hozzá.

Az EU körme alatt évek óta gyűlő Orbán-szálkával kapcsolatban ezt nyilatkozta egy anonimitást kérő európai diplomata:

A legtöbb tagállam nagyon örülne, ha megszabadulhatna Orbántól. Már nagyon a türelmük végén járnak.

