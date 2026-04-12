Nagyon rossz hírt közöltek a meteorológusok

Az Algéria felett kialakult, észak felé mozgó ciklon áramlási rendszerében dél-délkelet felől a korábbinál jóval melegebb légtömegek áramlanak fölénk. Bár a napokban tapasztalt lehűlés után ez hőmérsékleti szempontból kellemes változást jelent, a rendszer csapadékzónája elkerüli Magyarországot.

A csapadékhiány egyre komolyabb mezőgazdasági problémákat okoz. A feltalaj, vagyis a felső húsz centiméteres talajréteg a legtöbb helyen már teljesen kiszáradt.

A nedvességtartalom normalizálódásához országszerte 30-50 milliméter csapadékra lenne szükség, erre azonban egyelőre nincs kilátás.

Keddtől ugyan elszórtan kialakulhatnak kisebb záporok, de ezek legfeljebb egy-két milliméter csapadékot hozhatnak. Ez a mennyiség pedig nem eredményez érdemi javulást az aszályos helyzetben.

A várva várt esőzés helyett így be kell érnünk a felmelegedéssel, illetve a vele együtt érkező, a légkört nagy tömegben elárasztó szaharai porral.

