LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek
Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

A miniszterelnök telefonon hívta a Tisza elnökét. Ezt Magyar Péter jelentette be a Facebookon.

Az imént Orbán Viktor miniszterelnök úr telefonon gratulált a győzelmünkhöz

- írta Magyar Péter a Facebookon.

Jelenleg épp a kiosztott mandátumok alapján a Tisza elérte kétharmadot (133+ mandátum). Nagyon sok a billegő kerület, nem dőlt el még a kétharmad sorsa, de egyre nagyobb rá az esély.

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
