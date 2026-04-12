LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megtartotta beszédét Orbán Viktor: egyértelmű, de fájdalmas választási eredmény született
Megtartotta beszédét Orbán Viktor: egyértelmű, de fájdalmas választási eredmény született

Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz eredményváróján tartott beszédében elismerte a választási vereséget, és egyértelműen kijelölte a párt előtt álló új irányt: az ellenzéki szerepet.

A Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy

a választási eredmény világos és fájdalmas, de egyértelmű

és ennek következtében „a kormányzás lehetőségét nem nekünk adták”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a párt mögött továbbra is jelentős társadalmi támogatás áll, hiszen mintegy 2,5 millió szavazót tudtak mozgósítani.

Beszédében külön köszönetet mondott a határon túli magyaroknak az „elsöprő támogatásért”, amely szerinte továbbra is fontos erőforrást jelent a politikai közösség számára. Orbán kiemelte, hogy bár a választás eredménye új helyzetet teremtett, a Fidesz nem vonul vissza a közéletből.

Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel

Megszólaltak az oroszok Magyar Péter kritikája után: váratlan üzenetet küldtek a hazai gigaberuházásról

Elmondták az oroszok, szerintük mi vár Paks II-re Magyar Péter kormánya alatt

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kialakult politikai helyzet hosszabb távú következményei még nem láthatók teljesen. Mint mondta, hogy ez mit jelent „a hazánk és a nemzet sorsa számára, azt az idő dönti el”, ugyanakkor egyértelművé tette: ellenzékből is Magyarország szolgálatát tekintik elsődleges feladatuknak.

Orbán Viktor szerint a következő időszak legfontosabb feladata a közösség megerősítése.

Üzenetet küldött a Fidesz szavazóinak is, hangsúlyozva, hogy „soha nem fogjuk őket cserben hagyni”, és a párt továbbra is számít rájuk.

Beszéde végén kitért arra is, hogy a következő napok a „sebek gyógyításáról” szólnak, de ezt követően újraindul a politikai munka. Mint fogalmazott: „mi nem adjuk fel soha”.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
