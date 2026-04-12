LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.26%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nagyon rossz hírt közöltek a meteorológusok
Jelentős felmelegedést és nagy mennyiségű szaharai port hoz térségünkbe egy Észak-Afrika felől érkező mediterrán ciklon. A fagyos éjszakák lassan véget érnek, a termőföldek számára égetően szükséges kiadós csapadékra azonban továbbra sincs esély - írta az Időkép.
Az Algéria felett kialakult, észak felé mozgó ciklon áramlási rendszerében dél-délkelet felől a korábbinál jóval melegebb légtömegek áramlanak fölénk. Bár a napokban tapasztalt lehűlés után ez hőmérsékleti szempontból kellemes változást jelent, a rendszer csapadékzónája elkerüli Magyarországot.

A csapadékhiány egyre komolyabb mezőgazdasági problémákat okoz. A feltalaj, vagyis a felső húsz centiméteres talajréteg a legtöbb helyen már teljesen kiszáradt.

A nedvességtartalom normalizálódásához országszerte 30-50 milliméter csapadékra lenne szükség, erre azonban egyelőre nincs kilátás.

Keddtől ugyan elszórtan kialakulhatnak kisebb záporok, de ezek legfeljebb egy-két milliméter csapadékot hozhatnak. Ez a mennyiség pedig nem eredményez érdemi javulást az aszályos helyzetben.

Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal

Egyre több város nem fizetne szolidaritási hozzájárulást az új kormány felállásáig

Elfogyott az oroszok pénze, adót kell emelni a háború miatt

A várva várt esőzés helyett így be kell érnünk a felmelegedéssel, illetve a vele együtt érkező, a légkört nagy tömegben elárasztó szaharai porral.

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
Már május elején kormányt alakítana a Tisza Párt – élőben beszél Magyar Péter
