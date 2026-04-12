Megtartotta beszédét Orbán Viktor: egyértelmű, de fájdalmas választási eredmény született

A Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy
a választási eredmény világos és fájdalmas, de egyértelmű
és ennek következtében „a kormányzás lehetőségét nem nekünk adták”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a párt mögött továbbra is jelentős társadalmi támogatás áll, hiszen mintegy 2,5 millió szavazót tudtak mozgósítani.
Beszédében külön köszönetet mondott a határon túli magyaroknak az „elsöprő támogatásért”, amely szerinte továbbra is fontos erőforrást jelent a politikai közösség számára. Orbán kiemelte, hogy bár a választás eredménye új helyzetet teremtett, a Fidesz nem vonul vissza a közéletből.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kialakult politikai helyzet hosszabb távú következményei még nem láthatók teljesen. Mint mondta, hogy ez mit jelent „a hazánk és a nemzet sorsa számára, azt az idő dönti el”, ugyanakkor egyértelművé tette: ellenzékből is Magyarország szolgálatát tekintik elsődleges feladatuknak.
Orbán Viktor szerint a következő időszak legfontosabb feladata a közösség megerősítése.
Üzenetet küldött a Fidesz szavazóinak is, hangsúlyozva, hogy „soha nem fogjuk őket cserben hagyni”, és a párt továbbra is számít rájuk.
Beszéde végén kitért arra is, hogy a következő napok a „sebek gyógyításáról” szólnak, de ezt követően újraindul a politikai munka. Mint fogalmazott: „mi nem adjuk fel soha”.
