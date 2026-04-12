Meglepő bejelentést tettek az oroszok, amelyet kétféleképpen is lehet értelmezni

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint egyelőre bőven van gázuk. Az alternatív piacok azonban rendkívül "falánkak", és más irányokból is számos szállítási kérés érkezik. Peszkov ugyanakkor hozzátette, hogy
Európa akkor is meg fogja találni a gázbeszerzés módját, ha Oroszország nem szállít.
Kifejtette, hogy Európában és a Közel-Keleten annyi LNG-terminál működik, hogy a spot piac már önálló, élő szervezetként funkcionál.
A nyilatkozat egy olyan geopolitikai környezetben hangzott el, ahol az orosz-európai energiakapcsolatok az elmúlt években alapjaiban megváltoztak. Moszkva az utóbbi időszakban egyre inkább az ázsiai piacok felé fordult. Eközben az Európai Unió tudatosan igyekezett diverzifikálni a beszerzési forrásait, és jelentősen növelte az LNG-importot.
Peszkov szavai egyszerre értelmezhetők tárgyalási pozícióként és nyomásgyakorlásként. Moszkva ezzel jelzi, hogy az európai piac már nem élvez számára elsőbbséget. Ugyanakkor azt is elismeri, hogy a kontinens alternatív forrásokból is képes fedezni az energiaszükségletét.
Forrás: Reuters
Hivatalos: ekkor jönnek az eredmények
Ezek szerint optimista a hivatal.
Újabb helyszínt keres üzemének a kínai autógyártó
Franciaország is a radaron.
Új Medián előrejelzés terjed, kitart a számai mellett a kutatóintézet
Ezt küldték a támogatóknak.
Nagyon rossz hírt közöltek a meteorológusok
Mi lesz a terméssel?
Kiderült, miért hajlandóak hatalmas felárat fizetni az ingatlanokért a vevők és a bérlők Európában és itthon
Az európai ingatlanpiac fenntarthatósági átalakulásáról szóló, 2025-ről szóló felmérés eredményei.
Választás 2026: Megjöttek a 11 órás, gigantikus részvételi adatok
Most már okosabbak vagyunk?
Asztalra csapott Irán: vérvörös vonalat húztak a Hormuzi-szorosnál
JD Vance hallgat az ügyben.
Oroszország tűzszünetet hirdetett, mégis pillanatok alatt elszabadult a pokol Ukrajnában
Nem tartják be az oroszok.
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!