Meglepő bejelentést tettek az oroszok, amelyet kétféleképpen is lehet értelmezni

Oroszország kész továbbra is földgázt szállítani az Európai Uniónak, amennyiben az alternatív piacok kiszolgálása után marad még felesleg. Ezt a TASZSZ orosz állami hírügynökség jelentette vasárnap.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint egyelőre bőven van gázuk. Az alternatív piacok azonban rendkívül "falánkak", és más irányokból is számos szállítási kérés érkezik. Peszkov ugyanakkor hozzátette, hogy

Európa akkor is meg fogja találni a gázbeszerzés módját, ha Oroszország nem szállít.

Kifejtette, hogy Európában és a Közel-Keleten annyi LNG-terminál működik, hogy a spot piac már önálló, élő szervezetként funkcionál.

A nyilatkozat egy olyan geopolitikai környezetben hangzott el, ahol az orosz-európai energiakapcsolatok az elmúlt években alapjaiban megváltoztak. Moszkva az utóbbi időszakban egyre inkább az ázsiai piacok felé fordult. Eközben az Európai Unió tudatosan igyekezett diverzifikálni a beszerzési forrásait, és jelentősen növelte az LNG-importot.

Peszkov szavai egyszerre értelmezhetők tárgyalási pozícióként és nyomásgyakorlásként. Moszkva ezzel jelzi, hogy az európai piac már nem élvez számára elsőbbséget. Ugyanakkor azt is elismeri, hogy a kontinens alternatív forrásokból is képes fedezni az energiaszükségletét.

Forrás: Reuters

