Mit érdemes tudni a rekord magas 7 órás részvételi adatról?

Sosem láttunk ilyen magas részvételi számot 7 órakor, de érdemes még várni a nagy következtetésekkel.

7 óráig a belföldön szavazásra jogosultak 3,5%-a jelent meg a szavazóhelyiségekben. Négy éve ez a szám 1,8% volt, nyolc éve 2,2%. A 3,5 (egészen pontosan 3,46) százalékos első részvételi adat igen magas, közelében sem volt ebben az évszázadban egyetlen 7 órás közlés sem.

Már rég nem igaz, hogy a szavazás első órája a falvaké, és ma sem igazolják ezt a számok. Budapesten az országos átlagnak megfelelő 3,5%-os részvétel volt 7 óráig. A VII. kerületben volt a legtöbb korán kelő, a választásra jogosultak 4,15%-a járult az urnához.

Bőven 4% feletti volt a részvételi arány 7 óráig a debreceni (4,4%) körzetekben és a szentendrei (4,2%) választókerületekben. A fővárosi agglomeráció igen aktív volt, különösen Budaörs és Érd környéke. Az ország szélein általában is jellemző a később felpörgő szavazási kedv, most is ezt látjuk.

A térképek interaktív formában a választási aloldalunkon érhető el, a régebbi választások adataival együtt.

A részvétel magas lesz, de óvatosan a 7 órás számokkal

A részvételi adat annyira kilóg az eddigiek közül, hogy

még arra sem nagyon alkalmas, hogy homályos tippet fogalmazzunk meg a végső részvételre.

Az utóbbi választásokon utólag az derült ki, hogy 7 óráig nagyjából a végül az összesen leszavazóknak a közel 3%-a voksolt (kivételt jelent a 2002-es furcsa lefutású választás 2,2%-kal, illetve a 2018-as 3,5%-kal). Most ez nem következhet be, hiszen akkor többen szavaznának, mint ahányan jogosultak.

Ha ránézünk a múltbeli adatokra, hogy a 7 órás részvétel mennyiben magyarázta a végső részvételt, akkor még nem találunk nagyon erős összefüggés (a 13 órás adatnál ugrik meg a magyarázó erő), de annyit azért elmondhatunk, hogy most már óriási meglepetés lenne, ha az idei választási részvétel nem lenne a legmagasabbak között, sőt, jó eséllyel a legmagasabb lesz.

A pártok is csak tapogatózhatnak

A részvételi adatok nagyon mély elemezgetése a választási kimenetel szempontjából még inkább csak spekuláció, hiszen nem tudni, hogy melyik párt mozgósítási akciói a sikeresebbek. Ugyanúgy gondolhatjuk, hogy a Tisza elkötelezettebbnek mért szavazói jelentek meg, mint hogy a Fidesz aktivizálja a kicsivel kevésvé magabiztos (de szintén magas részvételt ígérő) szimpatizánsait.

Ugyanezt fogalmazta meg Török Gábor politológus is még a 7 órás adat előtt: "...még ha területi, akár szavazóköri részvételi adatokat is hasonlítunk össze, biztos tudásunk akkor sem lehet arról, hogy a nagyobb/kisebb részvétel kinek kedvez. Lehet erről persze gondolkodni, ahogy négy évvel ezelőtt is sokan megtették, de ezek a választási adatok megjelenéséig csak hipotézisek. Most leginkább azt gondoljuk, hogy a 70 százalékot jelentősen meghaladó (mondjuk 75 feletti) részvétel a két nagy versenyében inkább a Tiszának kedvezhet, míg a kisebb pártokat nagy valószínűséggel inkább sújtja. Aztán majd kiderül."

A magas részvételt általában még a kisebb pártokra nézve tartják kedvezőtlennek, mondván, azok szavazói köre a tudatosabb pártválasztók közül kerülnek ki, a bizonytalanabb választók, akik mégis elmennek szavazni, inkább a nagyobb pártokhoz csapódnak. Így viszont az 5%-os parlamenti küszöb emelkedik, amit a kis pártoknak nehéz megugrani. Ez a vélekedés azonban ugyanúgy ködszurkálás, hiszen a változó pártszerkezet mellett bármikor elfordulhattak úgy a választók egy nagyobb párttól egy kisebb felé úgy, hogy ezt a közvélemény-kutatások már nem észlelik. Tehát mindkét ökölszabályt fenntartásokkal érdemes kezelni, ami tovább fokozhatja az izgalmakat.

Sokszor sok helyen elmondtuk, hogy a napközbeni részvétel országos szintje szinte semmit nem fog mutatni - írja Facebook oldalán a Választási Földrajz, de hozzáteszi: az viszont már látszik, hogy az ellenzéki vagy fideszes kerületekben, azon belül is hol magasabb a részvétel.

Az elemzők úgy látják, hogy az ellenzéki választókerületekben mentek el többen, ráadásul azokban a szavazókörökben, ahol 2024-ben gyengébben szerepelt a Fidesz (bal felső sarok). Ott pedig gyengébb volt a részvétel 2022-höz képest, ahol fideszes kerületek fideszes szavazókörei vannak (jobb alsó sarok).

A szakértők szerint is igaz azonban, hogy teljesebb képest majd csak 13-15 óra környékén fogunk látni. A mostani nagy részvétel bőven lehet még a napon belüli eloszlás ingadozása, különösen, hogy egy új politikai erő szavazóinak magatartása még annyira sem ismert, mint a többié. Úgy tudjuk, hogy a Tisza ösztönözte a híveit a korai szavazásra, ezért is érdemes még a mostani számokat a helyén kezelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images